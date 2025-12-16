Šefas rekomenduoja: ar jau nusprendėte, ką gaminsite per šventes?

Šaltiena su alumi – tradicija, išsaugojusi aktualumą
Šaltiena – nuo neatmenamų laikų plačiai pamėgtas lietuvių patiekalas, dažnai patiekiamas per didžiąsias metų šventes. Vienas svarbiausių jos pranašumų – šaltieną galima pasiruošti iš anksto. Todėl šventinį vakarą galėsite skirti daugiau dėmesio pagrindiniam patiekalui ruošti.
Kad šaltiena nustebintų ir visko ragavusius, šefas N. Laukaitis siūlo šį klasikinį patiekalą virti su netikėtu ingredientu – šlakeliu šviesiojo ar tamsiojo alaus, kad skonis įgytų charakterį, taptų ryškesnis.
Receptas (8 porcijos)
Ingredientai
• Kiaulės galvos dalis arba sprandas apie 1,5 kg;
• 2 kiaulės pėdos;
• 2 ausys;
• 2 vidutiniai svogūnai;
• 2 vidutinės morkos;
• 2 laurų lapai;
• 12 juodųjų pipirų žirnelių;
• 3 skiltelės česnako;
• 500 ml šviesiojo arba tamsiojo alaus (nesaldaus);
• Druskos pagal skonį.
Paruošimas
Kruopščiai nuplaukite pasirinktas kiaulienos dalis. Sudėkite į didelį puodą, užpilkite vandeniu, užvirkite, užvirus – išpilkite pirmą nuovirą, kad pašalintumėte putas ir priemaišas. Vėl užpilkite švariu vandeniu, uždėkite dangtį, sumažinkite ugnį ir virkite 2 val., kol mėsa lengvai atsiskiria nuo kaulo. Supilkite alų, sudėkite laurų lapus, pipirus ir supjaustytus svogūnus bei morkas. Pasūdykite pagal skonį, virkite dar 30 min. ant silpnos ugnies. Baigus virti, įdėkite trintą česnaką, išimkite mėsą ir daržoves. Pašalinkite kaulus, mėsą sukapokite. Į nuovirą sudėkite mėsą ir morkas. Viską supilkite į norimo dydžio dubenėlius. Palikite atvėsti kambario temperatūroje, po to perkelkite į šaldytuvą 6–7 valandoms, kol tvirtai sustings.
Pagrindinis patiekalas ir stalo pasididžiavimas – „Kumpis ant kaulo“
Pasak N. Laukaičio, „Kumpis ant kaulo“ – tikra šventinė klasika, kurią taip pat galima pagaminti kokybiškai ir nesudėtingai, tačiau būtina pasitikėti meistriškais patarimais ir apsišarvuoti kantrybe.
Kad paruošta mėsa išliktų sultinga, gaminant šefas siūlo į pagalbą pasitelkti alų, o mėsą patiekti su tradiciniais garnyrais.
Receptas (6 porcijos)
Ingredientai
• 1,5–2 kg kiaulienos kumpio su kaulu;
• 3–4 skiltelės česnako;
• 2–3 valg. š. druskos;
• 1–2 valg. š. cukraus;
• 1 arbat. š. juodųjų pipirų;
• 1 arbat. š. džiovintų čiobrelių;
• 1 arbat. š. kmynų;
• 4 laurų lapai;
• 200 ml alaus.
Paruošimas
Kumpio odą šiek tiek įpjaukite rombais. Česnakus supjaustykite plonais griežinėliais ir įtrinkite į mėsą, galite įpjauti keliose vietose ir įspausti česnakų griežinėlius. Sumaišykite druską, pipirus, cukrų ir prieskonius ir įtrinkite kumpį iš visų pusių. Palikite šaldytuve 12–24 val. Prieš gamindami, įkaitinkite orkaitę iki 160 °C. Sudėkite kumpį į kepimo indą, po apačia į indą įpilkite 200 ml alaus (kad kumpis nesudegtų). Uždengę folija, kepkite 2–2,5 val., priklausomai nuo kumpio dydžio. 20–30 min. iki pabaigos nuimkite foliją, kad kumpio paviršius gražiai apskrustų. Jei norite glazūros, galite aptepti tik medumi ar medumi su šiek tiek garstyčių. Prieš pjaustydami leiskite atvėsti bent 20 min. Patiekite su virtomis bulvėmis ir raugintais kopūstais.
Senovinis kaimiškas medaus pyragas – paprastumas, kuris sugrąžins į vaikystę
Medaus pyragas – tai desertas, kuris kvepia šventėmis, namais, vaikystės prisiminimais ir laiku, kai viskas buvo tyriau, nuoširdžiau. „Jame gali tilpti ir žmogiškas paprastumas, ir tradicijos, ir paprasti, bet pozityvias, jaukias emocijas suteikiantys ingredientai“, – sako „Volfas Engelman Galerijos“ virtuvės šefas. Jo teigimu, pyragas skaniausias po kelių dienų – kai visi skoniai „susidraugauja“.
Receptas (8 porcijos)
Ingredientai
• 250 g natūralaus medaus;
• 100 g sviesto;
• 2–3 kiaušiniai;
• 300–350 g kvietinių miltų (dalį galima pakeisti rupiais);
• 1 arbat. š. sodos;
• 1 arbat. š. prieskonių pagal skonį: cinamono, gvazdikėlių, muskato riešuto;
• Saujelė džiovintų vaisių ar riešutų (nebūtinai).
Paruošimas
Sviestą ištirpinkite puode ant silpnos kaitros. Supilkite medų ir šiek tiek pašildykite, kol masė taps vientisa. Palikite atvėsti iki šiltos temperatūros, kad nebūtų per karšta kiaušiniams. Į medaus ir riebalų masę įplakite kiaušinius. Atskirame inde sumaišykite miltus su soda ir prieskoniais. Pamažu įmaišykite miltus į skystą masę, kad gautumėte tirštą tešlą. Jei turite, įdėkite džiovintų vaisių arba riešutų. Paruoškite kepimo formą: ištepkite sviestu ir pabarstykite miltais arba naudokite kepimo popierių. Supilkite tešlą į formą. Kepkite 150–160 °C apie 50–70 min. – pyragas turi būti tamsus, sodraus aromato (senovėje kepdavo lėtai, ant silpnos ugnies, kad pyragas taptų tamsus ir ilgai laikytųsi). Pyragą palikite atvėsti. Senovėje medaus pyragus dažnai brandindavo 2–3 dienas arba ilgiau, kad skoniai susijungtų ir aromatas sustiprėtų.
Lietuviškas šventinis stalas: kaip nustebinti dar?
Lietuvoje šventėse visada svarbiausia buvo bendrystė – nuo kaimo trobų iki šiuolaikinių stalų. Šefo siūlomas trijų patiekalų meniu sujungia viską, ką įkūnija ir atstovaujamos įmonės vizija: lietuvišką identitetą, istorinių tradicijų išlaikymą ir meistrystę.
N. Laukaitis taip pat siūlo nepamiršti ne tik šventinių valgių, bet ir vizualaus stalo vaizdo. Jis rekomenduoja atkreipti dėmesį į stalo serviravimą su lietuvišku akcentu – pataria naudoti linines staltieses ar stalo takelius, molinius indus, rankų darbo žvakes iš bičių vaško, žalumos, eglės šakų detales. Visa tai suteiks dar daugiau autentiškumo ir šventinės nuotaikos.
„Šaltiena, sultingas kumpis ir kvapnus medaus pyragas – tai ne tik skoniai, bet tradicijos, prisiminimai. Tegul jūsų šventės būna šviesios, jaukios ir kupinos skonių, kurie sujungia, o kiekvienas geras žodis prie stalo tevirsta dar viena gražia tradicija“, – linkėjo jis.
Naujausi komentarai