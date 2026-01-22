Nuo šaltibarščių iki troleibusų: turistų Vilniuje daugėja – kodėl jie renkasi sostinę?

Šaltibarščiai – tik viena iš priežasčių atvykti
Per 2025 metus Vilniaus turizmo informacijos centre (TIC) apsilankė daugiau nei 78 tūkst. lankytojų – 22 proc. daugiau nei 2024-aisiais. Dar keli tūkstančiai turistų kreipėsi telefonu ar el. paštu, ieškodami rekomendacijų ir patarimų. Praeitais metais daugiausiai jų atvyko iš Europos šalių, tačiau augantis susidomėjimas matomas ir tolimesniuose regionuose.
Lyginant su 2024 metais, turistų iš Vokietijos padaugėjo 28 proc., iš Lenkijos – 16 proc., iš Jungtinės Karalystės – 15 proc. Augantis susidomėjimas fiksuojamas ir Azijos šalyse – iš šio regiono atvykusių turistų skaičius išaugo 22 proc., iš Japonijos – net 54 proc., nors absoliutūs skaičiai čia kol kas išlieka mažesni.
Didžiausias lankytojų srautas fiksuojamas savaitgaliais, o aktyviausi laikotarpiai dažniausiai sutampa su didesniais miesto renginiais ir šventėmis. Viena lankomiausių dienų 2025 metais buvo „Vilnius Pink Soup Fest“, kai per vieną dieną Vilniaus turizmo informacijos centre apsilankė daugiau nei 1,2 tūkst. turistų. Prie miesto pažinimo prisideda ir patyriminės iniciatyvos – pernai pristatytą audiovizualinį pasakojimą „Skonių kelionė po Vilnių“ pamatė apie 7 tūkst. lankytojų. Be to, 2025 metais Vilniaus TIC organizuotuose edukaciniuose, informaciniuose ir reprezentaciniuose renginiuose iš viso dalyvavo daugiau nei 1,8 tūkst. keliautojų.
Turistė atvyko per klaidą, kiti – ieškoti gamtos
Vilniaus turizmo informacijos centre lankytojų portretas yra itin įvairus – čia užsuka skirtingo amžiaus ir interesų žmonės: nuo pirmą kartą miestą atrandančių keliautojų iki patyrusių kultūros mylėtojų, kurie domisi menu, istorija ar nišinėmis patirtimis. Daugelis jų ateina ne tik ieškoti praktinės informacijos, bet ir gyvo pokalbio, asmeniškų rekomendacijų bei patarimų iš vietinių perspektyvos.
Kartais užtenka trumpo pokalbio, kad keliautojas atrastų vietą ar patirtį, kuri vėliau tampa ryškiausiu visos kelionės prisiminimu.
„Žmonės dažnai ateina ne su konkrečiu klausimu, o su noru suprasti miestą – pajusti jo nuotaiką, kasdienį gyvenimą. Kartais užtenka trumpo pokalbio, kad keliautojas atrastų vietą ar patirtį, kuri vėliau tampa ryškiausiu visos kelionės prisiminimu“, – sakė Vilniaus turizmo informacijos centro vadovas Gediminas Šukutis.
Pasak jo, būtent per tokius pokalbius atsiskleidžia tai, kas Vilnių išskiria iš kitų Europos sostinių. Turistai dažnai pastebi, kad Vilniaus senamiestis išlieka gyvas – jame ir toliau gyvena vietiniai, bet gatvės nėra perpildytos žmonių. Lygindami su kitomis Baltijos šalių sostinėmis, keliautojai pabrėžia ramesnį miesto tempą ir tai, kad Vilnius nėra orientuotas vien tik į turistus.
Jie taip pat atkreipia dėmesį į miesto žalumą ir galimybę greitai pasiekti gamtą – miškus, parkus ar ežerus vos per keliolika minučių nuo centro. Ne mažiau svarbi ir gastronomija – turistus stebina maisto kokybė bei vietinių produktų įvairovė.
„Dažnai girdime, kad Vilnius keliautojams atrodo labai draugiškas miestas – švarus, ramus, su jaunais, atvirais žmonėmis aptarnavimo sektoriuje, kurie lengvai bendrauja angliškai. Tai gal nėra svarbiausi dalykai, bet jie padeda kurti bendrą jausmą, dėl kurio norisi sugrįžti“, – pasakojo G. Šukutis.
Vilniaus TIC netrūksta ir istorijų, kurios geriausiai atskleidžia, kaip keliautojai atranda Vilnių.
„Turėjome atvejį, kai turistė, pasitikrinusi viešbučio rezervaciją, suprato, kad jos nakvynė užsakyta Taline, o ne Vilniuje. Vietoje to, kad keistų planus, ji nusprendė pasilikti čia ir vėliau sakė, kad tai tapo viena netikėčiausių ir gražiausių jos kelionių. Pasitaiko ir keliautojų, kurie į Vilnių atvyksta ieškodami visai kitokių patirčių – vieni domisi grybavimu ir gamta, kiti keliauja kartu su augintiniais ar ieško ramesnių, ne turistinių maršrutų“, – sakė G. Šukutis.
Komiksas, troleibusai ir istorijos, kurios atveda į Vilnių
Vienu Vilniaus išskirtinumų išlieka iniciatyva „Meet a Local“, suteikianti turistams galimybę susitikti su vietiniais ambasadoriais ir pažinti miestą per asmenines patirtis bei gyvus pasakojimus. Per metus programoje dalyvavo daugiau nei 350 turistų, o dalis šių susitikimų virto ne tik įsimintinomis kelionių akimirkomis, bet ir ilgalaikiais ryšiais.
Tarp ryškiausių istorijų – į Vilnių atvykusi Antano Smetonos proanūkė, kuri kartu su vietiniu gyventoju leidosi ieškoti šeimos istorijos pėdsakų mieste: lankėsi A. Smetonos gatvėje, ragavo „Smetoniškos giros“. Kita įsimintina patirtis – taivanietis turistas, į Lietuvą atvykęs vedinas vaikystėje skaityto komikso apie šią šalį. Jau pats nemažai ištyrinėjęs Vilnių, jis paprašė parodyti daugiau gamtos – keliautojas, saulei leidžiantis, apsilankė Verkių regioniniame parke, Trijų Kryžių kalne ir liko stipriai sujaudintas šios patirties.
Dar viena išskirtinė pažintis – paauglys iš Helsinkio, didelis senų troleibusų ir autobusų gerbėjas, kuris į Vilnių atvyko specialiai jų pamatyti. Jis domėjosi konkrečiais modeliais, ypač senais „Škoda“ troleibusais, ir net ieškojo devintojo troleibuso, apie kurį buvo iš anksto surinkęs daug informacijos.
Šios patirtys, pasak „Go Vilnius“ Turizmo skyriaus vadovės Vilmos Daubarienės, atspindi platesnį požiūrį į tai, kuo mūsų sostinė šiandien patraukli keliautojams.
„Tokios iniciatyvos kaip „Meet a Local“ labai aiškiai parodo, ko šiandien ieško keliautojai – ne tik informacijos ar lankytinų objektų, bet gyvo ryšio su miestu ir jo žmonėmis. Būtent per bendravimą, asmenines istorijas ir kasdienes patirtis Vilnius tampa artimas turistams. Tuo pačiu sostinė gali pasiūlyti ir kur kas daugiau – pasimėgauti ramybe bei žaluma, tačiau kartu patirti aktyvų miesto kultūrinį gyvenimą: nuo renginių ir parodų iki kasdieniškų akimirkų. Čia keliautojai atranda tiek vietinę, tiek įvairių pasaulio virtuvių gastronomiją, kuri Vilniuje pateikiama kokybiškai ir kūrybiškai, o visa tai papildo galimybė bendrauti su vietiniais. Tai ir yra priežastys, dėl kurių Vilnius vis dažniau pasirenkamas ir į kurį keliautojai nori sugrįžti“, – sakė V. Daubarienė.
