Kaunas džiaugsmingai pasitiko 2026-uosius!

Į Rotušės aikštę susirinkę žmonės nestokojo geros nuotaikos. Spaudė 10 laipsnių šaltis, tad dauguma stengėsi judėti, kad nesužvarbtų. Vieni atėjo su draugais, kiti poromis ar su šeimomis.
Kai kuriems kompaniją palaikė mylimas augintinis. Deja, ne visi keturkojai ir jų šeimininkai mėgavosi renginiu. Viena mergina sunerimusi minioje ieškojo pradingusio šuns Fiko, tačiau per šurmulį ir muziką uodeguotasis kažin, ar girdėjo, kad yra šaukiamas.
Kai kurie žmonės Naujųjų metų sutikimo laukė atokiau nuo aikštės. „Nemėgstu grūsties, o ir fejerverkus leis – baisu, kad žiežirbų neužkristų už apykaklės“ , – sakė kaunietis Vincas, kuriam į parankę buvo įsikibusi gyvenimo draugė Vitalija.
Pora buvo nusprendusi vos išmušus vidurnakčiui pėstute neskubėdami traukti per tiltą į kitą Neries pusę, kur buvo pastatę automobilį. „Nesitikėjau, kad bus taip šalta“ , – šaliką taisėsi moteris.
„O mums nereikės niekur toli eiti. Va čia mūsų kambario langai. Nori nenori dalyvausime koncerte net ir būdami lovose. Kol nesušalome dar pabūsime aikštėje, gal po Senamiestį šiek tiek pasidairysime – juk magiška naktis“ , – kalbėjo Senamiestyje apsistojusi trijulė svečių iš Panevėžio. Koks Naujųjų metų sutikimas be linkėjimų? Kalbinti žmonės Kaunui, jo gyventojams ir sau daugiausiai linkėjo laimės, sveikatos ir ramybės.
„Ir pergalių“ , – nepamiršdavo pridurti „Žalgirio“ gerbėjai.
Vakaras patikėtas elektroninės muzikos scenos žvaigždei Jovani bei „Ugnies teatro“ šokėjams ir oro akrobatams.
Išmušus lemtingam vidurnakčiui dangų virš aikštės perskrodė fejerverkų šou. Jam pasibaigus minia neskubėjo skirstytis. Linksmybės tęsėsi.
Naujausi komentarai