Teatro klubas suteikia sceną kylantiems kūrėjams: susipažinkite su „Rolling Box Band“

„Rolling box band“ bet jau dabar yra tie, kurių norisi klausytis, šokti ir stebėti, kaip jie augs.
Spalio 16-ąją Teatro klubo scenoje energingi, stilingi ir muziką savaip jaučiantys bei pateikiantys „Rolling Box Band“.
Jauna ir nevaržoma dvasia gyvenančios grupės repertuare susitinka šeštojo dešimtmečio rokabilio ir klasikinio rokenrolo dvasia bei šiandienos popmuzika.
Atpažįstamos melodijos čia įgauna kitą charakterį – daugiau ritmo, vintažinio žavesio ir, žinoma, rokenrolo.
Tačiau sėdėti ir tik klausytis šį vakarą gali būti sunku. „Rolling Box Band“ į Teatro klubą ateina ne tiesiog surengti koncerto – jie žada tikrą vakarėlį, kuriame muzika kviečia judėti, o spalio vakaras tampa gerokai karštesnis nei galima tikėtis.
Teatro klubui tai ir yra gyvos scenos žavesys – suteikti erdvę naujiems vardams, netikėtiems atradimams ir vakarams, kurie nesibaigia ties paskutiniu kūriniu.
Spalio 16 d. 19.30 val. – „Rolling Box Band" Teatro klube, Vilniaus g. 22.
Jei ilgitės muzikos, kuri išjudina, publikos, kuri ne tik sėdi, ir prisiminimo, kad buvote viename pirmųjų koncertų grupės, kuri vėliau tapo puikiai atpažįstama, šitą penktadienį verta pasižymėti kalendoriuje.
Bilietas – 20 Eur.
Įsigykite Teatro klube: https://www.teatroklubas.com/class/rokenrolo-vakarelis-su-grupe-rolling-box-band/
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