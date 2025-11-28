Rusija uždraudė žmogaus teisių organizaciją „Human Rights Watch“

Generalinė prokuratūra taip pat paskelbė, kad ekstremistine organizacija bus pripažinta feminisčių pankroko grupė „Pussy Riot“.
Prezidentas Vladimiras Putinas ir jo vyriausybė daug metų kovoja su kritikais, žurnalistais ir aktyvistais. Po atitinkamo įstatymo įsigaliojimo 2015 m. į nepageidaujamų organizacijų sąrašą buvo įrašyta daugiau kaip 275 grupės.
Tarp uždraustų organizacijų yra žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“, taip pat „Transparency International“ ir „Reporteriai be sienų“.
