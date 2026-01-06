Politikų taikinyje – naujas draudimas dėl nealkoholinių gėrimų

Savo pasiūlymus dėl Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimų, numatančių baudas už šio draudimo nesilaikymą, piliečiai gali pateikti iki sausio 12 d.
Šią Seimo nario socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus pernai lapkritį pateiktą iniciatyvą taip pat svarstys Sveikatos reikalų, Žmogaus teisių komitetai.
Seime šis klausimas vėl turėtų atsirasti pavasario sesijoje.
Jei tokiai iniciatyvai parlamentas pritars, būtų draudžiama parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams nealkoholinius gėrimus, kurių dizainas primena alkoholį. Už šio draudimo nesilaikymą siūloma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas.
Pateikdamas projektą Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys D. Razmislevičius sakė, kad tokie gėrimai, kaip nealkoholinis vynas, alus ar sidras, savo skoniu ir išvaizda primenantys alkoholinius gėrimus, nepastebimai gali pratinti jaunimą prie alkoholio.
Antrindamas partijos kolegai Seimo narys Audrius Radvilavičius pastebėjo, kad šiuo metu vis jaunesnio amžiaus žmonės yra gydomi nuo priklausomybių.
„Jeigu šiuo sprendimu bent vieną dūšelę išgelbėsime nuo šito blogio, tai jau bus gerai. (...) Manau, kad tikrai tas žingsnis nereikalaus didžiulių kokių nors iššūkių“, – sakė jis.
Tuo metu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Bronis Ropė siūlė svarstyti, ar nereikėtų išvis uždrausti kai kuriuos gėrimus vadinti „nealkoholiniais“. Anot politiko, yra šalių, kurios neleidžia registruoti tokių produktų.
„Iš kur atsirado nealkoholinis alus, nealkoholinis vynas, nealkoholinis gėrimas? Kodėl mineralinis vanduo „Rasa“ nevadinamas nealkoholiniu? Kodėl limonadai nevadinami nealkoholiniais? Kodėl duona nevadinama nealkoholine? Nėra tokių. Gal kelkime klausimą, kas leido tokį pavadinimą vartoti?“ – plenarinėje Seimo salėje kėlė klausimą politikas.
„Jeigu nealkoholinis vynas, tai rašykime, kad kažkoks uogų gėrimas, nealkoholinis alus, tai yra kažkoks raugintas gėrimas. Tai gal spręskime, ar nereikėtų šitų pavadinimų neleisti vartoti? Tegul vartoja tą pavadinimą, koks ir sukurtas produktas“, – dėstė jis.
Šiuo metu įstatymas neriboja galimybės nepilnamečiams įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų nealkoholinių gėrimų.
D. Razmislevičius siūlo, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo šių metų gegužės 1 d.
Liberalai kritikavo projektą
Projektą kritikavęs liberalas Eugenijus Gentvilas bandė apginti tradicinių gėrimų – alaus, vyno, sidro – pavadinimus.
„Ar jie yra kalti, kaip tas ėriukas pasakėčioje tik dėl to, kad vilkas yra išalkęs. Ar tik dėl to, kad tokie pavadinimai, šių nealkoholinių gėrimų negalima pirkti? (...) Tęsiu užsipuolamus pavadinimus: „vynuogės“ asocijuojasi su vynu, „slyvos“ su „Slivovica“, „apyniai“ – su alumi ir taip toliau. Tai kur toli mes eisime? Manau, kad, norint drausti, didelio išmanymo nereikia. Uždrausti ir nubausti – štai čia, atrodo, toks projekto tikslas“, – teigė E. Gentvilas.
Politikui taip pat buvo neaišku, kur parduotuvėse bus laikomi tokie nealkoholiniai gėrimai.
„Ar prie alkoholinių gėrimų, nors jie yra nealkoholiniai, ar kitose vietose, pavyzdžiui, prie sulčių, kur bet kas, pavyzdžiui, vaikas gali iš lentynos pasiimti? Gal atskirą skyrių kiekviena parduotuvė turėtų įsteigti: alkoholiniai gėrimai, alkoholinio gėrimo pavadinimą turintys nealkoholiniai gėrimai ir taip toliau?“, – Seimo salėje svarstė E. Gentvilas.
Parlamentaras liberalas Vitalijus Gailius suabejojo, ar pasiūlytame projekte visi nealkoholiniai gėrimai įtraukti į draudžiamų parduoti nepilnamečiams sąrašą.
„Iš tikrųjų turiu tiesioginį santykį su šiais nealkoholiniais gėrimais, kadangi tik tokius ir vartoju. Turiu kolekciją ir nealkoholinio viskio, ir nealkoholinio brendžio, ir nealkoholinio romo. Ar tikrai išvardinome visus gėrimus? Ar šį projektą nuolat pildysime?“, – svarstė politikas.
Projekto autorius D. Razmislevičius tikisi, kad svarstant projektą komitetuose bus išplėstas nealkoholinių gėrimų, kurių nepilnamečiai negalės įsigyti, sąrašas.
Nors „vaikiškas“ šampanas Lietuvoje uždraustas, liberalė Edita Rudelienė atkreipė dėmesį, kad jis yra atvežamas iš Lenkijos.
„Tai yra klausimas, ar problemą pavyko išspręsti? Ar uždraudus nealkoholinius gėrimus, kažkaip pakeisime jaunimo nuostatas? Yra nealkoholiniai gėrimai ir, duok Dieve, kad jie ir būtų vartojami, o ne alkoholiniai. Jeigu tokiu keliu toliau eisime, tai kur ta riba, nes paskui sakysime, kad vynuogių sultys panašios į vyną, tai irgi reikia jas uždrausti?“, – svarstė E. Rudelienė.
ELTA primena, kad šiuo metu įstatyme numatytas ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nėra jokių ribojimų, draudžiančių parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus.
ANK yra numatyta atsakomybė tik už energinių gėrimų pardavimą, nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims.
Beje, 2019 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo draudimas gaminti ir parduoti „vaikišką“ šampaną, žaislus ir kitas prekes, imituojančias alkoholinius gėrimus ar jų tarą.
Naujausi komentarai