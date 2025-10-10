Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2025“ – geriausiems gaminiams įteikti aukso ir sidabro medaliai

90 parodos medaliai – 3 iš jų ir vėl įteikti vartotojų mylimiausiems
Tradiciškai, pirmąją parodos dieną pradėjo iškilminga geriausių metų gaminių – parodos medalių įteikimo ceremonija. Parodos medaliams gauti, įmonės teikė komisijai vertinti savo gaminius maisto ir gėrimų, kosmetikos ir buitinės chemijos, lengvosios pramonės, maisto papildų, gyvūnų pašarų bei kitų produktų kategorijose.
Skirtingas produktų kategorijas vertinusios ekspertų komisijos gaminius vertino pagal kokybės, inovatyvumo, draugiškumo aplinkai, tvarumo ir kitus kriterijus.
Ekspertų komisijų sprendimu, 2025-aisiais parodos medaliais buvo apdovanoti 90-ies Lietuvos gamintojų produktai: įteikti 65 aukso ir 35 sidabro medalių.
Trečius metus iš eilės, trimis aukso medaliais apdovanoti ir atvirame internetiniame balsavime daugiausiai vartotojų simpatijų balsų surinkę produktai – „Vartotojų mylimiausi“.
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2025“ medalius lengvosios pramonės kategorijoje, pelnė:
- AB LITEKSAS Žemės pulsas - 100 proc. ZQRX merino vilnos pledas | Aukso medalis.
- PUR'POSE Lietpaltis su išsegama vilnone liemene Lorensa – Caramel | Aukso medalis.
- UAB COMCO Žąsų pūkų pagalvė | Sidabro medalis.
- UAB COMCO Pagalvė „Flower down“ | Sidabro medalis.
- UAB VEGATEKSA Žygių kojinės | Sidabro medalis.
- TAVOMADA Daugiafunkcinis laisvalaikio komplektas BOMBA TRANSFORMER | Sidabro medalis.
UAB T1 GIJA GIJA merino vilnos kostiumas su pynėmis, autentiško lietuviško dizaino ir moderniosios elegancijos derinys | Sidabro medalis.
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2025“ medalius kosmetikos ir buitinės chemijos kategorijoje pelnė:
- UAB KVAPAI IR SPALVOS HARMOS Hydrating & Soothing face mask | Aukso medalis.
- NUNU Gyvūnų dėmių ir kvapų šalinimo priemonė | Aukso medalis.
- KOSLITA UAB Skystas ūkiškas muilas ŪLA su tulžimi | Aukso medalis.
- KOSLITA UAB Šveičiamoji dušo želė IEVA figa su alyvuogių kauliukų dalelėmis ir hialuronu | Sidabro medalis.
- UAB SIEGEL GROUP NICI parfumuotas skalbiklis TOBACCO | Aukso medalis.
- UAB SIEGEL GROUP NICI dėmių valiklis su aktyviuoju deguonimi | Aukso medalis.
- MB FILMAI IR KVAPAI Vėsinanti ir drėkinanti kūno dulksna | Aukso medalis.
- MB FILMAI IR KVAPAI Virtuvės paviršių valiklis su mandarinų eteriniu aliejumi | Sidabro medalis.
- CANDLE FAMILY Candle Family valiklių rinkinys – Blizgesio trio | Aukso medalis.
- UAB vaistinė VALERIJONAS Veido kremas brandžiai odai su keramidų kompleksu RAZALIJA | Aukso medalis.
- MB BAJULAB Natūralus dezodorantas LAISVUMAS | Aukso medalis.
- MB BAJULAB Veido prausimosi pudra AVIŽOS PUTA | Sidabro medalis.
- BIOCOS Drėkinamoji veido kaukė MOISTURE BOOST | Aukso medalis.
- UAB CLM COSMETICS CLM Auksinio švytėjimo ir šilkinės drėgmės plaukų priežiūros rinkinys | Aukso medalis.
- NATŪRALIOS IDĖJOS Aromaterapinė sojų vaško žvakė Safran Prunelle | Sidabro medalis.
- ODA PRO Giliai poras valanti molio kaukė su AHA rūgštimi | Sidabro medalis.
- UAB EVIJA & Partner Kreminis šilkas EVIJA „Greipfrutas“ | Sidabro medalis.
- KVAPNI DOVANA Automobilio kvapo papildymas „Juodas Gintaras“ | Sidabro medalis.
- HOME BY NB MÚII ORKAIČIŲ IR GRILIŲ VALIKLIS| Sidabro.
- MB REUSED REUSED žvakė laivas iš perdirbto šampano butelio | Sidabro medalis.
- CARRA C3 remineralizuojanti dantų pasta | Sidabro medalis.
- UAB BIO CIRCLE BALTICUM Grindų valiklis plovimo robotams BIOLOGICAL CLEANER FOR MOPPING ROBOTS | Sidabro medalis.
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2025“ medalius maisto papildų kategorijoje pelnė:
- UAB NATURE LABS SAPIENS No-ACNE kompleksas odai | Aukso medalis.
- UAB NATURE LABS SAPIENS Menopauzės laikotarpiui |Aukso medalis.
- UAB Medica solutions Cell Care Duo | Sidabro medalis.
HOME BY NB SLIM LADY Meal Replacement sotumo jausmui ir kasdienei energijai palaikyti, kreminių sausainių skonio | Sidabro medalis.
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2025“ medalius gyvūnų pašarų kategorijoje pelnė:
- UAB KIKA GROUP NATURE’S PROTECTION SUPERIOR CARE Oral Care pašaro papildas - skanėstai katėms su paukštiena | Aukso medalis.
- UAB KIKA GROUP NATURE’S PROTECTION SUPERIOR CARE šlapias maistas katėms su triušiena, vištienos krūtinėle ir spanguolėmis| Aukso medalis.
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2025“ medalius maisto ir gėrimų kategorijoje pelnė:
- GERŲ MINČIŲ ŪKIS Avietinis pagardas su aštriaisiais pipirais| Aukso medalis.
- GERŲ MINČIŲ ŪKIS Aviečių arbata su imbieru | Aukso medalis.
- DAIVA KVEDARAITĖ Šaltalankių sirupas (nepasterizuotas)| Aukso medalis.
- UAB ČEKIŠKĖS ŪKIS „ŠONINĖS“ keptas vyniotinis| Aukso medalis.
- UAB ČEKIŠKĖS ŪKIS Šašlykai „Čekiškės dūmas“| Aukso medalis.
- UAB ČEKIŠKĖS ŪKIS „KAZIO“ dešra | Aukso medalis.
- UAB RIXA Pyragas „Šimtalapis“ | Aukso medalis.
- UAB NATURUS Kavos skonio moliūgų sėklos šokolade | Aukso medalis.
- MB ARTRŪNA Obuolių sidro actas Oksos| Aukso medalis.
- SULČIŲ SODAI Gazuotos sultys OBUOLIŲ AVIEČIŲ POKŠT| Aukso medalis.
- SULČIŲ SODAI Gazuotos sultys OBUOLIŲ PUTINŲ POKŠT| Aukso medalis.
- SULČIŲ SODAI Gazuotos sultys OBUOLIŲ BRUKNIŲ POKŠT| Sidabro medalis.
- UAB MĖMELIO VYNAS Raudonas uogų vynas | Aukso medalis.
- UAB MĖMELIO VYNAS Sausmedžio vynas | Aukso medalis.
- UAB MĖMELIO VYNAS Rožinis vaisių-uogų vynas | Sidabro medalis.
- ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA Viskis „Juodoji Zita“ | Aukso medalis.
- ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA Obuolių brendis „PADVAISKAS-SAN“ | Aukso medalis.
- ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA Džinas „Vandenyno širdis“ | Aukso medalis.
- ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA Obuolių brendis „HANAMI“ | Sidabro medalis.
- ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA Natūralios fermentacijos obuolių sidras „MEA MAXIMA CULPA“ | Sidabro medalis.
- ARVYDO PADVAISKO DISTILERIJA Natūralus sausas obuolių vynas „ŠVENTOJI INKVIZICIJA“ | Sidabro medalis.
- MB FILMAI IR KVAPAI Žolelių arbata „Kranklys“ | Aukso medalis.
- ŠEIMOS ŪKIS ,,UOGELĖ“ 100% Natūralios šilauogių sultys | Aukso medalis.
- PAKRUOJO DVARO SPIRITO VARYKLA Kmynų trauktinė | Aukso medalis.
- AB IŠLAUŽO ŽUVIS Šaltai rūkyta karpio ir plačiakakčio dešra | Aukso medalis.
- UAB ALLIVE EUROPE Ekologiška sėklų granola „Hunger Control“ | Aukso medalis.
- UAB LIETUVIŠKAS MIDUS Midus NAMIDUS su spanguolių sultimis| Aukso medalis.
- MB MAŽI MAMUTAI Paukštienos kepenėlių paštetas su sūdyta karamele | Aukso medalis.
- UAB RŪTA Vaisių ir sėklų užkandžiai su vyšniomis „Greenz Cherry“ | Aukso medalis.
- UAB RŪTA Vaisių ir sėklų užkandžiai su vyšniomis „Greenz Mango“ | Aukso medalis.
- UAB RŪTA Vaisių ir sėklų užkandžiai su vyšniomis „Greenz Raspberry“ | Aukso medalis.
- UAB RŪTA Vaisių ir sėklų užkandžiai su vyšniomis „Greenz Blueberry“ | Aukso medalis.
- Čygo - Kalkio TŪB RINKUŠKIAI Alus „Rinkuškiai Gluten Free“ | Aukso medalis.
- Čygo - Kalkio TŪB RINKUŠKIAI Rinkuškiai nealkoholinis IPA | Sidabro medalis.
- UAB MAISTO ARSENALAS Kapota jautiena | Aukso medalis.
- ŠAKOČIŲ MEISTRAI Šakotis x5 | Aukso medalis.
- UAB DELIKATESAS 1937 Vytintos Krivio dešrelės su karamelizuotais svogūnais | Aukso medalis.
- UAB DELIKATESAS 1937 Labanoro vytinta kiauliena | Aukso medalis.
- MB EATAMINS Sviestas su trumais | Aukso medalis.
- MB EATAMINS Miso karamelė | Sidabro medalis.
- MB PUTINŲ SIRUPAS PUTINUKAI | Aukso medalis.
- LYNX GRUPĖ UAB LYNXMONADAS | Sidabro medalis.
- SKANOVĖ Pagardas KARAMELIZUOTŲ SVOGŪNŲ DŽEMAS | Sidabro medalis.
- UAB LAROCHÉ LAROCHÉ MACARONS | Sidabro medalis.
- UAB MV GROUP PRODUCTION Aromatizuota degtinė Lithuanian vodka slyvų skonio | Sidabro medalis.
- UAB MV GROUP PRODUCTION Spiritinis gėrimas STUMBRO STARKA Wildside | Sidabro medalis.
- MB OSTVALDS FABRICA Rūkytas varškės sūris „Česnakas“ | Sidabro medalis.
- MB MERCIS Kreminis varškės sūris | Sidabro medalis.
- UAB ŠERNO PĖDA Danieliaus dešra su spanguolėmis, šaltai rūkyta | Sidabro medalis.
- MB FRESKOFIORITO.COM Liofilizuota citrininė druska su kalendra | Sidabro medalis.
LAI SĄLA Šokoladienė, šokoladinis avinžirnių ir riešutų kremas | Sidabro medalis.
Šių metų „Rinkis prekę lietuvišką“ medalių konkursas sulaukė ir tikrai unikalių lietuviškų gaminių, iš kurių vienas buvo įvertintas aukso medaliu. Šioje kategorijoje medalį pelnė:
- NEVYRIAUSYBINĖ ORGANIZACIJA VŠĮ SVEIKIM KARTU – Įkvėpta vaško: ažūrinis bičių vaško kiaušinis | Aukso medalis.
Beveik tris savaites vartotojai galėjo balsuoti internetiniame balsavime ir taip išreikšti savo simpatijas bei išrinkti savo mylimiausią Lietuvos gamintojų produktą.
Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2025“ medalius kategorijoje „Vartotojų mylimiausi“ pelnė:
- CARRA C3 remineralizuojanti dantų pasta.
- Candle Family AŠ MYLIU SAVE by Indrė Bareikienė skalbinių skalbiklio ir minkštiklio rinkinys.
- HOME BY NB - SLIM LADY – vyšnių skonio skaidulų kompleksas 225 g.
Mados kūrėjų erdvė – „Mados pasažas 2025“ – Lietuvos gamintojų pristatomos aktualiausios rudens sezono naujienos
Pirmajame „Žalgirio“ arenos aukšte parodos pirkėjus tradiciškai pasitinka specializuota mados kūrėjų erdvė – „Mados pasažas 2025“. Šioje erdvėje savo sukurtus mados, stiliaus, dizaino, aksesuarų gaminius pristato dizaineriai, kūrėjai, juvelyrai iš visos Lietuvos, taigi pirkėjai čia atras stilingų drabužių ir aksesuarų artėjančiam šaltajam sezonui bei galės savo garderobą papildyti išskirtiniais, rankų darbo aksesuarais bei papuošalais.
Naujiena – pirmoji miesto knygų mugė – „Kauno knygų mugė 2025“
Spalio 10–12 dienomis Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks ypatingas kultūros įvykis – „Kauno knygų mugė 2025“. Tai pirmą kartą Kaune organizuojamas renginys, skirtas literatūros gerbėjams, skaitytojams ir visiems, kuriems knyga yra kasdienybės dalis. Mugė taps erdve, kurioje susitiks knygų leidėjai, autoriai, švietimo bei neformaliojo ugdymo atstovai, taip pat kūrybingą laisvalaikį siūlantys verslai.
Per tris dienas vyksiančius mugės renginius, kurie visiems mugės lankytojams bus nemokami, publika galės dalyvauti diskusijose, susitikimuose su autoriais, kūrybinėse dirbtuvėse ir naujų knygų pristatymuose. Programos renginiai išsidėstys keliose erdvėse: kultūrinė dalis vyks antrame arenos aukšte esančiose „Nemuno“ salėje ir „Žalgirio“ erdvėje, o trečiajame aukšte įsikurs „Rašytojų alėja“, kur savo išleistas knygas pristatys jų autoriai. Visas tris dienas lankytojai galės susitikti su autoriais jų stenduose, gauti autografą ir pasikalbėti apie kūrybos užkulisius – tai proga pajusti gyvą literatūros pulsą.
Penktadienio renginiai skirti istorijai ir šiuolaikinei prozai. Čia vyks diskusijos apie partizanų atmintį, Virginijos Skučaitės atsiminimų knygos „Lietuvių Golgota Revučyje“ pristatymas, Vlado Braziūno ir Dominyko Matulionio debiutinės prozos knygos sutiktuvės. Mugėje pasirodys maginės fantastikos autorius Gintautas Kęstutis Ivanickas, vyks pokalbis apie literatūros galią kovoje su patyčiomis, o istorikai pristatys Artūro Svarausko tyrimą „Lietuvos visuomenė 1939–1941 metais“.
Šeštadienis žada teatrališkų renginių ir gausybę premjerų. Vaikų laukia edukacijos, susitikimai su Tomu Dirgėla bei Skruzdėliuko Nežiniuko dirbtuvės. Suaugusiesiems bus pristatytos Juozo Gaižausko, Mariaus Buroko, Algirdo Kaušpėdo, Jūratės Čerškutės ir Jauniaus Petraičio knygos. Mugės scena taps vieta ir dialogams tarp prozininkių Dovilės Zelčiūtės bei Ritos Latvėnaitės-Kairienės, o dieną užbaigs pokalbis su Aldona Ruseckaite apie Kauną įkvėpusius biografinius romanus.
Sekmadienį mugė kvies šeimas – mažuosius džiugins Kakė Makė ir istorinio komikso „Ką pasakė Žemaitė“ dirbtuvės. Susitikimuose dalyvaus Donaldas Kajokas, Vilius Mačiliūnas bei Selemonas Paltanavičius, bus pristatytas partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis. Tiek vaikams, tiek suaugusiesiems skirta edukacija „M. K. Čiurlionio spalvinimai“ leis prisiliesti prie menininko palikimo spalvų.
Leidyklų stenduose bus galima sutikti ir pakalbinti tokius autorius kaip Kristiną Petrauskę, Aušrinę Tilindę, Edmundą Janušaitį, Vitaliją Maksvytę, Jovitą Maziną ir daugybę kitų rašytojų.
Nepraleiskite progos sužinoti ir atrasti Lietuvos gamintojų pristatomas naujienas septynioliktoje parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“2025, Kauno „Žalgirio“ arenoje. Įsigijus bilietą į parodą „Rinkis prekę lietuvišką 2025“, nemokamai galėsite apsilankyti ir Lietuvos mados kūrėjų erdvėje „Mados pasažas 2025“ bei „Kauno knygų mugėje 2025“.
