10-asis Vilniaus galerijų savaitgalis: ribinės patirtys ir jubiliejinis gimtadienis

Dešimtmetį gyvuojantis VGS subūrė sostinės galerijas, menininkus ir parodų lankytojus į bendrą meno tinklą, kuris šiandien ženklina Vilniaus kultūrinį peizažą ir stiprina tarptautinį miesto matomumą. Vilnius tampa gyvu meno žemėlapiu – galerijos atveria duris, kviečia atrasti šiuolaikinį meną netikėtuose miesto taškuose.
Kuruota programa „Liminalumas“
Šių metų kuruotą programą (AV17) galerija parengė kartu su menotyrininke Karolina Tomkevičiūte. „Liminalumas“ – ribinių būsenų tyrinėjimas per skulptūrą ir instaliaciją netikėtose Vilniaus vietose: nuo Tuskulėnų koplyčios-kolumbariumo iki Lukiškių kalėjimo 2.0 ar Vilniaus universiteto Rektoriaus aulos.
Programoje dalyvaus aštuoni tarptautiniai kūrėjai: Andris Eglītis, Arturas Bumšteinas, Danas Aleksa, Gabija Švanaitė, Ieva Epnere, Kęstutis Svirnelis, Kristaps Epners ir Milda Dainovskytė.
Galerijų tinklas visame mieste
Jubiliejinis savaitgalis suburs plačią nepriklausomų galerijų ir erdvių bendruomenę: „Atletiką”, „Editorial”, „Medūzą, „apiece”, „Drifts”, „The Rooster Gallery”, „Meno nišą”, „Arką” ir daugelį kitų. Čia vyks parodų atidarymai, performansai, susitikimai su menininkais, ekskursijos.
Prie programos taip pat prisijungs ir muziejai, tačiau pagrindinis renginio pulsas – galerijų scena ir jos eksperimentai.
Vizualinės komunikacijos triumfas
Buvusių metų Vilniaus galerijų savaitgalio vizualinį identitetą, kartu su komunikacijos ir kūrybos vadove Stefanija Jokštyte, sukūrė dizaineriai Gailė Pranckūnaitė ir Jaakko Pallasvu. Praėjus lygiai metams, jų darbas buvo įvertintas svarbiausiame reklamos ir dizaino konkurse Lietuvoje – prestižiniame kūrybiškumo festivalyje „ADC’LT’25”.
Komisijos nariai, Lietuvos ir užsienio profesionalai projektui skyrė dizaino „Grand Prix“, buvo apdovanotas auksu už identitetą ir grafinę komunikaciją bei bronza tipografijos kategorijoje.
Šis įvertinimas pavertė VGS vizualinę kampaniją daugiausia apdovanojimų surinkusiu darbu visame konkurse, pranokusiu net didžiausių reklamos ir dizaino agentūrų kūrinius. Tai unikalus pasiekimas nepriklausomai kultūros iniciatyvai.
Gimtadienio šventė ir draugystė su „Radio Vilnius“
Dešimtasis Vilniaus galerijų savaitgalis – puiki proga švęsti kartu. Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, nuo 19:30 val., po pirmosios dienos programos, savaitgalio lankytojai ir svečiai kviečiami į VGS gimtadienio vakarą kultūros komplekse SODAS 2123.
Šventę lydės ypatinga draugystė su „Radio Vilnius” – rugsėjo 11–12 dienomis radijo programa bus transliuojama tiesiogiai iš SODAS 2123 komplekso, o radijo studija taps gyvu
festivalio balsu: vyks pokalbiai su menininkais, kuratoriais ir kitais svečiais, muzikinės pertraukos bei specialiai gimtadieniui parengta muzikinė programa.
Vakaro metu laukia kolektyvinis tostas, Noyus (live) pasirodymas ir neformali atmosfera, kurioje bus galima sutikti galerijų savaitgalio dalyvius bei bičiulius. Tai – bendruomenės šventė, atvira visiems, o svarbiausia – nemokama. Programą rasite čia: https://vilniausgalerijusavaitgalis.lt
