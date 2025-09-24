Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas miestiečiams atvėrė duris

Vyko įvairūs renginiai
Atvirų durų diena Psichiatrijos filiale – tai vienas iš svarbiausių šių metų Atviros psichiatrijos mėnesio renginių. Atviros psichiatrijos mėnuo Lietuvoje organizuojamas jau keturioliktus metus iš eilės. Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas prie šios iniciatyvos prisijungė jau ketvirtąjį kartą – organizatoriai žada, kad tai taps ilgamete tradicija.
Renginys vyko Psichiatrijos filialo kieme, organizatoriai visą dieną kvietė miestiečius atvykti į įvairius užsiėmimus: kūrybines dirbtuves, muzikos ir šokio terapijos užsiėmimus, kaniterapiją, paskaitas bei diskusijas aktualiomis temomis.
Didelio dėmesio sulaukė diskusija apie valgymo sutrikimus, kurią vedė medicinos psichologė Enrika Ragainytė, taip pat Dr. Kristinos Mišeikytės pranešimas „Tėvų auklėjimo stiliaus įtaka vaiko asmenybei“ ir knygos „(ne)kaltas“ pristatymas, kuriame dalyvavo ir knygos autoriai – Aistė ir Leonardas Šopos.
Buvo ir teniso stalas bei kitos pramogos, kurios sudomino miestiečius – atvyko ne tik suaugusieji, bet ir jaunimas.
Gyventojai turėjo galimybę ne tik iš arčiau pamatyti, kaip dirba psichikos sveikatos specialistai, bet ir neformalioje aplinkoje su jais pasikalbėti, susirasti bendraminčių.
Norime parodyti, kad kiekvienas gali kreiptis pagalbos, kai jos prireikia.
„Šis renginys yra apie tai, kad psichikos sveikatos ligoninė nėra uždara ar baugi vieta – čia žmonės gauna pagalbą, čia vyksta gyvas bendravimas, čia saugu. Norime parodyti, kad kiekvienas gali kreiptis pagalbos, kai jos prireikia“, – teigė Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo vadovė Loreta Šiaudvytytė.
Anot vadovės, kiekvienais metais iniciatyva turi tam tikrą temą, o šių metų tema „Išlįsk iš ekranų“ pasirinkta neatsitiktinai – žmonės vis dažniau bendrauja tik per socialinius tinklus, o gyvas bendravimas jau tampa vis mažiau populiarus.
„Pastebime, kaip technologijos mus tolina vienus nuo kitų. Bendraujame patiktukais, bet prarandame tikrą ryšį. Norime žmonėms priminti, kad gyvas pokalbis ir šiltas bendravimas yra nepakeičiami“, – tvirtino L. Šiaudvytytė.
Tradicija – ilgametė
Iniciatyva prasidėjo dar 2004-aisiais – jos krikštatėvis, Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius, pasakojo, jog pirmieji renginiai sulaukdavo nedrąsių lankytojų, o šiandien jau yra pastebimas didelis žmonių susidomėjimas.
Daugelis turėjo klaidingą psichiatrijos įstaigų įvaizdį – lyg filme „Skrydis virš gegutės lizdo“.
„Žmonės bijojo net pripažinti, kad jiems reikia pagalbos, daugelis turėjo klaidingą psichiatrijos įstaigų įvaizdį – lyg filme „Skrydis virš gegutės lizdo“. Galvojo, kad psichiatrijos įstaigos yra baugios, visur yra grotos, vaikšto apsauga ir t. t. Šiandien situacija visai kitokia – matome, kad žmonės ateina su klausimais, domisi, vis drąsiau kreipiasi į specialistus“, – atviravo iniciatyvos pagrindinis iniciatorius.
Pasak M. Marcinkevičiaus, tokie renginiai leidžia ne tik mažinti stigmą, bet ir atliepia šių dienų aktualijas.
„Šiemet kalbame apie ekranus – tai didžiausia problema jaunajai kartai. Jei vaikų psichikos sveikata nukenčia nuo nuolatinio buvimo prie ekranų, vėliau tai labai sunkiai pataisoma“, – pažymėjo jis.
Renginyje dalyvavusi Sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Neringa Grigutytė pabrėžė, kad psichikos sveikatos klausimai turi būti visos bendruomenės rūpestis.
„Pas mus vis dar daug stigmos – žmonės bijo kalbėti apie jausmus, kreiptis pagalbos. Tačiau tokie renginiai atveria duris, parodo, kad pagalba yra prieinama, kad psichikos centrai – tai atviros erdvės, kuriose dirba specialistai, pasiruošę padėti. Smagu matyti, kad į renginį ateina ir jaunimas, ir vyresni žmonės, o renginiai įvairiausi – nuo kaniterapijos iki diskusijų apie valgymo sutrikimus, tad kiekvienas atras tai, kas domina“, – teigė N. Grigutytė.
Prie šventės organizavimo prisidėjusi Psichiatrijos filialo vyriausioji slaugytoja Vidmantė Jonauskienė pridūrė, kad šiemet dėmesio skirta ir anoniminėms konsultacijoms – žmonėms ši galimybė yra reikalinga.
„Norime, kad žmonės žinotų, kur kreiptis pagalbos dar iki krizės. Anoniminės konsultacijos – viena populiariausių renginio dalių, pastebime, kad čia daugiausia klausimų kyla dėl vaikų ir paauglių psichikos sveikatos“, – pasakojo V. Jonauskienė.
Durys – visada atviros
Šių metų renginys Klaipėdoje išsiskyrė ne tik savo gausia programa, bet ir bendruomeniška atmosfera. Lankytojai galėjo pabendrauti prie kavos puodelio, dalyvauti diskusijose, o svarbiausia – pamatyti, kad psichikos sveikatos įstaiga – tai vieta, į kurią galima ateiti be baimės.
„Žmogus neturi būti vienas – tokios iniciatyvos padeda tai suprasti. Jei vienas žmogus po šio renginio išdrįs kreiptis pagalbos, vadinasi, pasiekėme savo tikslą“, – sakė L. Šiaudvytytė.
Atviros psichiatrijos mėnuo tęsis iki spalio 10-osios – Pasaulinės psichikos sveikatos dienos. Organizatoriai kviečia miestiečius aktyviai dalyvauti, nes kiekvienas pokalbis bei kiekvienas bendras užsiėmimas – tai dar vienas žingsnis link sveikesnės ir atviresnės visuomenės.
