 2025-ųjų Klaipėdos rajono statistika: tarp rečiausių vardų – Iveina, Ertas ir Prometėjas

2025-ųjų Klaipėdos rajono statistika: tarp rečiausių vardų – Iveina, Ertas ir Prometėjas

pasaulį išvydo per 400 naujagimių
2026-01-07 13:33
Klaipėdos rajono savivaldybės inf.

Praėjusiais metais Klaipėdos rajone pasaulį išvydo per keturis šimtus naujagimių, o berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Tėvai ir toliau stebino kūrybiškumu rinkdami vaikams vardus – šalia populiarių Dominyko ar Barboros pasitaikė ir retesnių vardų, tokių kaip Prometėjas ar Aivija. Be to, 2025-aisiais daugėjo santuokų, tačiau poros ir dažniau skyrėsi.

2025-ųjų Klaipėdos rajono statistika: tarp rečiausių vardų – Iveina, Ertas ir Prometėjas
2025-ųjų Klaipėdos rajono statistika: tarp rečiausių vardų – Iveina, Ertas ir Prometėjas / Asociatyvi Unsplash nuotr.

Rinkosi ir populiarius, ir išskirtinius vardus

2025-aisiais Klaipėdos rajone užregistruoti 428 naujagimiai. 2024 m. jų buvo registruota daugiau – 484. Praėjusiais metais gimė daugiau berniukų nei mergaičių, atitinkamai 229 ir 199. 2024 m. berniukų taip pat buvo registruota daugiau nei mergaičių – 252 ir 232. Pernai registruotos aštuonios dvynukų poros, o užpernai – devynios.

Populiariausi berniukų vardai, kuriuos tėvai suteikė savo vaikams 2025 m., – Dominykas ir Jokūbas, o mergaičių – Barbora bei Ugnė.

Kai kurie tėvai rinkosi ir retesnius vardus. Pavyzdžiui, Aivijos, Ailos, Iveinos, Doviltės, Eido, Erto ar Prometėjo.

Daugėjo tuoktuvių

Praėjusiais metais daugiau porų nutarė susieti savo gyvenimus nei 2024 m. Aukso žiedus sumainė 194 poros, o 2024-aisiais – 177. Santuoką bažnyčioje pernai pasirinko 37 poros, savo pasirinktoje vietoje – 50, o užsienyje – 17. 2024-aisiais bažnyčioje tuokėsi 28 jaunavedžių poros, savo pasirinktoje vietoje – 48, užsienyje – 22.

Praėjusiais metais registruota kiek daugiau santuokų su užsienio piliečiais – dvylika. 2024 m. tokių santuokų buvo aštuonios.

Populiariausios dienos tuoktuvėms pernai buvo birželio 7-oji ir rugpjūčio 6-oji – registruota po šešias santuokas. Nusprendę susituokti savo pasirinktoje vietoję jaunavedžiai dažniausiai rinkosi įvairias Klaipėdos rajono sodybas.

Asociatyvi Unsplash nuotr.

Ištuokų – taip pat daugiau

2025-aisiais daugiau porų nutarė pasukti skirtingais gyvenimo keliais – 118. Dar ankstesniais metais santuoką nutraukė 107 poros.

Lyginant su 2024-aisiais, mirčių buvo mažiau. 2025 m. jos registruotos 662, o 2024-aisiais – 682.

Atkreipiame dėmesį, kad civilinės būklės aktai registruojami nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos, todėl rajono demografinės situacijos neatspindi.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos rajonas
statistika
vardai
naujagimiai
tuoktuvės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų