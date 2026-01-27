(Ne)reikalingų objektų reinkarnacija: buitis virsta menu

Pastarąjį dešimtmetį iš nebenaudojamų, niekam nebereikalingų objektų gimusius darbus autorius pristato Kauno senamiesčio galerijoje „Spalvų paslaptys“ atidarytoje parodoje. Čia lankytojai gali išvysti daugiau nei 100 asambliažų ir tapybos kūrinių.
Tai didžiausia iki šiol menininko surengta paroda, tapusi svarbiu įvykiu tiek jam pačiam, tiek jo kūrybos gerbėjams: ekspozicija tarsi apibendrino vieną kūrybos etapą, atskleidžiantį autoriaus apmąstymus apie pasaulio sandarą, visatos dėsnius, gėrio ir blogio santykį, gyvybės ir mirties temas.
„Tapyba ir asambliažai man yra tarsi dvi to paties reiškinio pusės. Ilgą laiką savo santykį su aplinka perteikdavau realistiškuose paveiksluose. Tačiau kuo daugiau dirbtuvėse atsirasdavo asambliažų, tuo labiau keitėsi ir mano tapyba – ji tapo artimesnė, abstraktesnė. Šiandien jaučiu, kad pradedu naują kelią, kuriame noriu gilintis į aiškesnes, konkretesnes temas“, – sako L. Šutas.
Mintis kurti asambliažus L. Šutui gimė viešint JAV. Gyvendamas Niujorke jis vienoje parodoje išvydo garsios menininkės darbus, kuriuose buitiniai, iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi daiktai virto savarankiška menine kalba. Šis susitikimas su asambliažo tradicija tapo lūžio tašku, nors idėją menininkas dar keletą metų brandino tyliai, neskubėdamas jos realizuoti.
Grįžęs į Lietuvą, pirmąjį asambliažą jis sukūrė iš seneliui priklausiusių daiktų. Būtent šis kūrinys šiandien eksponuojamas parodoje ir laikomas simboline pradžia – darbu, kuriame susipynė asmeninė atmintis, šeimos istorija ir naujai atrasta meninė kryptis. Nuo to laiko asambliažas tapo neatsiejama L. Šuto kūrybos dalimi.
„Mano senelis iš motinos pusės buvo aistringas žvejys. Todėl jam priklausiusių žvejybos įrankių detalės – blizgės, kabliukai – dominuoja pirmajame mano asambliaže“, – pasakoja autorius.
Kiekvienam kūriniui L. Šutas taiko savitas technologijas, autorinę techniką. Kai kuriems darbams jis naudoja specialią masę, gaminamą iš perdirbtų kiaušinių pakuočių, sumaišytų su paties sugalvotais komponentais. Iš šios medžiagos formuojamos detalės, kurios vėliau tampa kūrinio struktūros dalimi. Vis dėlto pats procesas retai būna greitas – vienam darbui gali prireikti kelių mėnesių. Menininkas leidžia mintims susigulėti, nuolat grįžta prie kūrinio, kartais papildydamas jį naujais elementais, o kartais – atsisakydamas jau įdėtų.
Įvaldžio savitą techniką L. Šuto darbais netruko susidomėti ir užsienio meno kolekcininkai. Asambliažų jau iškeliavo į Vokietiją, Turkiją, Angliją.
Ilgą laiką Kauno meno lauke L. Šutas buvo žinomas kaip tapytojas, tačiau šiandien didžiąją jo kūrybos dalį užima būtent asambliažas – Lietuvoje vis dar reta, bet pamažu vis daugiau susidomėjimo sulaukianti dailės kryptis. Tai trijų dimensijų kūriniai, kuriuose daiktai tampa savarankiška minties forma.
Menininko asambliažai dažnai persmelkti asmeninių istorijų. Vienuose darbuose atsispindi šeimos atmintis, kituose – socialinės ar net geopolitinės temos. Tačiau visus juos jungia ramus, neagresyvus santykis su pasauliu, filosofinis žvilgsnis į laiką, atmintį ir žmogaus buvimą. Dėl šios priežasties L. Šuto kūriniai neretai paliekami be aiškaus pavadinimo – žiūrovui siūloma pačiam atrasti jų reikšmes.
Naujausi komentarai