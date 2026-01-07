2025-ųjų Klaipėdos rajono statistika: tarp rečiausių vardų – Iveina, Ertas ir Prometėjas

Rinkosi ir populiarius, ir išskirtinius vardus
2025-aisiais Klaipėdos rajone užregistruoti 428 naujagimiai. 2024 m. jų buvo registruota daugiau – 484. Praėjusiais metais gimė daugiau berniukų nei mergaičių, atitinkamai 229 ir 199. 2024 m. berniukų taip pat buvo registruota daugiau nei mergaičių – 252 ir 232. Pernai registruotos aštuonios dvynukų poros, o užpernai – devynios.
Populiariausi berniukų vardai, kuriuos tėvai suteikė savo vaikams 2025 m., – Dominykas ir Jokūbas, o mergaičių – Barbora bei Ugnė.
Kai kurie tėvai rinkosi ir retesnius vardus. Pavyzdžiui, Aivijos, Ailos, Iveinos, Doviltės, Eido, Erto ar Prometėjo.
Daugėjo tuoktuvių
Praėjusiais metais daugiau porų nutarė susieti savo gyvenimus nei 2024 m. Aukso žiedus sumainė 194 poros, o 2024-aisiais – 177. Santuoką bažnyčioje pernai pasirinko 37 poros, savo pasirinktoje vietoje – 50, o užsienyje – 17. 2024-aisiais bažnyčioje tuokėsi 28 jaunavedžių poros, savo pasirinktoje vietoje – 48, užsienyje – 22.
Praėjusiais metais registruota kiek daugiau santuokų su užsienio piliečiais – dvylika. 2024 m. tokių santuokų buvo aštuonios.
Populiariausios dienos tuoktuvėms pernai buvo birželio 7-oji ir rugpjūčio 6-oji – registruota po šešias santuokas. Nusprendę susituokti savo pasirinktoje vietoję jaunavedžiai dažniausiai rinkosi įvairias Klaipėdos rajono sodybas.
Ištuokų – taip pat daugiau
2025-aisiais daugiau porų nutarė pasukti skirtingais gyvenimo keliais – 118. Dar ankstesniais metais santuoką nutraukė 107 poros.
Lyginant su 2024-aisiais, mirčių buvo mažiau. 2025 m. jos registruotos 662, o 2024-aisiais – 682.
Atkreipiame dėmesį, kad civilinės būklės aktai registruojami nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos, todėl rajono demografinės situacijos neatspindi.
