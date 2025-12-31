Ugniagesiai: leidžiant fejerverkus svarbu įvertinti gamtines sąlygas

Pasak Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko Tado Rumševičiaus, gyventojai neturėtų pamiršti fejerverkų naudojimo reikalavimų.
„Leidžiant fejerverkus labai svarbu įvertinti gamtines sąlygas, pavyzdžiui, vėjo kryptį, pirotechnikos gaminio galingumą, atstumą nuo gyvenamųjų pastatų ir žmonių. Pirotechnikos priemonę reikia statyti ant nedegaus, lygaus paviršiaus, kad jis nepasvirtų, nenuvirstų ir neiššautų į šoną. Jeigu fejerverkas neiššovė, būtina atsitraukti ir nesiartinti prie jo 15-30 minučių. Idealu būtų, jeigu ruošiantis leisti fejerverkus, būtų pasirūpinta ir pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis“, – sako T. Rumševičius.
Draudžiama parduoti ir naudoti pirotechnikos priemones asmenims iki 14 metų, o tam tikrų kategorijų fejerverkus draudžiama parduoti asmenims, neturintiems 18 metų.
Pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą privalo užtikrinti renginio organizatoriai.
Jie kiekvieną kartą turi numatyti gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribas, neįleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žiūrovai būtų už gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribų.
Draudžiama naudoti pirotechnikos priemones arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, vaikų darželių, gydymo ir reabilitacijos įstaigų. Leidžiant fejerverkus būtina griežtai laikytis gamintojo instrukcijų.
Prieš paleidžiant fejerverką, jį reikia stabilizuoti, t. y. pastatyti ant tvirto, horizontalaus ir lygaus pagrindo ir įsitikinti, kad gamintojo nurodytu saugiu atstumu nėra žmonių. Fejerverkų negalima leisti masinio susibūrimo vietose.
Ugniagesių skaičiavimai, šalyje šiuo metu veikia per 1,5 tūkst. pirotechnikos laikymo ir pardavimo vietų.
Gruodį valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai aktyviai lankė pirotechnikos priemonių laikymo ir pardavimo vietas. Jie tikrina, ar jos nėra įrengtos prie evakuacijos išėjimų, ar darbuotojai turi gesintuvų ir nedegių audeklų, koks kiekis pirotechnikos priemonių laikomas vienoje vietoje, ar nepažeistos gaminių pakuotės, ar nėra gaisro ar sprogimo pavojaus.
Naujausi komentarai