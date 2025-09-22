Ovos parkas: šeimos kurtas rudens pramogų kampelis Kauno rajone

Nuo braškių iki pramogų
„Mums visada patikdavo lankytis parkuose, bet dažnai pasigesdavome erdvės, kur gera visai šeimai. Ne Helovyno baimės, ne siaubo atrakcionų, o jaukumo ir saugių pramogų. Todėl pradėjome svajoti apie savo parką. Kai šeima įsigijo sklypą, iš pradžių kilo mintis auginti braškes. Tačiau idėja pasisuko kita kryptimi. Draugai juokauja: nuo braškių iki pramogų. Taip ir gimė Ovos parko idėja“, – šypsojosi parko įkūrėja. Pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – parkas įsikūręs Ovos gatvėje, šalia Ovos upelio.
Dveji metai darbo
Ovos parko kūrimas truko dvejus metus. Šeima pradėjo nuo sklypo valymo ir žolės sėjimo. „Daug kas sakė, kad miške žolė neaugs, bet ji auga ir žaliuoja. Kai įdedi meilės, gamta atsilygina“, – pasakojo Agnė. Duris lankytojams parkas atvėrė rugsėjo 5-ąją, bet jau tapo traukos vieta.
Pramogos visai šeimai
Parke veiklos ras visi: mažiesiems skirtos čiuožyklos, batutai, žaidimų zonos ir triušiukų namas. Suaugusieji ir senjorai labiausiai mėgaujasi ramybe ir jaukia atmosfera. „Pastebime, kad žmonės čia praleidžia po kelias valandas. Laiko neribojame – bilietas suteikia galimybę būti tiek, kiek norisi“, – sakė Agnė. Parke įrengtos zonos, kur galima nusifotografuoti – tai vienas lankytojų traukos akcentų.
Šeimos rankų darbas
„Ovos parkas – tikras šeimos projektas. Prisidėjo visi: vyras, brolis, dukra ir sūnus. Kiekvienas įdėjo dalį savęs, todėl parkas gyvas ir kupinas širdies“, – pasakojo Agnė.
Plovas kazane ir rudeniška nuotaika
Parke veikia lauko kavinukė, kurioje ruošiami užkandžiai, o didžiausias akcentas – kazane verdamas plovas. „Atidarymo savaitgalį jo nespėjome gaminti, bet dabar tai mūsų tradicija“, – šypsojosi įkūrėja.
Didžiausias iššūkis – oras
Parkas veikia nuo rugsėjo 5-osios, dar neilgai, tad rimtų iššūkių nebuvo. Vis dėlto parkas priklausomas nuo oro: „Jei lyja, vaikai negali naudotis batutais ar čiuožyklomis, tačiau net ir krapnojant lietui pasivaikščiojimas po mišką gali tapti malonumu“, – sakė Agnė.
Praktinė informacija
Adresas: Ovos g. 12A, Kuro k., Zapyškio sen., Kauno r.
Darbo laikas:
Ketvirtadieniais–penktadieniais – 16–20 val.
Šeštadieniais–sekmadieniais – 10–20 val.
Sezonas: parkas veikia tik rudens laikotarpiu – iki spalio 31 d.
Bilietai: suaugusiems – 10 Eur, vaikams nuo 3 m. – 8 Eur, vaikams iki 3 m. – nemokamai.
Bilietus galima įsigyti internetu www.ovosparkas.lt arba vietoje.
Kviečia atvykti
„Jeigu ieškote rudens išvykos su šeima, kur galėtumėte pabūti gamtoje, atsipalaiduoti, juoktis ir kurti prisiminimus – Ovos parkas laukia jūsų. Miško takeliai, moliūgų dekoracijos, vaikų juokas, užkandžiai lauko kavinėje – visa tai parke, kuriame šilta ne tik nuo kazano plovo, bet ir nuo šeimos širdies“, – sakė Agnė.
