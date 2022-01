Operos diva R. Fleming pirmą kartą koncertuos Lietuvoje

Antrąją šv. Velykų dieną, balandžio 18-ąją, visų klasikinės muzikos gerbėjų laukia ypatinga šventė, nes Kaune, „Žalgirio“ arenoje, savo išskirtinį pasirodymą surengs viena populiariausių šių dienų soprano superžvaigždė – Renée Fleming. Keturių „Grammy“ statulėlių laimėtoja bei „Auksiniu soprano standartu“ tituluojama atlikėja pristatys savo programą „Renée Fleming In Concert”.

Šis šventinis gala koncertas – didžiausias, rimčiausias ir kokybiškiausias pastarųjų metų įvykis, nes kartu su operos diva scenoje pasirodys Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, o ypatingo svečio teisėmis – vienas garsiausių Lietuvos solistų, tenoras Edgaras Montvidas. Prie dirigento pulto - puikiai žinomas akademinės muzikos pasaulyje maestro Constantine Orbelian (JAV).

Casta Diva (Bellini):

R. Fleming yra viena žinomiausių klasikinės muzikos dainininkių, koncertuojanti geriausiuose pasaulio operos teatruose bei prestižinėse koncertų salėse. Jos vokalinės meistrystės ir ypatingo balso tembro derinys, stilistinis universalumas ir dramatinė charizma paverčia bet kurį R. Fleming pasirodymą tikra dovana kiekvienam muzikos gurmanui.

Renée karjeroje – 17 „Grammy“ nominacijų ir 4 laimėtos statulėlės, ji yra JAV nacionalinio menų apdovanojimo laureatė. Renée dainavo tokiomis svarbiomis progomis kaip Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonija bei karalienei Elžbietai II skirto deimantinio jubiliejaus koncertas Bekingemo rūmuose. 2014 m. ji pasirodė televizijos koncerte prie Brandenburgo vartų, skirto 25-osioms Berlyno sienos griuvimo metinėms paminėti. 2008 metais Renée tapo pirmąja moterimi per 125-ių metų Metropoliteno operos istoriją, kuri solo pasirodė atidarymo gala iškilmėse. Siekdama sudominti naująją auditoriją klasikine muzika ir opera, Renée dažnai veda tiesiogines transliacijas (Opera kine) – „The Met: Live in HD“, „Live from Lincoln Center“ ir kt.

O mio babbino caro (Puccini):

Renée balsą galima išgirsti ir „Oskaro“ statulėles pelniusiose kino juostose – tokiose kaip „Vandens forma“ ir „Žiedų valdovas“. Solistės diskografiją sudaro daugiau kaip penkiasdešimt CD ir DVD. Naujausias Renée darbas – albumas „Voice of Nature: The Anthropocene“, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas gamtos išsaugojimui. Dainininkės atliekamo repertuaro spektras itin platus – nors ji yra lyrinis sopranas, tačiau įrašuose galima išgirsti ir šansono, miuziklų, indie roko bei džiazo kūrinių.

You‘ll Never Know:

2004 m. leidykla „Viking Penguin“ išleido R. Fleming knygą „Vidinis balsas“ ir dabar tiražas kartojamas jau šešioliktą kartą. Knyga taip pat leidžiama Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Japonijoje, Lenkijoje, Kinijoje ir kitose šalyse. R. Fleming – Kennedy menų centro patarėja, ji taip pat vadovauja „Carnegie Hall“ esančioje „SongStudio“ ir yra Aspeno operos centro bei Aspeno muzikos festivalio „VocalARTS“ direktorė.

Tarp svarbių Renée apdovanojimų - Fulbrighto medalis už viso gyvenimo nuopelnus, Vokietijos ordino „Už nuopelnus“ kryžius, Švedijos „Polar“ muzikos prizas ir Prancūzijos Garbės Legiono ordinas. Operos solistė yra dainavusi su Luciano Pavarotti, Lou Reedu, Wyntonu Marsalisu, Paulu Simonu, Andrea Bocelli, Stingu, Dmitrijumi Hvorostovskiu ir kitais scenos grandais.

Il Trovatore (su D. Hvorostovskiu):

E. Montvidas – vienas garsiausių Lietuvos operos solistų, tenoras. Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, profesoriaus Virgilijaus Noreikos klasėje. Baigęs studijas, 2001-2003

E. Montvidas stažavosi Londono karališkoje operoje, o 2003 - 2006 m. buvo Frankfurto operos solistu.

E. Montvidas yra dainavęs Anglijos nacionalėje operoje, Karališkoje operoje, Covent Garden, Cincinnati Opera, Santa Fe Opera, Olandijos nacionalinėje operoje, Provanco Ekso festivalyje, Ženevos, Frankfurto, Lyono, Paryžiaus Opera Comique, Briuselio La Monnaie ir kt. teatruose. Dainininkas nėra retas svečias ir gimtojoje Lietuvoje, čia jis nuolat bendradarbiauja su LNOBT, VCO, koncertuoja su pagrindiniais šalies orkestrais, yra surengęs savo rečitalius Vilniaus, Kristupo bei Pažaislio festivaliuose.

Už nuopelnus Lietuvai solistas yra apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medaliu, Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk”, Kauno miesto savivaldybės apdovanojimu -Kauno burmistro Vileišio medaliu, o 2009 m. jam buvo įteiktas „Auksinis scenos kryžius” už Verterio vaidmenį operoje „Verteris”.

Una Furtiva Lagrima (Triumfo arka):

Kauno miesto simfoninis orkestras (KMSO) išaugo iš 1988 metais įkurto Kauno kamerinio orkestro, kuriam nuo 2000 m. vadovauja Algimantas Treikauskas. Prestižinių „Grammy“ muzikos apdovanojimų nominantas Kauno miesto simfoninis orkestras yra neatsiejama Kauno, Lietuvos ir viso Baltijos regiono kultūrinio gyvenimo dalis.

Per praėjusius sezonus orkestras įgyvendino sėkmingus išskirtinius pasaulinius leidybinius projektus ir turėjo garbę koncertuoti su geriausiais pasaulio solistais, kurie yra laukiami svečiai svarbiausiose pasaulio teatrų bei koncertų scenose, tokiose kaip – „Metropolitan Opera“ (Niujorke), „Royal Opera House“ (Londone), „La Scala Opera“ (Romoje), „Berlin Philharmonic“ (Berlyne) – baritonai Dmitri Hvorostovsky, Marco Caria, tenorai Lawrence Brownlee, Charles Castronovo, Stephen Costello, John Osborn, José Carreras, Stefano Secco, bosas Ildar Abdrazakov, sopranai Nadine Sierra, Ekaterina Siurina, Isabel Bayrakdarian, Oksana Dyka, Asmik Grigorian, Lynette Tapia, Barbara Frittoli, Veronika Dzhioeva, mecosopranai Elīna Garanča, Oksana Volkova ir tai tik keletas nuostabių atlikėjų, su kuriais pasirodė Kauno miesto simfoninis orkestras.

Constantine Orbelian – puikiai žinomas visiems klasikinės muzikos mylėtojams dirigentas gimė 1956 m. San Franciske, armėnų emigrantų šeimoje. Būdamas vos 11 metų pianistas debiutavo garsiame San Francisko operos teatre kartu su simfoniniu orkestru ir žinia apie neįtikėtiną mažo vunderkindo sėkmę pasklido po visą pasaulį. Baigęs prestižinę „Juilliard School” Niujorke, 1980-1990 m. sugrojo daugiau kaip 750 koncertų, akompanuojant Bostono, Detroito, San Francisko, Sankt Peterburgo, Maskvos filharmonijos simfoniniams orkestrams, „Maskvos virtuozams” ir kitiems. 2001 m. dirigentas buvo apdovanotas Ellis Island Garbės medaliu, teikiamu emigrantams arba emigrantų palikuonims už svarų indėlį į JAV kultūrą, ekonomiką ir politiką. Nuo 2014 m. C. Orbelian - vyriausiasis Kauno simfoninio orkestro dirigentas. 2016 m. garsus muzikas už Kauno ir Lietuvos garsinimą buvo įvertintas Antrojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Kauno valstybinis choras profesionalią meninę veiklą pradėjo 1969 m. spalio 23-iąją. Nuo pirmųjų dienų jam vadovavo Lietuvos nacionalinės premijos laureatas prof. Petras Bingelis. 2020 m. gruodžio mėnesį kolektyvas neteko savo ilgamečio vadovo. 2021 m. kovo mėn. choro meno vadovu ir vyr. dirigentu tapo profesorius Robertas Šervenikas.

Choras yra parengęs daugiau nei 200 pasaulinės klasikos lobynui priklausančių didelės apimties vokalinių instrumentinių kūrinių nuo viduramžių iki moderniosios muzikos: oratorijų, kantatų, mišių, pasijų, koncertinių ir sceninių operų versijų. Kolektyvas yra surengęs daugiau kaip 3000 pasirodymų Lietuvoje ir svetur. Berlyno stadione jo atliekamos C. Orffo kantatos „Carmina Burana“ klausėsi per 75 tūkstančius žmonių; G. F. Händelio oratoriją „Mesijas“ choras yra atlikęs daugiau nei 80 kartų.

Lietuvos koncertų salėse Kauno valstybinis choras žinomas kaip užsienio ir lietuvių kompozitorių kūrinių premjerų atlikėjas. Su žymiausiais Lietuvos dirigentais – Jonu Aleksa (1939–2005), Sauliumi Sondeckiu (1928-2016), Juozu Domarku, Gintaru Rinkevičiumi, Robertu Šerveniku ir jų vadovaujamais Lietuvos Nacionaliniu, Valstybiniu, Operos ir baleto teatro simfoniniais bei Kameriniu orkestrais parengė daugiau kaip 250 premjerų.

Koncertas „Renée Fleming In Concert” įvyks 2022 m. balandžio 18 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.