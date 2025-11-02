Klaipėdos rajone – balsavimas už 27 idėjas

Įgyvendino 35 projektus
Rajone šis konkursas vadinamas „Tavo idėja“. Šiemet gyventojai, bendruomenės siūlo įgyvendinti kelias dešimtis projektų, kurie siejasi su konkrečios bendruomenės poreikiais ir svajonėmis.
„Jau šeštąjį kartą vyksta „Tavo idėja“ konkursas. Per visą šį laiką laimėjo 35 idėjos, iš kurių jau net 28 yra įgyvendintos. Tiek praėjusiais metais, tiek šiemet į balsavimo etapą pateko 27 idėjos, o šiemet iš viso jų buvo pateikta net 40“, – teigė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja Ernesta Badalova.
Idėjų generavimui būrėsi visų rajone esančių seniūnijų gyventojai.
„Tarp pateiktų idėjų – šviečiantys parkai, amfiteatrai ir scenos, inovatyvūs ir interaktyvūs mažosios architektūros objektai, bendruomenių sodai ir želdynai, riedlenčių, riedučių bei dviračių parkai, erdvės vaikams ir šeimoms, istorijų namai ir geriamojo vandens stotelės, net mediniai gultai prie vandens telkinių“, – idėjas vardijo E. Badalova.
Jau balsavo 4 tūkst. žmonių
Balsavimas už gyventojų pateiktas idėjas baigsis šį sekmadienį, lapkričio 30-ąją.
„Balsuoti raginame internetu. Tačiau galima apsilankyti seniūnijose ar bibliotekose, pačioje Klaipėdos rajono savivaldybėje ir savo balsą ten atiduoti. Kadangi praėjusiais metais paskutinę minutę buvo sunešamas didelis kiekis balsavimo biuletenių, rašytų kone ta pačia rašysena, nusprendėme griežtinti šį procesą“, – pasakojo E. Badalova.
Pernai konkurse balsavo 9 tūkst. gyventojų. Pusė žmonių balsavo internetu, pusė – biuleteniais.
Šiuo metu internetu jau balsavo apie 4 tūkst. žmonių.
„Iki savaitės pabaigos dar galima balsuoti. Didžiausias aktyvumas būna tik prasidėjus balsavimui ir jam baigiantis“, – pastebėjo E. Badalova.
Idėjoms – solidi suma
„Tavo idėja“ kasmet mus džiugina idėjų gausa, jų originalumu ir, žinoma, gyventojų įsitraukimu. Balsuojančiųjų skaičius tikrai yra vienas didžiausių Lietuvoje, tad ir šiemet tikimės aktyvaus balsavimo. Juk ne kasdien pasitaiko galimybė tiesiogiai prisidėti prie 400 tūkst. eurų biudžeto paskirstymo. Tad kviečiu gyventojus nepraleisti šios progos ir atiduoti savo balsus“, – ragino Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Balsuojančiųjų skaičius tikrai yra vienas didžiausių Lietuvoje.
Kiekvienas gyventojas balsuodamas turi tris balsus.
Juos galima skirti ne tik idėjai, kurią siekia įgyvendinti jo bendruomenė.
„Nebūtinai balsuokite už tuos projektus, kurie yra arčiau jūsų. Palaikykite ir kaimynines seniūnijas, greta esančias bendruomenes. Juk naujomis viešosiomis erdvėmis naudotis galės visi Klaipėdos rajono gyventojai. Tad balsuokite. Palaikykite geriausias idėjas ir tapkite pokyčių Klaipėdos rajone dalimi“, – ragino meras B. Markauskas.
Naujausi komentarai