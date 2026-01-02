Turistams – smūgis, vietiniams – palengvėjimas: uždraudė trumpalaikę būstų nuomą

Neoficialiais duomenimis, turistų mėgstamame Budapešto 6-ajame rajone trumpalaikei nuomai per „Airbnb“, „Booking.com“ ir kitas interneto platformas skirta apie 10 proc. visų rajono butų. Nuo Naujųjų metų jų savininkams teks gerai pagalvoti, ar tęsti šį verslą, nes Vengrijos mokesčių inspekcija pradės tikrinti tokių butų adresus ir net turistams skirtas raktų dėžutes – už pažeidimus gresia baudos. Savininkams, kurių butai čia tikrai brangūs ir iki šiol buvo pelningi, tai reiškia rimtas problemas.
„Ši verslo galimybė atsirado mano gyvenime po to, kai dirbau balerina Operos teatre. Būti šokėja nėra profesija visam gyvenimui. Atėjo galimybė tobulėti, suprasti, koks bus gyvenimas po šokėjos karjeros. Turėjau užsidirbti pinigų, todėl ir nusipirkau šį butą“, – pasakojo trumpalaikės nuomos buto savininkė Nóra Süveges.
Blogiausia tiems, kurie šiuo verslu pradėjo užsiimti neseniai ir butus pirko su paskolomis. Taip pat – vietos verslininkams, kuriems čia apsistojantys turistai yra gyvybiškai svarbūs.
„Draudimas paveiks ne tik mus, savininkus, bet ir daugelį kitų, kurie uždirba pinigų iš šio verslo. Galite sakyti, kad jei šiame rajone bus uždrausta trumpalaikė nuoma, turistai ateis pusryčiauti iš kitų rajonų, bet taip nebus“, – teigė N. Süveges.
Kita vertus, butų nuomoti negalintys vietos gyventojai sugebėjo priversti savivaldybę uždrausti tokią nuomą, nes, jų teigimu, nemažai turistų, ypač jaunimas iš Anglijos, elgiasi negražiai ir trukdo ramiai gyventi.
Be to, gyventojai mano, kad būtent trumpalaikė nuoma itin išaugino būsto kainas – eiliniai žmonės ir tie, kurie norėtų nuomotis ilgesniam laikui, nebeįperka butų miesto centre. Dėl šių sprendimų nukentėjo ir tie, kurie aptarnauja nuomojamus butus.
„Nuo sausio mėnesio bus apribota trumpalaikė šių butų nuoma. Man tai bus labai nenaudinga, nes liksiu be pajamų. Jei taip nutiks, prarasčiau darbą. O sulaukus 60-ies susirasti kitą darbą labai nelengva“, – sakė valytoja Ágnes Ámon.
Prieš trumpalaikę nuomą, itin sėkmingai veikiančią per internetines platformas, jau seniai kovoja viešbučių verslas, tačiau iki šiol jo lobistams gana sunkiai sekėsi su tuo kovoti. Jei ir kituose Vengrijos bei turistų pamėgtuose Europos miestuose bus imtasi tokių trumpalaikės nuomos draudimų, tikėtina, kad triukšmingų ir netvarkingų turistų sumažės.
Kita vertus, net jei dalis tokių butų savininkų nuspręstų parduoti būstus, labai abejotina, kad butų kainos sumažėtų – juos greičiausiai supirktų žmonės ar bendrovės, užsiimančios ilgalaike nuoma. Be to, jos gali supirkti tiek butų, kad pakeistų viso pastato statusą ir vėl nuomotų jį per internetines platformas.
