 Lietuvos zoologijos sodas dovanoja akustinį Bareikio koncertą

2025-11-06 12:39
Pranešimas žiniasklaidai

Šių metų lapkričio 15 d., šeštadienį, 14 val. Lietuvos zoologijos sodas savo lankytojus kviečia į nemokamą akustinį Vido Bareikio koncertą po atviru dangumi. Šis renginys – padėka visiems, kurie per pastaruosius dvejus metus lankėsi atsinaujinusiame zoologijos sode ir palaikė jo veiklą bei tapo istorijos dalimi. Koncertas kartu yra kvietimas tiems, kurie planuoja apsilankyti pirmą kartą ir įsilieti į gausią Lietuvos zoologijos sodo bendruomenę.

Lietuvos zoologijos sodas dovanoja akustinį Bareikio koncertą / Organizatorių nuotr.

Lapkričio 13-ąją sukanka dveji metai, kai po rekonstrukcijos Lietuvos zoologijos sodas vėl atvėrė vartus lankytojams. Ši diena – simbolinė, lyg antrasis Lietuvos zoologijos sodo, skaičiuojančio jau 88-us gyvavimo metus, gimtadienis. Po rekonstrukcijos zoologijos sodas iš esmės pasikeitė: atsinaujino aplinka, ženkliai pagerėjo gyvūnų laikymo sąlygos, o lankytojų patirtis tapo dar turiningesnė ir patogesnė. 2023-aisiais vykusio atidarymo metu scenoje skambėjo būtent V. Bareikio muzika. Šiemet tas pats atlikėjas sugrįžta į zoologijos sodą, kad dar kartą pripildytų erdvę gerų emocijų ir bendrystės jausmo.

Lapkričio 15-ąją lankytojai kviečiami Lietuvos zoologijos sode praleisti visą dieną: prieš koncertą ar po to susipažinti su gyvūnais, dalyvauti jų pristatymuose, kurie vyks įprastu grafiku.

Koncerto dieną lankytojų bilietų kiekis – ribotas. 

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami viešojoje erdvėje. Jei nenorite pakliūti į kadrą, prieš šventę informuokite organizatorius.

Lietuvos zoologijos sodas atviras kasdien 10.00–18.00 val. (pirmadieniais nuo 11.00 val.).

Šiame straipsnyje:
vidas bareikis
koncertas
Lietuvos zoologijos sodas

super vieta
vieta parinkta gerai, nes kas dar gali klausytis tokios muzikos
0
0
