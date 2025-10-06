Nacionaliniame Kauno dramos teatre – atsisveikinimas su aktore Mile Šablauskaite

Per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusią karjerą aktorė sukūrė daugiau nei 100 vaidmenų Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kine ir televizijoje, pelnė garbių apdovanojimų, ilgus metus dirbo teatro trupės vedėja.
Visus vaidmenis aktorė M. Šablauskaitė kūrė su didele meile, pjesės žodžius paversdama širdies kalba.
Temperamentingoji aktorė gimė 1944 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos rajone.
1962–1967 m. studijavo vaidybą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Nuo 1967 m. įsiliejo į Kauno valstybinio dramos teatro trupę. Ją po studijų į Kauną pakvietė režisierius Jonas Jurašas.
Net ir sulaukusi siūlymų grįžti į Vilnių, aktorė visą gyvenimą liko Kauno dramos teatre sakydama: „Aš visiškai ištikima Kaunui.“
Moteris 54 metus dirbo aktore (iki 2021 metų pabaigos), iš jų 20 metų neapleisdama scenos, vadovavo teatro aktorių trupei.
Pirmasis M. Šablauskaitės vaidmuo buvo Romeno Rolano pjesėje „Meilės ir mirties žaidimai“, bet jos vardą publika labiausiai atpažįsta iš legenda tapusio spektaklio „Amerika pirtyje“.
Kauno dramos teatre jis buvo pastatytas 1974 m., vėliau atnaujintas, bet nuo pat pirmosios premjeros Agotos personažą be galo įtaigiai vaidino M. Šablauskaitė.
Atsisveikinimo su aktore detalės:
Spalio 5 d. (sekmadienį) 10 val. mišios Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Kauno sobore).
Spalio 6 d. 10–15 val. (pirmadienį) atsisveikinimas Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiojoje scenoje.
15 val. urna išlydima į Kauno miesto Petrašiūnų kapines.
Atsisveikinimas su aktore numatomas spalio 6 d. Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiojoje scenoje.
