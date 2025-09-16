Į Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijas pretenduoja 46 kūrėjai

- Kinotyrininkė Gražina Arlickaitė (rekomenduoja Lietuvos kinematografininkų sąjunga; VšĮ „Darbininkai“).
- Dainininkas, kompozitorius, poetas Vytautas Babravičius (rekomenduoja VšĮ „LT kultūros kongresas“).
- Choreografė Anželika Cholina (rekomenduoja VšĮ „Anželikos Cholinos šokio teatras“).
- Publicistė, poetė, fotografė Joana Viga Čiplytė (rekomenduoja Panevėžio miesto žydų bendruomenė).
- Architektūros istorikė Marija Drėmaitė (rekomenduoja Vilniaus universitetas; VšĮ leidykla „Lapas“).
- Poetas, dramaturgas, eseistas, prozininkas, vertėjas Gintaras Grajauskas (rekomenduoja asociacija „Baziliskas“; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
- Poetė, eseistė, vertėja, dramaturgė Aldona Grigaliūnienė (rekomenduoja Lietuvos rašytojų sąjunga).
- Dailininkas, fotografas, objektų ir instaliacijų kūrėjas Algirdas Griškevičius (rekomenduoja Lietuvos dailininkų sąjunga; Lietuvos fotomenininkų sąjunga).
- Rašytojas Romas Gudaitis (rekomenduoja leidykla „Homo liber“).
- Rašytojas, žurnalistas, vertėjas Laimonas Inis (rekomenduoja VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“).
- Režisierius, dramaturgas, aktorius Kęstutis Stasys Jakštas (rekomenduoja koncertinė įstaiga valstybinis ansamblis „Lietuva“; Kauno valstybinis muzikinis teatras).
- Menininkas Donatas Jankauskas (rekomenduoja Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga).
- Grafikas, iliustruotojas, rašytojas Kęstutis Kasparavičius (rekomenduoja Lietuvos kultūros institutas).
- Teatro ir kino aktorius Albinas Kėleris (rekomenduoja Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija „AVAKA“; Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija).
- Pianistas Daumantas Kirilauskas (rekomenduoja VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“; UAB „Organum“).
- Prozininkas, dramaturgas, poetas, literatūros tyrinėtojas, scenaristas Rimantas Kmita (rekomenduoja UAB „Tyto alba“).
- Stiklo dailininkas Remigijus Kriukas (rekomenduoja Panevėžio kraštotyros muziejus).
- Architektas Sigitas Kuncevičius (1958-2025) (rekomenduoja Lietuvos architektų sąjunga).
- Dainininkė, operinės ir kamerinės muzikos atlikėja, pedagogė Judita Leitaitė (rekomenduoja Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija).
- Dailininkas Bronius Leonavičius (rekomenduoja Vilniaus grafikos meno centras).
- Aktorė Vida Vaiva Mainelytė (rekomenduoja Lietuvos nacionalinis dramos teatras; Vidos Ramaškienės paramos fondas).
- Režisierius, Panevėžio lėlių vežimo teatro įkūrėjas Antanas Markuckis (rekomenduoja Panevėžio lėlių vežimo teatras).
- Rašytojas, literatūros kritikas Jaroslavas Melnikas (rekomenduoja Lietuvos rašytojų sąjunga).
- Aktorė, chereografė Sigita Mikalauskaitė (rekomenduoja Vilniaus teatras „Lėlė“).
- Kino režisierius Ignas Miškinis (rekomenduoja Lietuvos kinematografininkų sąjunga).
- Choreografė, šokėja, šiuolaikinio šokio pedagogė Aira Naginevičiūtė-Adomaitienė (rekomenduoja Šiuolaikinio šokio asociacija).
- Saksofonininkas, multiinstrumentalistas, kompozitorius, pedagogas Liudas Mockūnas (rekomenduoja VšĮ „Vilniaus džiazo festivalis“).
- Fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas (rekomenduoja Vizualiojo meno asociacija; UAB „Šiaulių kraštas“).
- Fotomenininkas Saulius Paukštys (rekomenduoja Žydų kultūros paveldo kelio asociacija; Šv. Ivono teisininkų draugija).
- Skulptorius, dailės pedagogas, piešėjas Gediminas Piekuras (rekomenduoja Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).
- Chorų dirigentas, pedagogas Česlovas Radžiūnas (rekomenduoja Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras).
- Prodiuserė Marija Razgutė (rekomenduoja Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija „AVAKA“).
- Aktorius Arūnas Sakalauskas (rekomenduoja VšĮ „Oskaro Koršunovo teatras“).
- Aktorius Rytis Saladžius (rekomenduoja Lietuvos nacionalinis dramos teatras).
- Architektas Aurimas Syrusas (rekomenduoja Lietuvos architektų sąjunga).
- Rašytoja Dalia Staponkutė (rekomenduoja Pasaulio Lietuvių bendruomenės (PLB) atstovybė Lietuvoje).
- Mados dizainerė, kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė (rekomenduoja asociacija „Meno ir mokslo laboratorija“; VšĮ „Šeiko šokio teatras“).
- Teatro ir kino aktorius Dainius Svobonas (rekomenduoja Nacionalinis Kauno dramos teatras).
- Dailininkė Laisvydė Šalčiūtė (rekomenduoja VšĮ „Kultūros barų“ leidykla).
- Menininkas Saulius Vaitiekūnas (rekomenduoja Lietuvos meno galerininkų asociacija).
- Pianistas Rokas Zubovas (rekomenduoja asociacija „M. K. Čiurlionio draugija“).
- Operos ir kamerinės muzikos atlikėja Giedrė Marija Žebriūnienė (rekomenduoja Lietuvos kompozitorių sąjunga).
- Skulptorius Stasys Žirgulis (rekomenduoja Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius).
- Dailininkas Vaidotas Žukas (rekomenduoja VšĮ „Naujasis židinys–Aidai“).
- Kūrėjų ansamblis „Armonas-Uss duo“: violončelininkas Rimantas Armonas ir pianistė Irena Uss-Armonienė (rekomenduoja Lietuvos muzikos ir teatro akademija).
- Kūrybinis duetas: prodiuseriai, režisieriai Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas (rekomenduoja MB „Angelų takais“).
Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija – aukščiausias kūrėjo įvertinimas, įrodantis išskirtinį menininko braižą ir kūrybos pripažinimą, skiriama už reikšmingiausius kultūros ir meno kūrinius, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtus per pastaruosius septynerius metus, ir kūrinius, sukurtus per ilgesnį nei pastarieji septyni metai laiko tarpą (kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną).
Kasmet skiriamos ne daugiau kaip šešios kultūros ir meno premijos, iš kurių ne daugiau kaip dvi premijos už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną.
