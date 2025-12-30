Prisišaukti Ugninio arklio sėkmę padės ir vaišės ant stalo: 5 ypatingi šefo receptai

Spalvos – ugnies energijai
Raudona kinų kultūroje siejama su laime, sėkme ir gyvybingumu, o ugnies stichija, sutampanti su Arklio metais, gali atnešti dar daugiau gerovės. Todėl tikrai nesuklysite, jei į vaišių sąrašą įtrauksite ne tik šiltų atspalvių paletės ingredientų, bet ir pikantiškų skonių, pavyzdžiui, šiek tiek subtilaus aštrumo.
„Raudoną, oranžinę ar auksinę galite lengvai integruoti į visas naujametinių valgių kategorijas. Štai spalvinga užkandžių idėja – salotos su burokėliais ir apelsinais. Vegetariškas receptas karštųjų patiekalų stalui – keptas moliūgas, mėsiškas – aštrūs jautienos kukuliai su pomidorų ir paprikų padažu. Desertui puikiai tiks sorų pudingas su auksaspalviais karamelizuotais apelsinais“, – vardijo šefas.
Pasak jo, tokie pasirinkimai ne tik dera prie kitų metų simbolių, bet ir apskritai kuria šventišką estetiką. Ryškūs patiekalai vizualiai papuošia stalą, o maisto išvaizda – svarbi apetito dalis, kuriai, kaip pabrėžia virtuvės ekspertas, didelį dėmesį skiria ir geriausių restoranų šefai.
Grūdiniai akcentai – gausa ir tvirtumas
Grūdiniai produktai šventiniame kontekste dažnai siejami su sotumu ir gausa. Arklio metais ši reikšmė įgyja papildomą prasmę, juk žolėdžio gyvūno ištvermei ir vidinei jėgai reikalingas tvirtas pagrindas.
Šis simbolis atsispindi daugelyje N. Laukaičio receptų: salotose su bolivine balanda, viso grūdo duonos traškučiuose prie lašišos tartaro, perlinių kruopų garnyre, patiekiant keptą moliūgą, ir net desertuose.
„Tuo metu skonių ir tekstūrų įvairovė suteiks patiekalams gyvumo ir išraiškingumo – kiekviename jų dera traškūs, minkšti, sultingi ar pikantiški elementai. Pavyzdžiui, skrudinta duona švelniai aštraus tartaro užkandyje, kremiškos perlinės kruopos, subalansuojančios saldžią daržovę, ar švieži ir kepti ingredientai salotose, papildytose citrusinio vaisiaus natomis“, – pasakojo šefas.
Raudonasis ugninis arklys kitąmet skatina judėti pirmyn užtikrintu žingsniu, rinktis drąsius sprendimus ir nebijoti dinamiškų pokyčių. O Naujuosius Metus derėtų pasitikti aktyviai, linksmoje draugijoje – ramus vakaras ant sofos ne visai atliepia tokio ypatingo gyvūno dvasią. Tegul ir apgalvotas šventinis stalas simboliškai palydi į 2026-uosius. Gardžių akimirkų ir veržlaus naujo starto!
Burokėlių, apelsinų ir bolivinės balandos salotos
Ingredientai:
3 vidutiniai burokėliai
1 didelis apelsinas
100 g bolivinės balandos
1 sauja gražgarstės
2 v. š. skrudintų saulėgrąžų
Druska, pipirai.
Užpilui:
3 v. š. alyvuogių aliejaus
2 v. š. šviežių apelsinų sulčių
1 a. š. medaus
1 a. š. Dižono garstyčių.
Burokėlius suvyniokite į foliją ir kepkite 180 °C temp. ~50–60 min. Atvėsinkite, nulupkite, supjaustykite kubeliais. Bolivinę balandą gerai nuplaukite, virkite 1:2 santykiu su vandeniu ~15 min., kol susigers vanduo, ir atvėsinkite. Apelsiną nulupkite, išpjaukite filė skilteles. Sumaišykite užpilo ingredientus. Dubenyje sumaišykite burokėlius, bolivinę balandą, apelsinus, gražgarstę, užpilkite padažu, pabarstykite saulėgrąžomis.
Aštrus lašišos tartaras su grūdų duonos traškučiais
Ingredientai:
300 g šviežios lašišos (be odos)
1 mažas raudonasis svogūnas
1 v. š. kaparėlių
1 a. š. aitriųjų paprikų pastos arba smulkintos šviežios aitriosios paprikos
1 žaliosios citrinos arba citrinos sultys
2 v. š. alyvuogių aliejaus
Druska, pipirai.
Traškučiams:
4 riekės viso grūdo duonos
Šlakelis alyvuogių aliejaus.
Duoną supjaustykite kubeliais, apšlakstykite aliejumi, kepkite 180 °C temp. ~10–12 min. iki traškumo. Lašišą smulkiai supjaustykite peiliu. Smulkiai supjaustykite svogūną ir kaparėlius. Sumaišykite visus ingredientus, pagardinkite žaliosio citrinos arba citrinos sultimis, druska, pipirais. Patiekite formuodami žiedu su duonos traškučiais šalia.
Keptas moliūgas su medumi ir perlinėmis kruopomis
Ingredientai:
800 g sviestinio moliūgo
2 v. š. alyvuogių aliejaus
1½ v. š. medaus
Šviežias čiobrelis
Druska, pipirai.
Garnyrui:
200 g perlinių kruopų
700 ml daržovių sultinio
30 g sviesto
40 g kietojo sūrio (parmezano tipo).
Moliūgą supjaustykite skiltelėmis, apšlakstykite aliejumi, pabarstykite druska, čiobreliu. Kepkite 190 °C temp. ~30–35 min., kol suminkštės ir apskrus. Likus 10 min. iki kepimo pabaigos, aptepkite medumi. Kruopas nuplaukite, virkite sultinyje ~30–35 min., kol suminkštės. Įmaišykite sviestą ir tarkuotą sūrį. Patiekite moliūgą ant šiltų kruopų.
Aštrūs jautienos kukuliai pomidorų ir paprikų padaže
Ingredientai:
500 g maltos jautienos
1 kiaušinis
1 mažas svogūnas
1 a. š. rūkytos paprikos
½ a. š. kumino
Druska, pipirai.
Padažui:
1 raudonoji paprika
1 skardinė (400 g) smulkintų pomidorų
2 skiltelės česnako
1 a. š. aitriųjų paprikų prieskonių
2 v. š. alyvuogių aliejaus.
Patiekti:
200 g bulguro arba kuskuso.
Sumaišykite kukulių ingredientus, formuokite vienodo dydžio rutuliukus. Apkepkite juos keptuvėje su aliejumi, jiems apskrudus, išimkite ir atidėkite į šalį. Į tą pačią keptuvę dėkite česnaką, papriką, aitriąją papriką, trumpai apkepkite. Supilkite pomidorus, troškinkite 15 min. Sudėkite kukulius atgal į keptuvę, troškinkite dar 10 min. Bulgurą arba kuskusą užpilkite verdančiu vandeniu 1:2 santykiu, palaikykite uždegę 15 min. Patiekite kukulius ant bulguro ar kuskuso ir užpilkite padažo.
Auksinis sorų pudingas su karamelizuotais apelsinais
Ingredientai:
120 g sorų kruopų
400 ml kokosų pieno (arba pieno)
2 v. š. cukraus arba medaus
1 a. š. vanilės.
Apelsinams:
2 apelsinai
2 v. š. cukraus
½ a. š. cinamono.
Sorų kruopas nuplikykite verdančiu vandeniu, virkite piene ~15 min., kol sutirštės. Įmaišykite cukrų ir vanilę. Apelsinus supjaustykite griežinėliais, kepkite keptuvėje su cukrumi ir cinamonu, kol karamelizuosis. Pudingą patiekite šiltą su karamelizuotais apelsinais ir riešutų pabarstu.
