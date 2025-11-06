„OneRepublic“ Kaune apšildžiusi dainininkė nutraukė pasirodymą vos po kelių dainų

Renginio pradžioje į sceną lipo speciali viešnia – britų atlikėja Ella Henderson. Ji pasidalijo, kad Lietuvoje yra pirmą kartą gyvenime, publikai dėkojo už šiltą priėmimą. Tačiau atlikusi vos kelias dainas, į sceną nebegrįžo.
Maždaug valandą, tiek dar buvo likę, iki „OneRepublic“ išėjimo į sceną arenoje buvo leidžiama tiesiog foninė muzika. „Jau pavėlavom?“ – nesusigaudė, kas vyksta kiek pavėlavę žiūrovai.
„OneRepublic“ koncertas Kaune
„OneRepublic“ lyderis vakaro pabaigoje kiek paaiškino situaciją. Jis paprašė publikos palaikyti E. Henderson, pasiunčiant jai ovacijų, nes šioji į sceną lipo serganti. Ir pats padėkojo už kolegės atsidavimą.
„Per šį turą pats kelis kartu sirgau. Žinau, kaip tai sunku“, – sakė Ryanas Tedderis.
