Per metus Lietuvoje užregistruota kone 24 tūkst. naujagimių: kokie vardai buvo populiariausi?

Kaip Eltai gruodžio pabaigoje sakė Registrų centro Komunikacijos skyriaus vadovė Daiva Bumblytė, 2025 m. Lietuvoje buvo įregistruota 23,8 tūkst. naujagimių, įskaitant ir užsienyje gimusius vaikus, kurie buvo įregistruoti viename iš Lietuvos Civilinės metrikacijos skyrių.
Mergaitės, kurių buvo įregistruota apie 12,3 tūkst., sudaro 52 proc. visų naujagimių. Tuo metu berniukų, kurie sudaro 48 proc. Lietuvoje įregistruotų kūdikių, per metus gimė apie 11,6 tūkst.
Tiesa, pažymima, kad ankstesniais metais Lietuvoje įregistruotų kūdikių skaičius buvo didesnis ir siekė 25, 6 tūkst.
Populiariausi vardai – Markas ir Sofija
Registrų centro duomenimis, 2025 m. populiariausiu mergaitės vardu tapo Sofija, o berniukams dažniausiai būdavo duodamas Marko vardas.
Toliau dažniausiai mergaitėms duotų vardų dešimtuke rikiuojasi Amelija, Adelė, Emilija, Luknė, Gabija, Liepa, Lėja, Olivija bei Izabelė.
Tuo metu populiariausių berniukiškų vardų dešimtuką užbaigia Benas, Jonas, Adomas, Matas, Nojus, Leonas, Dominykas, Ąžuolas ir Herkus.
2024 m. populiariausių mergaičių vardų dešimtuką daugiausia sudarė tie patys vardai – skyrėsi tik jų dešimtuke užimama pozicija. Praėjusiais metais dažniausiai mergaitėms duotu vardu tapo Amelija, o toliau rikiavosi Sofija, Emilija, Luknė, Lėja, Liepa, Olivija, Adelė, Ema bei Izabelė.
Tuo metu populiariausių berniukų vardų dešimtukas ankstesniais metais buvo kiek kitoks. Jame rikiavosi Marko, Beno, Jono, Motiejaus, Mato, Nojaus, Luko, Jokūbo, Leono bei Adomo vardai.
