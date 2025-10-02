Kviečiame gyventojus į susitikimus dėl priemiesčių studijos projekto

- Diskusija apie Kretingalės seniūnijos gyvenvietes vyks spalio 7 d. 17.30 val. Pajūrio regioninio parko lankytojų centre (Placio g. 54, Karklė).
- Susitikimas su Priekulės ir Dovilų seniūnijų gyventojais organizuojamas spalio 8 d. 17.30 val. Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinėje mokykloje (Kuršaičių g. 12, Dituva).
- Sendvario ir Dauparų–Kvietinių seniūnijų gyventojai diskusijoje laukiami spalio 9 d. 17.30 val. Sendvario „Saulės“ mokykloje (Agilos g. 12, Trušeliai).
Projekto, kurį užsakė Klaipėdos rajono savivaldybė, tikslas yra nustatyti priemiestinių teritorijų galimybes ir problematiką bei priimti sprendimus dėl tolimesnio planavimo prioritetų. Projektą rengia urbanistų studija MB „Pupa-strateginė urbanistika“.
Kontaktai: [email protected], +370 687 90935, www.pu-pa.eu.
Daugiau informacijos apie projektą https://klaipedos-r.lt/klaipedos-rajono-savivaldybes-vakarines-dalies-priemiescio-teritoriju-tvarios-pletros-strategijos-sukurimas/.
