Klaipėdos rajono valdininkams kalakutų šiemet nebus

Tarybos narys Justas Ruškys ketvirtadienį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje uždavė klausimą, ar šiemet administracijos darbuotojai gaus po kalakutą Kalėdų proga.
„Kalakutas ant stalo – administracijos darbuotojams. Ar šiemet suplanuotos lėšos, tas šimtas eurų?“ – klausė tarybos narys.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas patikino, kad šiemet valdininkų premijoms lėšų nėra numatyta.
Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas patikslino, kad rajono savivaldybės įstaigų vadovams nuspręsta skirti mažesnę skatinimo sumą. Dažniausiai priedas siekdavo vienos pareiginės algos dydį.
„Bet šiemet pusę skiriame. Aišku, įstaigos iš savo sutaupytų lėšų išsimoka. Papildomai jos pinigų neprašo“, – patikslino B. Markauskas.
Naujausi komentarai