Kaunas Naujuosius metus pasitinka renginių ir reginių gausa

Pagrindinės Naujųjų metų sutiktuvės mieste po pertraukos vėl vyks Rotušės aikštėje. Šventė čia prasidės 23 val. Vakaras patikėtas elektroninės muzikos scenos žvaigždei Jovani ir šokėjams bei oro akrobatams „Sway pole dance“.
Dieną vyko kariljono muzikos koncertas Karo Muziejaus sodelyje, dieną ir vakarop suplanuoti koncertai, pasirodymai „Romuvoje“, Kauno filharmonijoje, „Girstučio“ kultūros rūmai, VDU didžiojoje salėje, Kauno Arkivyskupijos kurijos didžioje salėje, Kauno sporto halėje, „Žalgirio“ arenoje, kitose erdvėse.
Viena už kitą įdomesniais, muzikalesniais, skanesniais naujametės nakties sutikimo pasiūlymais klientus vilioja restoranai, užeigos, barai.
Ne vienas kaunietis ir miesto svečias šiandien pasinaudojo paskutine proga šiais metais pasivaikščioti Kauno senamiestyje ar Laisvės alėjoje, nusifotografuoti prie Kauno Kalėdų eglės, kol aikštės dar neįsuko šventinis naujametinis sūkurys, kol Senamiesčio gatvelių neužtvindė minios žmonių.
Naujųjų metų išvakarėse laukia ir laikini eismo ribojimai. Plačiau apie tai skaitykite čia.
