„Pažaislio liepų alėjos vakarai“ sezoną uždarys su įspūdingu projektu

Tad 2025 m., rugsėjo 3 d., 19 val., šįkart Pažaislio vienuolyno apsuptyje vasaros sezono uždarymui Kauno publika dar kartelį išgirs gražiausias Leonardo Coheno dainas (dalis jų išverstos į lietuvių kalbą), kurios suskambės Vlado Bagdono, Česlovo Gabalio, Linos Rastokaitės, Ramintos Naujanytės – Bjelles, Mariaus Jampolskio ir Andriaus Bialobžeskio balsais. Vytauto Lukočiaus surinkta ritmo grupė įneš gyvo, sodraus ir jausmingo skambesio, o režisieriaus Alvydo Šlepiko bet vaizdinių kūrėjo Oskaro Stirnos sumanymai suteiks reginiui teatrališkumo ir leis labiau pažinti žinomo kūrėjo asmenybę.
Leonard‘o Cohen‘o, gimusio Kanadoje, šaknys – lietuviškos, abu jo seneliai gimė Lietuvoje. Pats L. Cohen‘as taip ir nespėjo apsilankyti Lietuvoje, tačiau Vilnius (vienintelis miestas Europoje) gali didžiuotis turėdamas šio legendinio dainų mago skulptūrą, kurią pradėjo kurti kitas didis menininkas, skulptorius Romualdas Kvintas, o po jo mirties pabaigė jo mokinys Martynas Gaubas.
Legendinis bardas laikomas vienu ryškiausių ir didžiausią įtaką XX a. antrosios pusės muzikai padaręs kūrėjas. Už gyvenimo nuopelnus 2010 m. jis pelnė prestižinį „Grammy“ apdovanojimą. Cohen‘o dainos ir poezija padarė didelę įtaką daugeliui dainų autorių ir muzikantų. Dainos dažnai emociškai intensyviai pakrautos, jausmingos, kupinos aistros, ryškių vaizdinių, apdainuojamos temos: religija, vienatvė, seksualumas, sudėtingi žmonių santykiai, mirtis.
Visi neabejingi Leonard‘o Cohen‘o kūrybai kviečiami tapti šio neeilinio reginio liudininkais ir prisiliesti prie legendinio dainų mago asmenybės.
Tai bus finalinis 12-ojo „Pažaislio liepų alėjos vakarų“ sezono koncertas.
__________________________________________________________________________
Koncertų ciklas „Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ kviečia pabūti unikalioje aplinkoje, pajusti gamtos bei ramybės pulsą, pailsėti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, praturtinti save ir atrasti gerovę muzikoje.
Esant lietingam orui, organizatoriai kviečia pasirūpinti skėčiais ir apsauga nuo lietaus arba įsigyti vietas prie staliukų po stogu (vietų skaičius ribotas).
Koncertų pradžia 19 val.
Bilietus platina kakava.lt ir 1 val. iki koncerto pradžios prie įėjimo.
Naujausi komentarai