Šefas dalijasi tobulos bavariškos karkos receptu: tokios paragausite tik legendiniame „Oktoberfeste“

Karkos paslaptis ir šventės skonis
Paklaustas apie garsiausią „Volfas Engelman Nealkoholinis“ organizuojamo „Oktoberfesto“ patiekalą – karką – šefas šypsosi: jokių paslapčių, tik daug kantrybės.
„Prieskoniai suteikia charakterį, bet tik trečdalį sėkmės. Visa kita – lėtas kepimas, rūpestis ir laikas. Tik tada mėsa tampa minkšta, o odelė – traški. Galima sakyti, kad karka pati pasirenka, kada yra paruošta“, – pasakojo jis.
Šių metų festivalio meniu karka bus ruošiama pagal autentišką receptą, tačiau su dviguba pagarba tiek Bavarijos, tiek Lietuvos skoniui – su raugintais kopūstais, kaip įprasta Vokietijoje, ir su bulvėmis, kaip mėgstama Lietuvoje.
„Norėjosi, kad nei vokietis, nei lietuvis neliktų nuskriaustas. Galiausiai juk šventės tikslas – ne ginčytis dėl recepto, o kartu pavalgyti ir pasilinksminti“, – pridūrė šefas.
Tačiau karka – tik pradžia. Ant festivalio stalų atkeliaus ir kitas klasikinis „Oktoberfesto“ patiekalas – šnicelis. Jis daugeliui atrodo paprastas, bet, pasak šefo, būtent paprastume slypi visas grožis.
„Svarbiausia – gera mėsa, plona, tolygiai išmušta išpjova ir auksinė plutelė. Viskas turi būti lengva, trašku ir sultinga. Jei kas nors skuba ir pasako „ai, užteks ir taip“, tada išeina ne šnicelis, o paprastas karbonadas“, – juokavo N. Laukaitis.
Lietuvių ir vokiečių virtuvė – panašesnė, nei atrodo
Iš pirmo žvilgsnio lietuviškos ir vokiškos vaišės atrodo visai kitokios – vieni siūlo cepelinus, kiti dešreles, vieni mėgsta šaltieną, kiti raugintus kopūstus. Tačiau šefas sako, kad iš tiesų panašumų daugiau nei skirtumų.
„Abi virtuvės mėgsta sotumą, paprastumą ir gausą. Nesvarbu, ar ant stalo cepelinai, ar karka – esmė ta pati: visi turi būti sotūs ir linksmi. Abi virtuvės – apie bendrystę, sujungiančią žmones prie vieno stalo“, – sakė jis.
Štai kodėl, anot šefo, Bavarijos patiekalai taip lengvai prigijo ir Lietuvoje – jie atitinka mūsų bendravimo tradiciją: daug maisto, daug žmonių, daug džiaugsmo.
Deriniai – nuo užkandžių iki desertų
Anot bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorės Audronės Saulėnienės, šiųmetėje šventėje bus galima paragauti ir naujojo karališko putojančio gėrimo iš Kaltenbergo pilies, prie kurio puikiai dera daugelis bavariškų patiekalų.
„Prie šio gėrimo puikiai tinka šnicelis, dešrelės, breceliai su sūrio padažu, rauginti kopūstai, taip pat bavarų virtuvės pasididžiavimas – obuolių štrudelis. Šių visų patiekalų bus galima paragauti ir šių metų šventėje. Apyniuotas Kaltenbergo pilies gėrimas puikiai dera ir prie vištienos bei marinuotų užkandžių“, – geriausius derinius vardijo A. Saulėnienė.
N. Laukaitis pabrėžia, kad geriausiam skoniui atsiskleisti labai svarbu pasirinkti tinkamą gėrimo ir patiekalo derinį.
„Lengvesni gėrimai kviečia rinktis traškius užkandžius: keptą duoną, sūrio užtepėles, salotas su vištiena. Šnicelis bei dešrelės taip pat puikiai susidraugauja su šviesesniais skoniais. Kvietiniai gėrimai labai universalūs – tinka tiek prie brecelių, minkštų sūrių, tiek prie žuvų užkandžių ir saldžiarūgščių patiekalų. O tamsesni, sodresni skonio variantai gražiausiai dera su rūkyta mėsa, šonine ar ta pačia karka“, – pasakojo šefas.
Jis dalijasi ir tradicinės lėtai keptos bavariškos karkos receptu.
Receptas: tradicinė lėtai kepta bavariška karka
Ingredientai (4 porcijoms):
- 2 didelės kiaulienos karkos;
- 2 litrai vandens;
- 2 svogūnai, perpjauti pusiau;
- 4 skiltelės česnako;
- 3 laurų lapai;
- 1 šaukštas juodųjų pipirų žirnelių;
- 2 šaukštai druskos;
- 1 šaukštas kmynų;
- Aliejaus arba lydyto sviesto aptepti.
Paruošimas
- Karkas nuplaukite, įtrinkite druska ir kmynais.
- Dideliame puode užvirkite vandenį, sudėkite svogūnus, česnakus, laurų lapus, pipirus. Sudėkite karkas ir virkite apie 1,5 val., kol mėsa suminkštės.
- Išimkite karkas, nusausinkite, odelę įpjaukite deimanto formos raštu ir gausiai aptepkite aliejumi ar lydytu sviestu.
- Kepkite iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje apie 1 val., kol odelė taps traški ir aukso spalvos. Kepimo metu kelis kartus apšlakstykite sultimis.
Patiekite su raugintais kopūstais ir bulvėmis – taip, kaip daroma tiek Bavarijoje, tiek Lietuvoje.
Renginio organizatoriai primena, kad šiemet Kauno „Oktoberfestas“ pasitiks dalyvius su atnaujintu konceptu – šventė vyks dvigubai didesnėje palapinėje nei pernai. „Nors stalų rezervacijai beveik neliko, šventėje laukiami visi – festivalis, kaip ir kasmet, nemokamas. Norintys prisėsti ar tiesiog pasidėti bokalą tikrai ras vietos. Viduje specialiai tiems, kurie stalų nerezervavo iš anksto, paliksime 10 laisvų sėdimų stalų, prie kurių iš viso galės susėsti 80 žmonių. 20 tokių stalų bus ir lauke. Be to, visoje teritorijoje turėsime ir 50 stovimų stalų. Čia pat bus įsikūrusi ir žaidimų zona, kur lauks „Margo miško“ įtraukiantys mediniai žaidimai ir daugybė kitų pramogų. Tad nedvejokite ir atvykite, vietos tikrai užteks visiems!“ – kvietė A. Saulėnienė.
Šventė vyks rugsėjo 19 ir 20 dienomis Kaune, „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme, adresu Čiurlionio g. 5. 19 d. svečiai laukiami nuo 17 val., koncerto pradžia – 18 val. 20 d. durys atidaromos 16 val., o į „Oktoberfesto“ palapinę bus galima patekti nuo 17 val. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų.
Šventinius kostiumus galite išsinuomoti čia: https://www.burte.lt/, https://www.kostiumunuoma.com/, https://www.tejasalonas.lt/, https://www.karnavalas.lt/index.html. Jei norite įsigyti savo aprangą, tai galite padaryti čia: dirndl.com.
