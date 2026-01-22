Dominyko Dirksčio treneris žodžių į vatą nevyniojo: štai kodėl visi žiūri į jį

D. Dirkstys šiuo metu yra vienas ryškiausių UTMA organizacijos kovotojų. „UTMA 15“ turnyre jis iškovojo organizacijos 86 kilogramų svorio kategorijos kikbokso čempiono diržą, o taip pat yra UTMA „pound for pound“ (P4P) reitingo lyderis. Prieš kelias dienas oficialiai pranešta, kad su kovotoju pasirašytas išskirtinis ilgalaikis kontraktas, galiosiantis iki 2027 metų pabaigos. Sutarties vertė siekia 500 tūkst. eurų.
D. Dirkstys UTMA organizacijoje kaunasi nuo pat jos įkūrimo – nuo 2022 metų rugsėjo 15-osios. Per daugiau nei trejus metus jis organizacijoje iškovojo vienuolika pergalių, patyrė du pralaimėjimus ir ilgą laiką išlieka P4P reitingo viršūnėje.
Sausio 31-osios turnyre lietuvis sezoną pradės aukštesnėje – 90 kilogramų – svorio kategorijoje. Jo varžovas S. Kagkelidis – kikboksininkas iš Graikijos, ne kartą tapęs WAKO aukso medalių laimėtoju ir dalyvavęs aukšto lygio tarptautinėse varžybose.
Artėjant kovai, D. Dirsčio treneris Vadim Gridiajev socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame akcentavo ne titulus ar sutartis, o sportininko kasdienę discipliną ir nuoseklų darbą.
Savo įrašu treneris sutiko pasialyti ir su mūsų portalo skaitytojais.
„Visi žiūri į jį.
Visi apie jį galvoja.
Visi mano: „Aha, jam viskas gavosi lengvai.“
Bet niekas nemato, kokį kelią jis nuėjo.
Jis šalia manęs.
Jis šalia mūsų klubo.
Jis nepraleido nė vienos treniruotės. Nė vienos.
Jis eina pirmyn.
Jis užkariauja visas viršūnes.
Ir visi mes norime būti tokie kaip jis.
Bet kai šalta – mes neiname į salę.
Kai karšta – mes neiname į salę.
Kai skauda galvą – mes neiname į salę.
Kai mergina pakviečia į pasimatymą – mes neiname į salę.
O Dominikos visada ėjo pirmyn.
Skauda galvą? Praeis. Aš eisiu į salę.
Šalta? Nieko tokio – užsidėsiu kepurę ir eisiu į salę.
Pakvietė į pasimatymą? Nieko – pakvies kitą kartą.
Aš einu į salę.
Štai toks yra kelias.
Štai tokia yra disciplina.
Štai kodėl visi žiūri į jį“, – savo socialiniuose tinkluose rašė V. Gridiajev.
„UTMA 16“ turnyras Vilniuje žada įtemptą kovų vakarą, o D. Dirsčio ir S. Kagkelidžio dvikova taps vienu iš pagrindinių kikbokso akcentų.
