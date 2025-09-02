Opera „Toska“ vainikavo trisdešimtąją Pažaislio festivalio vasarą

Festivalio trisdešimtmetį vainikavusią G. Puccini operą „Toska“ atliko Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, o pagrindinius vaidmenis – sopranas Kseniya Bakhritdinova (Ukraina), bosas-baritonas Kostas Smoriginas ir tenoras Edgaras Montvidas. Šventiniam koncertui dirigavo maestro Gintaras Rinkevičius. Tą patį vakarą simboliškai paminėtas ir festivalio meno vadovo E. Montvido 50-metis.
Jubiliejiniam festivaliui skirtas programas pristatė pianistė Mūza Rubackytė, smuikininkas Sergejus Krylovas su Lietuvos kameriniu orkestru ir pianistu Andriumi Žlabiu, pianistas Petras Geniušas su violončelininku Davidu Geringu ir smuikininke Dalia Kuznecovaite, akordeono virtuozas Martynas Levickis. Festivalyje paminėti svarbūs jubiliejai: keturi koncertai buvo skirti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms, būrys buvusių maestro Virgilijaus Noreikos mokinių surengė koncertą, skirtą savo mokytojo 90-osioms gimimo metinėms. Festivalyje taip pat koncertavo žinomi Lietuvos operos solistai: Kristianas Benediktas, Mindaugas Jankauskas, Rafailas Karpis, Kęstutis Alčauskis, Dainius Puišys, Laimonas Pautienius, Eugenijus Chrebtovas, Justina Gringytė, Mindaugas Jankauskas, Arūnas Malikėnas, Joris Rubinovas, Tadas Girininkas. Jame buvo pristatyta muzikinio spektaklio šeimai „Muzikos miestas“ premjera, kurią atliko daugiau kaip 50 jaunųjų muzikų. Žanrų įvairovę festivalyje papildė italų džiazo grupės „Double Breath“, Afrikos ir Pietų Amerikos muziką pristatančio ansamblio „Ayom“, jaunųjų kūrėjų dueto „Perfect Nemesis“ bei Jurgos Šeduikytės koncertai. Publika susitiko su tokiomis užsienio žvaigždėmis, kaip iraniečių dirigentas Hosseinas Pishkaras, senosios muzikos ansamblis iš Belgijos „Huelgas“, solistai Rachael Wilson (JAV), Anthony’is Gregory’is (JK), Stephenas Costello (JAV).
„Kai šiųmetė lietuviška vasara nelepino šiluma, Pažaislio muzikos festivalis liepsnojo karščiu. Tokio klausytojų susidomėjimo galėtų pavydėti bet kuris Europos festivalis. Rekordinis lankytojų skaičius aplankė ir baigiamąjį koncertą, į kurį specialiai atvyko nemažai svečių iš užsienio. Drąsiai galime sakyti, kad renginiui dabar pats gražiausias metas. Tad belieka tarti nuoširdų ačiū visiems draugams, rėmėjams, atlikėjams ir, žinoma, ištikimiausiems žiūrovams“, – bendruomenei dėkojo festivalio meno vadovas, nacionalinės premijos laureatas E. Montvidas.
Pasak festivalio projektų koordinatorės Linos Krėpštaitės, nors šių metų pagrindinė programa jau pasibaigė, visą rudenį bus tęsiamos kitos prasmingos veiklos – edukacijos vaikams, koncertų pažeidžiamoms auditorijoms ciklas „Susitikimai muzikoje“, kurį finansuoja bendrovė „Baltisches Haus“, o lapkričio 16 d. Kauno valstybinės filharmonijos salėje vėl atgims Birutės Mar ir Silvijos Miliūnaitės muzikinis spektaklis vaikams „Muzikos miestas“, kurio premjera buvo pristatyta birželio mėnesį. „Jau pradedame aktyviai ruoštis kitų metų festivaliui, o didžiųjų koncertų programas publikai pristatyti planuojame lapkričio viduryje. Maža intriga – 2026 m. vasarą pradėsime labai virtuoziškai, o pabaigsime ryškiais, Ispanija alsuojančiais akcentais“, – kito sezono planais dalijosi L. Krėpštaitė.
Festivalio direktorė Giedrė Mikaitienė apibendrina: „Trisdešimtojo festivalio šūkį „Jei muzika tave pažino kartą...“ norėčiau pratęsti mintimi, kad meilė muzikai kuria tvirtą bendruomenę. Dėkoju visiems prisidėjusiems prie festivalio organizavimo – kartu įveikėme iššūkius ir dalijomės šios vasaros muzikiniais susitikimais. Šiame sezone pasirodė daugiau kaip 600 atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio, nemaža jų dalis festivalyje dalyvauja jau daugelį metų. Galimybė kasmet pristatyti užsienio atlikėjus plečia mūsų muzikinės bendruomenės ribas. Džiaugiamės gausėjančia publika – per trisdešimt festivalio gyvavimo metų koncertuose apsilankė daugiau kaip 500 000 klausytojų. Dėkojame rėmėjams, kurių didžioji dalis festivalį palaiko ne vienerius metus“.
