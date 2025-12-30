„Už laiką“: „Grupės 2 – Karolio ir Donato“ areninis turas tapo dešimtmečio kulminacija

Kaip sakė atlikėjai, tai nebuvo tik trys koncertai didžiausiose arenose. Tai buvo pusantrų metų darbo kulminacija, dešimties metų muzikos kelio koncentratas ir gyvas įrodymas, kad ryšys su publika gali peržengti scenos ribas.
Šiaulių, Klaipėdos „Švyturio“ ir Kauno „Žalgirio“ arenose vyko tai, apie ką svajoja dauguma atlikėjų – masinis publikos šėlsmas kartu, tūkstančiai balsų, susiliejusių į vieną emocinį pulsą, ir jausmas, kad kiekvienas salėje esantis žmogus yra ne stebėtojas, o renginio bendrakūrėjas.
Po turo Karolis Akulavičius atvirai pripažino, kad emocijos dar nespėjo nuslūgti:
„Kūnas vis dar virpa, atrodo, norėtųsi pamiegoti – tiek daug energijos visiems turo koncertams buvo atiduota. Šiam turui ruošėmės pusantrų metų ir dabar ištiko realybė – viskas ėmė ir staiga baigėsi. Kas buvo arenose, ypač Kaune, tai buvo nurautai nerealu. Kas įvyko gražiausio, tai, kad gavome dešimt laiškų, rašytų ranka, žmonės tiek savęs įdėjo, tiek gavom žinučių, su padėkomis už tai, ką darome. Norisi didžiausią padėką skirti visiems, kurie prisidėjo prie milžiniško darbo, kuris, kaip ir minėjau, truko pusantrų metų. Tai, didelis laiko tarpas, didelės darbų apimtys, dėl to, visiems susirinkusiems, o taip pat ir kūrybinei grupei norisi tarti didelį ačiū“, – įspūdžiais dalijosi Karolis Akulavičius.
Donatas Balvočius šį etapą vadina visos istorijos sprogimu: „10 metų 2 Donatų ir jau mudviejų, Grupės 2 Karolio ir Donato, muzikos istorijos galinga kulminacija tiesiog sprogo akimirksniu – už laiką, už tą, kurį skyrėme dainoms, muzikai ir nuostabiausiai mūsų publikai! Įtampa, nemigo naktys, beprotiškas jaudulys – visą tai atpirko publikos plojimai ir nuoširdus bendravimas per muziką. Arenos, tai buvo tai, ko visada siekia atlikėjai. Vienoje vietoje susirinko daug žmonių tikinčių mūsų darbu ir tik dėl mūsų!“, – sako atlikėjas.
Įtampa, nemigo naktys, beprotiškas jaudulys – visą tai atpirko publikos plojimai ir nuoširdus bendravimas per muziką.
Svarbi šio turo dalis – milžiniška profesionalų komanda, padėjusi paversti idėją realybe. Karolis ir Donatas nuoširdžiai dėkoja choreografui ir scenografui Justui Andriejauskui bei INFINITUM šokių komandai, LMTA Jazz Chorus (vad. Marijai Monikai Dičiūnei), apšvietimo ir ekrano dizaino kūrėjams „AB Light“, šviesų komandai „Mosu“, ekranų sprendimų komandai „Video Projektai“, garso partneriams „NGR“, garso režisieriui Egidijui Popovui, „Blikui“, gyvo garso grupei – Evaldui Sidarui, Karoliui Žioltikovui, Kęstučiui Radavičiui ir Deividui Jociui, back vokalistams Martynui Puchovičiui ir Augustei Žičkutei bei vakaro vedėjui Dainiui Palivonui ir Editai.
Areninis turas „Už laiką“ liks kaip momentas, kai muzika trumpam sustabdė laiką, o trys arenos tapo viena didžiule, kartu gyvenimą ir grupės dešimtmetį švenčiančia bendruomene.
„Tai buvo ne tik koncertai – tai buvo patirtis, kurią dar ilgai prisimins ir atlikėjai, ir visi, buvę ten, kur laikas tą vakarą iš tiesų sustojo“, – sako atlikėjai.
