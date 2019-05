Paaiškėjo, kas pradės Stingo koncertą Kaune

Viena ryškiausių popscenos debiutančių

Nors 22-ejų metų amžiaus atlikėja Chinchila debiutinį singlą „Elements“ išleido visai neseniai, Londone gyvenančią dainininkę, dainų autorę ir prodiuserę jau spėjo pastebėti ne tik muzikos mylėtojai, bet ir kritikai. Vienais didžiausių savo kūrybos įkvėpėjais ji įvardija Beyoncé, Amy Winehouse, Michaelą Jacksoną, Janis Joplin, Etta James ir Aretha Franklin. „Stipri moteris. Protinga moteris. Išdidi moteris“ – tokiu devizu Chinchilla vadovaujasi visose savo veiklose, nesvarbu, ar kurtų dainas, ar prodiusuotų, ar pasirodytų koncertuose.

Chinchilla jau spėjo surengti energijos ir aistros pilnus pasirodymus „The Great Escape“ ir „Liverpool Sound City“ festivaliuose. Neseniai ji buvo pakviesta į Estijos muzikos apdovanojimų ceremoniją. Atlikėja, stebint didesnei nei 10 tūkst. žiūrovų miniai, surengė įspūdingą pasirodymą kartu su elektroninės muzikos atlikėju NOËP. Po šių pasirodymų pasigirdo kalbos, kad Chinchilla pretenduoja tapti viena ryškiausiai šiemet debiutavusių jaunų populiariosios muzikos scenos žvaigždžių.

Geriausi hitai skambės naujai

Stingo koncertinio turo „My Songs“ pasirodymas Lietuvoje bus nuotaikingas ir dinamiškas šou, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas labiausiai mylimoms dainoms, kurias per savo karjerą kartu su grupe „The Police“ ir kaip solo atlikėjas parašė 17 kartų „Grammy“ apdovanojimus laimėjęs muzikantas. Naujai įrašytos klasika tapusios Stingo dainos netrukus bus išleistos naujame albume „My Songs“. Gerbėjai išgirs kitaip suskambėsiančius hitus „Englishman In New York“, „Fields Of Gold“, „Shape Of My Heart“, „Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Message In A Bottle“ ir daugelį kitų, kuriuos koncerte Stingas atliks kartu su roko grupe.

Kompozitorius, dainų autorius ir dainininkas, aktorius, ir rašytojas Stingas gimė Newcastle‘o mieste Anglijoje. 1977 m. jis persikėlė gyventi į Londoną, kur su Stewartu Copelandu ir Andy Summersu subūrė grupę „The Police“. Viena populiariausių pop-roko muzikos grupių pasaulyje išleido penkis studijinius albumus, pelnė šešis „Grammy“, du „BRITs“ apdovanojimus ir 2003 m. buvo įtraukta į „Rock‘n‘roll šlovės muziejų“. Pradėjęs solo karjerą, Stingas tapo vienu geriausių mūsų dienų muzikantų ir atlikėjų planetoje. Jo solinė kūryba yra įvertinta vienuolika „Grammy“, dviem „BRITs“, „Auksinio gaublio“, „Emmy“ apdovanojimais. ceremonijos metu.

Bilietus į birželio 8 d. „Žalgirio“ arenoje Kaune vyksiantį Sting turo „My Songs“ koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose.