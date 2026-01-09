30-oji Ievos Simonaitytės premija – kapelai „Bengeliai“

Ievos Simonaitytės premijos skyrimo komisijos nutarimu XXX rašytojos premija Priekulės meno ir kultūros centro kapelai „Bengeliai“, kuriai vadovauja Jolanta Petraitienė, paskirta už nuoseklų ir ilgametį Mažosios Lietuvos kultūrinio tapatumo ir tradicijų garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, aktyvią koncertinę veiklą bei reikšmingą indėlį į krašto žinomumo stiprinimą ir gyvosios tradicijos tęstinumą.
Premija, kurią finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė, bus įteikta sausio 23 d., 18 val., Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje.
