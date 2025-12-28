Atskleidė populiariausius šiųmečius mergaičių ir berniukų vardus

„Tarp mergaičių į pirmą vietą sugrįžo ir gana tvirtai įsitvirtino Sofija, aplenkusi praėjusių metų lyderę Ameliją. Ženklų šuolį į trečią poziciją pademonstravo Adelė, pernai buvusi tik aštuntoje vietoje“, – BNS sakė Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.
Populiariausių mergaičių vardų penketuke taip pat yra Emilija ir Luknė.
Toliau dešimtuke rikiuojasi Gabija, Liepa, Lėja, Olivija ir Izabelė.
„Populiariausių berniukų trejetas per metus nė kiek nepakito – ir toliau gan ryškiai atsiplėšę pirmauja Markas ir Benas, trečiojoje vietoje išsilaikė Jonas“, – teigė M. Samkus.
Populiariausių berniukų vardų dešimtuke taip pat yra Adomas, Matas, Nojus, Leonas, Dominykas, Ąžuolas ir Herkus. Trys pastarieji vardai – dešimtuko naujokai, praėjusiais metais buvę šiek tiek už jo ribų.
Registrų centro atstovo teigimu, mergaitėms skiriami įvairesni vardai, tuo metu berniukų vardų įvairovė yra mažesnė, o lyderių koncentracija – didesnė.
„Pavyzdžiui, šiemet tarp populiariausių berniukų vardų dešimtoje vietoje esantis Herkus pagal absoliučius skaičius mergaičių dešimtuke užimtų trečiąją vietą“, – nurodė M. Samkus.
Negalutiniais Registrų centro duomenimis, 2025 metais Lietuvoje įregistruota 23,8 tūkst. naujagimių, įskaitant ir užsienyje gimusius kūdikius. Iš jų mergaičių apie 12,3 tūkst. (52 proc.), berniukų – apie 11,6 tūkst. (48 proc.).
„Pernai per visus metus buvo 25,6 tūkst. gimimų. Bet šių metų duomenys dar negalutiniai, tad atotrūkis tarp šių ir praėjusių metų dar mažės“, – pabrėžė M. Samkus.
Naujausi komentarai