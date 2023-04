Botanikos sode – T. Tikaram koncertas

Išskirtinio balso savininkė ir hito „Twist in My Sobriety“ autorė bei atlikėja mūsų šalyje lankysis pirmąjį kartą, tad į koncertą kviečiami visi Tanitos gerbėjai, stebėję jos karjerą jau daugiau kaip trisdešimtmetį.

Renginys skirtas paremti nuo karo nukentėjusius Ukrainos vaikus

Kiekvienas žiūrovas, perkantis bilietus į šį koncertą, parems nuo karo nukentėjusius Ukrainos vaikus ne mažesne nei 10 eurų suma, kuri jau yra įtraukta į bilieto kainą. Taip pat perkant bilietus yra sudaryta galimybė paaukoti ir didesnę, savo pasirinktą pinigų sumą arba koncerto metu paaukoti telefonu, banko kortele arba grynaisiais pinigais. Visos surinktos lėšos, bendradarbiaujant kartu su Ukrainos pirmosios ponios Olenos Zelenskos labdaros ir paramos fondu Ukrainos vaikams „Zelenska foundation“ bus panaudotos edukacinėms, lavinamosioms, gydomosioms ir kitoms priemonėms nupirkti.

Tanita Tikaram gimė 1969 metais Miunsteryje, Vakarų Vokietijoje, Indų-Fidžio salų kilmės britų armijos karininko Pramodo Tikaramo ir malajietės Fatimos Rohani šeimoje. Kai mergaitei sukako dvylika, šeima persikėlė į Angliją, kur Tanita pradėjo lankyti koledžą ir laisvalaikiu kurti dainas. Pirmasis būsimosios žvaigždės koncertas įvyko Londone, kai Tanitai buvo vos 17 metų ir jau netrukus talentinga kūrėja laikė rankose sutartį su „Warner Records“. Jos debiutinis albumas „Ancient Heart“ buvo išleistas 1988 m. ir sulaukė neįtikėtinos sėkmės. Net du singlai iš šio albumo – „Twist in My Sobriety“ ir „Good Tradition“ – pavergė viso pasaulio klausytojų širdis ir pelnė daugybę aukso ir platinos sertifikatų daugelyje Europos šalių.

Paskui vienas po kito sekė dar trys sėkmingi albumai – „The Sweet Keeper“ (1990), „Everybody’s Angel’” (1991) and „Eleven Kinds of Loneliness” (1992), o tada įvyko pauzė, kurios gyvybiškai reikėjo. 1995 m. išleistas „Lovers In The City“ vėl grąžino dainininkę į muzikos Olimpą, sulaukęs puikių klausytojų ir kritikų vertinimų. 1998 m. išleistas „The Cappuccino Songs“ kritikų buvo giriamas už sudėtingumą, o 2005 m. pasirodęs džiazo kupinas „Sentimental“ vertinamas kaip „prarasta klasika“. Per pastarąjį dešimtmetį dainininkė išleido dar du albumus – „Can‘t Go Back“ (2012) ir „Closer to the People“ (2016), kuriam įkvėpimo sėmėsi iš tokių muzikos grandų kaip kaip Anita O’Day, Philipas Glassas ir Thelonious Monkas. Viso dainininkė yra išleidusi 9 studijoje įrašytus albumus, 24 singlus ir pelniusi MTV muzikos apdovanojimų nominacijas už geriausią vaizdo klipą bei kinematografiją, o BRIT awards apdovanojimuose – nominacijas geriausios atlikėjos ir metų singlo kategorijose.

Koncertas vyks 2023 m. liepos 30 d. (sekmadienį) VDU Botanikos sode, Kaune.