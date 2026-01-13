Apgintai Lietuvos laisvei – 35!

Du strateginiai objektai
Pirmieji anuomet prabilo Sitkūnai. Sovietų karinėms struktūroms užėmus Lietuvos televiziją ir radiją Vilniuje, po trumpos tylos radijo eteryje visą Lietuvą iš Sitkūnų pasiekė žurnalistės Jolantos Šarpnickienės balsas. „Dėmesio! Kalba Lietuvos radijas. Pranešame, kad Lietuvos radijo programos grubiu karinės prievartos būdu nutrauktos. […] Tyla eteryje ar svetimi balsai jame nereiškia, kad mes atsisakome savo siekių“, – pranešė žurnalistė.
Kruvinųjų sausio įvykių metu Juragiai tapo visos Lietuvos balsu pasauliui. Nutrūkus transliacijoms iš sostinės, televizijos programa iš Kauno televizijos studijos S. Daukanto gatvėje aštuonis mėnesius retransliuota iš Juragių. Būtent Kauno rajonas anuomet tapo tiltu tarp trapios Lietuvos laisvės siekio ir ranką galinčio ištiesti Vakarų pasaulio. Čia autobusais vyko žmonės, kūrėsi koordinavimo štabai, liepsnojo laužai, o ore tvyrojo nerimo, baimės, bet kartu ir vilties bei tikėjimo jausmai.
Kaip ir kasmet, abiejuose strateginiuose objektuose – Sitkūnuose ir Juragiuose – vyko jautrūs atminimo renginiai.
Liudijo Lietuvos laisvę
Juragiuose susirinkę žmonės pagerbė Laisvės gynėjus, kurių pasiaukojimas tąkart atvėrė kelią nepriklausomai Lietuvai.
„Šią žvarbią Sausio 13-osios dieną, kaip ir prieš 35-erius metus, susitinkame čia tam, kad liudytume Lietuvos laisvę, kad parodytume pasauliui savo vienybę ir drąsą, kad pagerbtume Laisvės gynėjus, padėjusius galvas už mūsų visų dabartį ir ateitį“, – susirinkusiems kalbėjo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Prie Laisvės gynėjų paminklo buvo uždegtos atminimo žvakės, skambėjo žuvusiųjų vardai, padėta gėlių. Skambant lietuviškoms dainoms, žmonės dalijosi prisiminimais, bendravo, vaišinosi karšta arbata, sumuštiniais ir kareiviška koše – tarsi simboliškai sugrįždami į tuos laikus, kai vienybė buvo svarbiausias ginklas.
Parodoje – laisvės šaukliai
Atminimo renginys Sitkūnuose prasidėjo vietos bibliotekoje atidaryta ekspozicija, skirta Sausio 13-osios įvykių 35-mečiui. Išlikusiose nuotraukose ir atsiminimuose atsispindi tuo metu stotyje buvusių žmonių veidai, nuotaika ir didžiulis pasiryžimas saugoti tai, kas brangiausia – laisvę.
Ekspozicijoje, kurią kartu su bibliotekos kolektyvu ir vietos bendruomene išradingai sukomponavo architektas Kęstutis Vaikšnoras, galima pamatyti stalą su mikrofonais, prie kurio lemtingą naktį ir vėliau dirbo žurnalistai, įrašų, taip pat įvairių rakandų, susijusių su to meto įvykiais.
„Ši ekspozicija yra ir atminimas, ir padėka žmonėms, kurie tomis valandomis neišsigando, nesutriko, o drąsiai atliko pareigą Tėvynei. Mes negalime jų pamiršti“, – tvirtino V. Makūnas.
Prisiminta, kaip anuomet Radijo stotį ratu apsupo sunkvežimiai, traktoriai, lengvieji automobiliai – susirinko visi stoties darbuotojai ir daugybė šį objektą pasiruošusių ginti žmonių: pakaunės gyventojų ir suvažiavusių iš toliau. Buvo stebimas karinio transporto judėjimas, organizuota objekto gynyba.
Sitkūnų radijo stoties vadovų Liongino Uknevičiaus ir Jono Stanionio bei vyriausiojo inžinieriaus Petro Leškevičiaus, čia dirbusių žurnalistų ir vertėjų pastangomis buvo galima sekti įvykius Lietuvoje ir į juos reaguoti. Sitkūnų radijo stotyje taip pat dirbo Pranas Šarpnickis, Juozas Kundrotas, Virginijus Mizaras, Žilvinė Petrauskaitė, Dzintra Varžgalienė ir kiti žurnalistai. Jau tą pačią Sausio 13-osios naktį iš Lenkijos, Čekijos, Suomijos, vėliau ir iš kitų Europos šalių sulaukta žinių, patvirtinančių, kad pasaulis žino, kas vyksta Lietuvoje.
Vyko ir minėjimas
Lemtingomis dienomis Sitkūnų radijo stoties gynybos štabui vadovavęs Vytautas Kamblevičius apgailestavo, kad šiandien Lietuvoje daug destrukcijos, labai trūksta vienybės ir susikalbėjimo.
Po parodos atidarymo Sitkūnų radijo stoties kieme įvyko minėjimas, kurį organizavo Babtų kultūros centras. Sitkūnų žmonėms už pasiaukojimą dėkojo Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys, renginyje dalyvavo Seimo narys Šarūnas Šukevičius, Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai, Babtų ir Vandžiogalos gimnazijų moksleiviai, jaunieji šauliai. Klausydamiesi Laisvės dainų, renginio dalyviai šildėsi prie laužų, vaišinosi koše ir arbata.
