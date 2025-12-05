Montvidas: baigiamasis koncertas taps ryškiausiu Pažaislio festivalio akcentu

Festivalio meno vadovas, Nacionalinės premijos laureatas, tenoras Edgaras Montvidas pasakoja kuo išskirtinis bus festivalio baigiamasis vakaras: „Minint garsaus ispanų kompozitoriaus Manuelio de Falla 150-ąsias gimimo metines, kitais metais Pažaislio muzikos festivalis pristatys išskirtinį vienaveiksmės operos „La vida breve“ koncertinį atlikimą, kuriame autentiški flamenko motyvai persipina su impresionistine orkestruote. Tarptautiniu mastu pripažintas Gvatemalos sopranas Adriana González įkūnys čigonę Salud, perteikdama muzikos emocinį intensyvumą, ispanišką atmosferą ir jaudinančią dramą. Spektaklį papildys flamenko šokėjos pasirodymas, suteiksiantis vakarui dar daugiau Andalūzijos spalvų ir autentiškos energijos. Šis ypatingas vakaras žada tapti vienu ryškiausių viso festivalio akcentų.“
Kompozitorius M. de Falla savo kūryboje plėtojo Felipe Pedrellio, ispanų nacionalinės muzikos kultūros atgimimo judėjimo puoselėtojo, estetinius principus. XIX–XX a. sandūroje šis judėjimas apėmė įvairias šalies gyvenimo sritis: to meto rašytojai, muzikantai ir dailininkai siekė prikelti ispanų kultūrą iš sąstingio, atgaivinti jos savitumą. M. de Falla kūriniuose įkūnijamas autentiškas ispanų charakteris, o jo kūryba iškėlė ispanų muziką į vieną gretą su kitomis Vakarų Europos mokyklomis ir atnešė jai pasaulinį pripažinimą.
„Trumpas gyvenimas“ – dviejų veiksmų, keturių paveikslų opera, sukurta pagal Carloso Fernándezo Shaw libretą. Operos veiksmas vyksta Granadoje ir joje dainuojama autentiška Andalūzijos tarme. Visą operos siužetą galima sutalpinti į vieną sakinį: jauna čigonė Salud, palikta ją suviliojusio Pako, ateina į jo ir turtingos nuotakos Karmelos vestuves, apkaltina jį neištikimybe, po to krenta negyva. Operos muzika, prisotinta ispanų ir čigonų folkloro, niekur netampa melodramatiška, bet taikliai atkuria herojų išgyvenimus. Šis kūrinys yra neįprastas tuo, kad jame vokalinės ir instrumentinės muzikos santykis trukmės atžvilgiu yra kone lygus: antroji pirmojo veiksmo scena – trumpa simfoninė poema, vaizduojanti saulėlydį Granadoje; pirmoji antrojo veiksmo scena – instrumentinis šokis ir t. t.
Salud, pagrindinę operos veikėją, 31-ojo Pažaislio muzikos festivalio baigiamajame koncerte įkūnys jaunosios kartos sopranas A. González. Kritikų vertinama už gražų lyrinį balsą ir nepaprastą muzikalumą, iš Gvatemalos kilusi solistė yra viena perspektyviausių savo kartos dainininkių. Jaunoji atlikėja jau yra pasirodžiusi daugybėje pasaulio scenų – Ženevos Didžiajame teatre, Frankfurto operoje, nacionalinėse operose Olandijoje, Paryžiuje ir Tulone, Paryžiaus Bastilijos operoje, Liceu teatre Barselonoje, Hamburgo valstybinėje operoje, Berlyno valstybinėje operoje ir kt. O neseniai ji dalyvavo ir „Salzburger Festspiele“, kur tapo pirmąja gvatemaliete, pasirodžiusia šiame prestižiniame festivalyje.
Operos koncertiniame atlikime taip pat dalyvaus sėkmingas karjeras darantys jaunosios kartos operos solistai: Joris Rubinovas (bosas), Romanas Kudriašovas (baritonas) ir Tomas Pavilionis (tenoras).
Festivalio organizatoriai jau yra paskelbę dalies 31-osios vasaros koncertų programas: pirmąjį birželio šeštadienį festivalį pradės Sankt Galeno simfoninis orkestras (Šveicarija) ir akordeonininkas Martynas Levickis, birželio 18 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje publikos mylima pianistė Mūza Rubackytė kartu su Kauno valstybiniu choru, diriguojamu profesoriaus Roberto Šerveniko, atliks įspūdingą Ferenco Liszto kūrinį „Kryžiaus kelias“, liepos 12 d. publikos laukia dar vieno žymaus lietuvių pianisto Luko Geniušo vakaras Kauno filharmonijoje.
Didžiausią klasikinės muzikos šventę Lietuvoje – Pažaislio muzikos festivalį – finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, mecenatas – „YIT Lietuva“.
