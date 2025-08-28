Trankios vasaros palydėtuvės – su sakytinės poezijos festivaliu

Renginys – jau ne vienus metus vykstančios literatūros programos „Trenksmas“, inicijuojančios slemus, sakytinės kūrybos skaitymus, kūrybines rašymo dirbtuves, stovyklas, dalis. „Trenksmo“ festivalio tikslu viena jo organizatorių Karolina Černiavskytė vadina siekį ne tik edukuoti ir burti kūrybingų žmonių bendruomenę, bet ir supažindinti dar platesnį žmonių ratą su Lietuvoje vis labiau populiarėjančiais literatūros formatais.
„Šiuolaikinė literatūra vis dažniau skamba balsu ir įgyja formą scenoje. Slemas – tik vienas iš daugelio sakytinės poezijos formatų, varžytuvės, gimusios 1980-aisiais Čikagoje. Lietuvoje slemai aktyviai pradėti rengti daugiau nei prieš dešimtmetį, tačiau vis didesnio dėmesio jie sulaukia ir šiandien, beje, ne tik didmiesčiuose. Su „Trenksmo“ festivaliu siekiame jau kuriantiems žmonėms sukurti erdvę mokytis ir augti, bendrauti ir bendradarbiauti, dalytis savo kūryba. Tačiau tikimės, kad šis festivalis paskatins slemu, sakytine poezija ir literatūra domėtis ir dar daugiau šalies gyventojų“, – sako K. Černiavskytė.
Festivalis prasidėsu rugpjūčio 29-osios vakarą KMN. Nors renginys nemokamas, nemaža jo programos dalis bus prieinama tik užsiregistravusiems. „Trenksmo“ pradžią pažymės Domanto Bagdono monospektaklis „Myliu“, kuriame, autoriaus teigimu, „sena gera meilės tema yra gvildenama pasitelkiant jo paties išgyvenimus, pergyvenimus ir visus devynis gyvenimus“.
Poezijos kūrėju gali tapti kiekvienas, todėl sakytinio žodžio pasirodymai dažnai tampa pirmu žingsniu profesionalios kūrybos link.
Vakarą pratęs slemo poezijos žanro Lietuvoje pradininkas, radijo laidų ciklo „Vepelis“, skirto žodinės poezijos žanrams, kūrėjas Domas Raibys ir jo paskaita „Slemo klišės“ – stand-up pasirodymas apie sakytinio žodžio kūrybos principus ir istoriją.
Šeštadienį, antrąją „Trenksmo“ dieną, užsiregistravusieji bus kviečiami dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse su keturiais žodžio ir scenos meistrais ir meistrėmis. Rašytoja Virginija Kulvinskaitė kvies į literatūros kritikos, kūrybos ir leidimo dirbtuves. Aktorius, menininkas Povilas Jatkevičius dalyvius įtrauks į aktorinio pasiruošimo ir kūrybingumo dirbtuves „Stop Making so Much Sense“. Rašančių žmonių bendruomenės „Writest“ įkūrėja Miglė Galvonaitė pakvies į kūrybines, terapinio pobūdžio rašymo dirbtuves, o menininkas, lektorius Arnis Aleinikovas – į performatyvumo dirbtuves „Scenos valdymo praktika ir metodika“.
Po dirbtuvių veiksmas persikels į „Mokslo salą“, kur programą pratęs interaktyvi Aisčio Žekevičiaus paskaita „Lengvas būdas išsikapanoti iš kūrybinių bedugnių, arba Kaip nemesti rašyti“ ir Kauno literatūros savaitės rengiamas literatūros protmūšis. Po jų lauks jau minėta nacionalinė slemo atranka į Europos čempionatą ir Žygimanto Kudirkos („Mesijus: Live“), dar 2014 m. pripažinto geriausiu Europos slemo kūrėju, koncertas.
Finalinę „Trenksmo“ dieną pradės diskusija su jaunais žmonėmis apie jų kūrybą, kurioje aktualius klausimus nagrinės platus spektras skirtingų sakytinės poezijos žanrų atstovų.
Taip pat rugpjūčio 31 d. lauks ir tinklaveikos sesija, skirta slemo, sakytinės poezijos ir literatūros laukų atstovams. Festivalio durys bus užvertos su atviru mikrofonu, kurio metu savo kūryba galės dalytis visi norintys.
Kaip primena K. Černiavskytė, slemuose poezijos kūrėju ir atlikėju gali tapti kiekvienas, todėl sakytinio žodžio pasirodymai dažnai tampa pirmu žingsniu profesionalios kūrybos link.
„Slemus galima vadinti necenzūruotos, tačiau nebūtinai necenzūrinės, poezijos vakarais, kurių metu būtina skaityti savo kūrybą. Kiekvieno slemo metu nuosprendį pareiškia atsitiktiniai žiūrovai, keliantys balus už poetą lyg dailiojo čiuožimo varžybose. Vedėjas gali pakoreguoti balų skaičių atsižvelgdamas į publikos nuotaikas. Neabejoju, kad festivalio metu vyksianti nacionalinė atranka į Europos čempionatą bus itin aukštos kokybės ir sulauks ypatingo susidomėjimo“, – sako festivalio organizatorė.
