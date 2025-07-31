Mirė „Doriano“ režisierius, tačiau nauja jo premjera Kaune įvyks

Pranešta, kad R. Wilsonas ramiai mirė Voter Milyje, Niujorke, po trumpos, bet ūmios ligos. Režisierius buvo kūrybiškai aktyvus, dirbo iki pat gyvenimo pabaigos.
R. Wilsono originalių kūrinių ir tradicinio repertuaro kūrinių pastatymai buvo labai populiarūs visur, kur tik buvo rodomi. Tačiau geriausiai jis buvo žinomas Prancūzijoje.
1976 m. R. Wilsoną į tarptautinę sceną iškėlė „Einšteinas paplūdimyje“ („Einstein on The Beach“) – beveik penkių valandų trukmės opera, kuriai muziką parašė Philipas Glassas.
2022 m., kai Kaunas buvo Europos kultūros sostinė, R. Wilsonas Nacionaliniame Kauno dramos teatre (NKDT) kartu su Diuseldorfo teatru „D‘Haus“ pastatė spektaklį „Dorianas“.
R. Wilsonas planavo dar vieną pasaulinę premjerą Kaune pagal nacionalinę dramaturgiją – „7 vienatvės“ pagal prancūzų kalba rašiusio lietuvių kilmės poeto O. Milašiaus kūrybą. Šių metų birželį NKDT įvyko spektaklio vizualinės koncepcijos sukūrimo etapas, o premjeros laukta 2026-ųjų kovą.
„Prieš režisieriui išvykstant į JAV, jo paklausėme, kuo ypatinga premjera „7 vienatvės“? „Tai keista poetinė kelionė. Visai kitas pasaulis, kurio niekada nepažinau. Įdomu nuvykti į šią svetimą vietą ir ją įsivaizduoti. Ji pilna paslapčių. Ir tolimų, ir artimų“, – atsakė Robertas Wilsonas. GEROS KELIONĖS, MAESTRO“, – po žinios apie kūrėjo mirtį paskelbė teatras.
NKDT vadovo Egidijaus Stanciko teigimu, spektaklio premjera, kaip ir planuota, turėtų įvykti kovo mėnesį: „Visi meniniai sprendimai buvo padaryti, visos spektaklio scenos surepetuotos su R. Wilsonu birželio mėnesį, visa tai yra nufilmuota. Dekoracijos, kostiumai, perukai – visa tai R. Wilsonas sukūrė ir atrinko, dabar belieka tai tik pagaminti. Visose repeticijose dalyvavo režisieriaus asistentas, kuris dabar gali privesti spektaklį iki premjeros. Mūsų nuostata: šis spektaklis turi būti pastatytas nekeičiant R. Wilsono sumanymų – kaip pagarbos ženklas jam.“
Pasak teatro vadovo, tam sukliudytų nebent jei iškiltų teisinių prieštaravimų iš R. Wilsono autorinių teisių atstovų.
R. Wilsono kūrybai būdinga minimalistinė estetika, Azijos teatro formų paveikta kūno kalba ir sapnų pasaulius primenantys šviesos efektai.
Jo darbai scenai, darbai popieriuje, skulptūros ir videoportretai, taip pat (meno centras) „The Watermill Center“ išliks kaip R. Wilsono meninis palikimas.
R. Wilsonas, kuris taip pat buvo vizualiųjų menų kūrėjas, bendradarbiavo su choreografu Andy de Groatu, Tomu Waitsu, Isabelle Huppert, Virginijos Woolf romano „Orlando“ adaptacijoje ir Lady Gaga, su kuria kūrė jos videoportretus Luvre.
„Jo darbai scenai, darbai popieriuje, skulptūros ir videoportretai, taip pat (meno centras) „The Watermill Center“ išliks kaip R. Wilsono meninis palikimas“, – sakoma jo interneto svetainėje paskelbtame pareiškime.
R. Wilsonas gimė advokato šeimoje 1941 m. spalio 4 d. Teksase. Būdamas dvylikos metų jis namų garaže pats vaidino savo pjeses, tačiau mokykloje jo pažymiai buvo prasčiausi klasėje. Stipraus mikčiojimo jis atsikratė su šokiu dirbusio psichoterapeuto dėka. Būdamas dvidešimties, jis atsidūrė Niujorke, tačiau nekentė to, ką matė teatruose, ir instinktyviai prisirišo prie amerikiečių avangardo: Andy Warholo, Johno Cage'o, choreografų George'o Balanchine'o ir, ypač, Marthos Graham.
Jam patiko puoselėti kylančius talentus, o 1992-aisiais netoli Niujorko jis įkūrė „The Watermill Center“.
