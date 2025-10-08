Tikros istorijos be specialiųjų efektų ir dublerių

Nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvę skleistis žmogaus teisių̨, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų̨ kūrėjais, herojais, žmogaus teisių̨ aktyvistais ir ekspertais.
Šiemet festivalis kviečia kauniečius atrasti tikro gyvenimo istorijas seansuose kino centre „Romuva“, Ažuolyno bibliotekoje ir internete.
Ekrane – gyvenimo atspindys
„Autentiški pasakojimai ir tikrų žmonių gyvenimai kartais gali būti įtraukesni už netikėčiausius vaidybinių filmų scenarijus. Būtent tokių istorijų ieškojome svarbiausiuose pasaulio kino festivaliuose visus šiuo metus ir norime pasidalyti su žiūrovais", – sako festivalio „Nepatogus kinas“ vadovas Gediminas Andriukaitis.
Visos šios istorijos vienaip ar kitaip atliepia aktualijas, todėl žiūrovai jose pastebės ir savo realybės atspindžių. „Pagrindinis „Nepatogaus kino“ akcentas slypi tikrume – gyvenimas yra įdomesnis už pagražintą fikciją“, – pastebi festivalio vadovas.
„Nepatogus kinas“ Kaune kvies į premjeras, susitikimus su kūrėjais ir filmus, prabylančius pačiomis netikėčiausiomis temomis ir nukeliančius į įvairiausias pasaulio vietas.
Spalio 8-ąją festivalį „Romuvoje“ atidarys filmas „Dialogo policija“ (rež. Susanna Edwards), paskatinsiantis susimąstyti apie tarpininkų svarbą radikalėjant visuomenei. Ši dokumentika pasakoja apie Švedijoje po kruvinų riaušių įkurtą unikalų policijos padalinį, kurio tikslas – užtikrinti net ir didžiausių radikalų teisę protestuoti.
Premjeros ir susitikimai
Kaune „Nepatogus kinas“ pristatys net tris naujus lietuviškus arba su Lietuva susijusius filmus. Spalio 11 d. Ąžuolyno bibliotekoje vyks filmo „Sutikau žmogų“ premjera. Režisierės Gailės Garnelytės dokumentikoje žmonių istorijos atsiskleidžia per fotografo Artūro Morozovo objektyvą, o pats filmo herojus kartu su režisiere po seanso susitiks su žiūrovais.
Spalio 18 d. „Romuvoje“ žiūrovai išvys filmą „Poema mažiems žmonėms“. Tai – istorija apie dvi moteris, pasirinkusias likti rytiniame Ukrainos karo fronte, jų pasipriešinimas įgauna netikėčiausių formų. Šį ukrainiečių filmą koprodiusavo lietuviai Artūras Jevdokimovas ir Ringailė Leščinskienė, o po seanso Kaune pasikalbėti su žiūrovais atvyks pats režisierius Ivanas Sautkinas.
Spalio 25 d. Ąžuolyno bibliotekoje žiūrovų lauks filmo „Merginos neverkia“ (rež. Sigrid Klausmann, Lina Lužytė) premjera. Kūrinys pasakoja šešių merginų iš skirtingų pasaulio kultūrų istorijas apie kovą už teisę į savo kūną ir drąsą priešintis visuomenės primetamiems apribojimams.
Pagrindinis „Nepatogaus kino“ akcentas slypi tikrume – gyvenimas yra įdomesnis už pagražintą fikciją.
Kaune lankysis ir užsienio kūrėjai. Spalio 13 d. „Romuvoje“ bus rodomas filmas „Pigių viešbučių Amerika“ – skausmingas, bet kupinas vilties portretas apie vaikystę visuomenės paribyje. Po šio seanso su žiūrovais susitiks režisierė Monica Strømdahl. Spalio 17 d. po filmo „Militantropos“ (rež. Yelizaveta Smith, Alina Gorleva, Simonas Moskovyi) peržiūros pokalbiui pasiliks vienas iš režisierių S. Mozgovyi. Jis kvies pasikalbėti apie žmones, kurie, net ir karo akivaizdoje viską praradę, vis tiek išlieka žmonėmis.
Spalio 20 ir 25 d. kauniečiai kviečiami į filmą „Nulaužti neapykantą“ (rež. Simonas Kloseʼas) – šioje įtemptoje istorijoje švedų žurnalistė iš vidaus demaskuoja kraštutinių dešiniųjų organizacijas. Abu filmo seansus „Romuvoje“ lydės susitikimai: po pirmosios peržiūros pasikalbėti atvyks filmo prodiuserė Elina Kamlert, o antrajame seanse apsilankys „Debunk.org“ ekspertės, patarsiančios, kaip kritiškai vertinti informaciją ir atpažinti manipuliacijas.
Filmai kiekvienam
Kaip ir kasmet, „Nepatogus kinas“ kruopščiai atrinko tokį platų tikrų istorijų spektrą, kad filmą sau tikrai atras kiekvienas ir kiekviena. Programos „Žemė mena viską“ filmai žiūrovą pakvies į laukinius kraštovaizdžius: „Aš esu upė, upė yra aš“ (rež. Petras Lomas) pasakos apie pirmąją pasaulyje upę, kurios teisės buvo pripažintos parlamente, o „Paskutinė ekspedicija“ (rež. Eliza Kubarska) supažindins su Plungėje gimusia Wanda Rutkiewicz – viena įžymiausių alpinisčių.
Programos „Keisčiau už fikciją“ filmai Kaune pasakos neįtikėtinas, kartais – net šokiruojančias istorijas: „Botokso minos“ (rež. Omaras Mismaras) nukels į karo metu veikiančią botokso kliniką, „*šypsosi ir duoda bučkį*“ (rež. Bryanas Carberry) privers susimąstyti apie dirbtinio intelekto ir žmogaus santykius, o „Meilužių medžiotoja“ (rež. Elizabetha Lo) papasakos apie naują „meilužių išskyrėjos“ profesiją Kinijoje.
Savo šmaikštų žvilgsnį į kultūrų susidūrimą ir Rytų Europos visuomenės uždarumą nukreips filmo „Laiškai iš vilkų gatvės“ (rež. Arjunas Talwaras) režisieriaus kamera, o tuos, kurie nori įtemptų istorijų, turėtų sudominti „Karo diplomatija“ (rež. Tommy Gulliksenas) ir „Grobuonys“ (rež. Davidas Ositas). Dar daugiau tikrų istorijų kauniečiai galės rasti namuose, žiūrėdami filmus internete – visą festivalio programą ir virtualią festivalio kino salę galima rasti puslapyje www.nepatoguskinas.lt.
Naujausi komentarai