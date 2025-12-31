Kaip miestai pasitiks Naujuosius: fejerverkai, koncertai ir draudimai

Panašu, kad Naujųjų metų sutiktuvės Vilniuje bus žiemiškos.
„Džiaugiamės, kad sninga“, – sakė moteris.
„Nelauktas – visiškai nelauktas. Labai staigiai apsnigo“, – sakė vyras, valydamas automobilio numerius.
Vieni skuba ruoštis šventei, kiti – dar be aiškaus plano, o treti Naujuosius pasitinka su viltimis.
„Švęsime, baliavosime – ką dar daryti“, – sakė vyras.
„Išskirtinis atvejis – būdavo visada planuojama, o šiemet be plano“, – teigė kitas vyras.
„Svarbiausia – daugiau meilės, supratimo vienas kitam ir kad baigtųsi galų gale ta nesąmonė su tuo karu“, – sakė trečiasis vyriškis.
Kasmet tūkstančiai žmonių prieš vidurnaktį Vilniuje traukia į Katedros aikštę.
„Šiemet programa bus susijusi su Venecijos karnavalo tematika – ji iškili, džiaugsminga ir spalvinga“, – pasakojo Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Vilniečių laukia šviesų šou ir vaizdo projekcijos ant Arkikatedros varpinės bokšto, tačiau fejerverkų nebus – jau šeštus metus iš eilės.
„Kai kas pyksta, kad gal per daug to triukšmo, bet man gražu, smagu, šventiška – miestas nušvinta įvairiomis spalvomis“, – sakė moteris.
„Savivaldybė turi labai aiškias vertybes, kalbėdama apie gyvūnų gerovę ir žmonių sveikatą, ypač tų, kurie turi lėtinių ligų“, – pabrėžė S. Bieliūnė.
Iš ankstesnių metų patirties aišku – ne visiems rūpi žaliosios sostinės titulai. Jei savivaldybė nenuperka, dalis gyventojų pirotechniką atsineša patys.
„Tie, kurie nesilaikys taisyklių, nebus ignoruojami“, – įspėjo S. Bieliūnė.
„Kiekvienas turėtų pasirinkti, bet asmeniškai esu prieš – turime gyvūnų, mylime juos, jau nekalbant apie žmonių sužeidimus ir nelaimes“, – sakė vyras.
Už fejerverkų naudojimą draudžiamose vietose gresia baudos, todėl savivaldybė ragina laikytis taisyklių. Šiemet žadama žiūrėti griežčiau.
„Šalia Katedros yra religinės paskirties objektų, o įstatymai draudžia šaudyti fejerverkus tokiose vietose. Raginame būti sąmoningiems ir saugoti vieni kitus“, – sakė S. Bieliūnė.
Pagal įstatymą fejerverkus draudžiama šaudyti arčiau nei 30 metrų nuo mokyklų, gydymo įstaigų, šarvojimo salių ir bažnyčių. Baudos siekia nuo 16 iki 60 eurų.
„Galima rasti daug smagesnių būdų pasidžiaugti nei fejerverkais“, – sakė vyras.
Naujųjų naktį į Rotušės aikštę fejerverkų nesinešti prašo ir Kaunas – jais pasirūpins pati savivaldybė.
„Fejerverkai nebus ilgi, tačiau miestas rūpinasi saugumu, o pirotechniką dovanos profesionalai“, – teigė Kauno savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Gyventojai Naujuosius Kaune pasitiks koncerte.
„Pusę dvyliktos vakaro kauniečiai kviečiami į vakarėlį po atviru dangumi – pasitiks DJ Jovani, taip pat bus šokėjų pasirodymas“, – pasakojo A. Augonė.
Fejerverkai dangų nušvies ir Klaipėdoje.
„Namuose, nes šuniukas bijo fejerverkų“, – sakė moteris.
„Nėra, kad būčiau labai už ar labai prieš – jei jie yra, visada pakeliu akis“, – teigė kita.
„Įprasta fejerverkų trukmė – tiek, kiek skamba legendinė ABBA daina „Happy New Year“, – sakė „Klaipėdos švenčių“ projektų vadovė Živilė Putnienė.
Pagrindinis klaipėdiečių traukos centras – Teatro aikštė, tačiau ir čia savo pirotechnikos atsinešti nebus galima.
„Nuo 22 valandos kviečiame į Teatro aikštę – gros Benediktas Jonuška, DJ B Leo. Šiemet Klaipėda yra vaikų ir šeimų Kalėdų sostinė, todėl mūsų didžėjus yra vaikų chirurgas – gražus simbolinis sutapimas“, – pasakojo Ž. Putnienė.
Kukliau Naujuosius pasitiks Šiauliai – savivaldybė fejerverkų neorganizuoja.
„Nenaudoju – kaimynai apšaudo“, – sakė vyras.
„Tai pinigų švaistymas, bet gražu žiūrėti, kaip kiti leidžia pinigus į orą“, – teigė moteris.
Kaip ir kituose miestuose, pagrindinėje aikštėje fejerverkų šaudyti nebus galima.
Panevėžio savivaldybė laikosi pozicijos, kad Naujųjų sutiktuvės – pačių gyventojų reikalas. Todėl jau ne pirmus metus nei fejerverkų, nei koncertų neorganizuoja.
„Tai sprendimas dėl saugumo, triukšmo prevencijos, gyvūnų ir žmonių gerovės“, – sakė Panevėžio savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Asta Čeponienė.
Dalis gyventojų Naujuosius sutiks kurortuose. Palanga žada įspūdingą šventinį fejerverką nuo tilto.
O štai Neringoje jokio griaudėjimo nebus – čia fejerverkai draudžiami ištisus metus. Tokį sprendimą savivaldybė priėmė dar prieš ketverius metus.
