Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sveikina švenčių proga

Mielieji,
gražiausios metų šventės primena, kaip svarbu sustoti, apkabinti, pasakyti gerą žodį ir padėkoti už tai, kad esame kartu. Tai metas pabūti su savais, pasidalyti šiluma ir paprastais, bet svarbiais dalykais.
Linkiu, kad Jūsų namuose netrūktų jaukumo, ramybės ir tikro buvimo kartu. Tegul šventinis laikas atneša lengvumo jausmą, o mintys tampa šviesesnės. Tegul net ir mažiausios akimirkos džiugina, o artimųjų šypsenos šildo labiau nei bet kokios dovanos.
O naujieji metai lai būna kupini naujų idėjų, drąsių sumanymų ir noro juos pildyti.
Ramių, šiltų ir jaukių švenčių Jums ir Jūsų artimiesiems.
Su šilčiausiais linkėjimais Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Naujausi komentarai