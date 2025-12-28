Vilnius šeštą kartą iš eilės sutiks Naujuosius metus be fejerverkų

„Sostinėje į Naujųjų metų pasitikimo šventę žvelgiame kūrybiškai, puoselėdami miesto vertybes ir rūpindamiesi vieni kitų sveikata, aplinka bei gyvūnų gerove. Be to, Naujųjų metų išvakarėse Katedros aikštėje susiburia tūkstančiai žmonių, todėl neatsargiai naudojamos pirotechnikos priemonės gali sukelti labai skaudžias pasekmes“, – pranešime teigia Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Naujųjų metų išvakarėse vaizdo projekcijos ant Katedros varpinės bokšto pasirodys nuo 22 val., o šviesų šou aikštę nušvies išaušus vidurnakčiui.
Taip pat Naujųjų metų sutikimo išvakarėse Katedros aikštėje ir jos prieigose patruliuos gausesnės policijos ir viešosios tvarkos pareigūnų pajėgos. Jie užtikrins saugumą renginio vietoje, įskaitant ir fejerverkų bei kitų civilinės pirotechnikos priemonių naudojimo kontrolę.
Pagal Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymą, pirotechnikos priemones draudžiama naudoti šalia mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, taip pat religinės paskirties pastatų.
„Asmenys, pažeidę šį reikalavimą, bus įspėti arba nubausti teisės aktų numatyta tvarka“, – nurodo savivaldybė.
Pirmą kartą sostinėje naujametiniai fejerverkai į dangų nebuvo šaudomi pasitinkant 2021 metus. Tuomet toks sprendimas buvo priimtas dėl pandemijos ir karantino ribojimų.Tų pačių metų liepą Vilniaus savivaldybės taryba priėmė rezoliuciją, kuria miestas įsipareigojo kurti alternatyvą fejerverkams.
Vaizdo projekcijų instaliacija ant Varpinės bokšto rodoma nuo 2018-ųjų.
