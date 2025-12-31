 Sidnėjų nušvietė įspūdingas fejerverkas

2025-12-31 17:12
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Sidnėjus priešinasi terorui: praėjus dviem savaitėms po kruvino išpuolio Bondajaus paplūdimyje, milijoninis Australijos miestas įspūdingais fejerverkais pasitiko Naujuosius metus. Ant baltai apšviesto Uosto tilto dar prieš vidurnaktį per tylos minutę sužibo žodžiai „Peace“ (taika) ir „Unity“ (vienybė) bei menora.

Septynšakė žvakidė yra vienas svarbiausių judaizmo religinių simbolių. Tūkstančiai žmonių laikė rankose žvakeles ir kitas švieseles.

Gruodžio 14 d. garsiajame Bondajaus paplūdimyje du užpuolikai – tėvas ir sūnus – per žydų Chanukos šventę pradėjo šaudyti į susirinkusius žmones. Žuvo 15 žmonių. Tradicinis Naujųjų metų sutikimas paplūdimyje buvo atšauktas.

Tuo tarpu devynios tonos pirotechnikos ir kvapą gniaužiantys specialieji efektai daugiau nei 12 minučių kaustė Sidnėjaus uosto rajone susirinkusių žmonių ir žiūrovų prie TV ekranų visame pasaulyje dėmesį. Nuo Uosto tilto liejosi šviesų kaskados. Fejerverkai nutvieskė dangų ir aplink Sidnėjaus operos teatrą. Reginį vietoje stebėjo daugiau kaip milijonas žmonių.

Saugumu mieste rūpinosi tūkstančiai policininkų. Daliai saugumo pajėgų atstovų buvo nurodyta turėti ir ilguosius ginklus, o tai Naujojo Pietų Velso valstijos policija nėra įprasta.

Sidnėjus visada yra vienas pirmųjų pasaulio didmiesčių, pasitinkančių Naujuosius  metus. Pirmasis didelis fejerverkas dangų nušvietė jau 21.00 val. vietos laiku (12 val. Lietuvos laiku). Be šviesų būta ir muzikos, šokių bei tradicinio Australijos aborigenų meno. Prieš tai, be to, buvo surengta tradicinė aborigenų sveikinimo ceremonija.

