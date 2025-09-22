Artėjantis šildymo sezonas: dėmesys efektyvumui ir kokybei

Ankstyvi rūpesčiai
Nors šildymo sezono pradžia mero potvarkiu dažniausiai skelbiama kurią nors spalio dieną, tačiau šilumos tiekėjai jam būna pasiruošę jau gerokai anksčiau.
G. Šidlauskas sakė, kad šildymo sezonui, kaip ir kasmet, pradėta ruoštis dar pavasario pabaigoje.
„Prižiūrimuose objektuose atlikti šildymo sistemos ir karšto vandens šilumokaičių plovimo darbai, šilumos punktų ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai, kiti smulkūs remonto darbai“, – vardijo Komunalinių paslaugų centro direktorius.
Pagal poreikį buvo keičiami termofikacinio vandens padavimo siurbliai, atliekamos įvadinių šilumos skaitiklių ir monometrų metrologinės patikros, įvertinama šilumos tiekimo trasų būklė, atliekami trasų hidrauliniai bandymai.
Visose Komunalinių paslaugų centro eksploatuojamose dujinėse katilinėse vyksta ir kiti profilaktiniai darbai: daviklių metrologinės patikros, dujų degimo mišinio kalibravimas, kaminų inventorizacija ir t. t.
Užtikrina efektyvumą
Kauno rajone šilumos ūkį prižiūrinti ir jo efektyvumu besirūpinanti bendrovė eksploatuoja 45 katilines, šiluma aprūpina 65 įstaigas.
„Tai mokyklos, darželiai, kultūros centrai, seniūnijų pastatai. Tokiose patalpose dažnai įsikūrusios ir bibliotekos, laisvalaikio salės, kur vyksta kultūros renginiai, todėl labai svarbu, kad užtikrintume nepertraukiamą šilumos tiekimą tokioms įstaigoms. Suprantama, ne ką mažiau svarbu aprūpinti Kauno rajono daugiabučių gyventojus patikimai tiekiama šiluma“, – sakė G. Šidlauskas.
Komunalinių paslaugų centro direktorius informavo, kad Babtų, Karmėlavos, Vandžiogalos, Vilkijos seniūnijose šiluma tiekiama 57 daugiabučiams namams. Iš viso bendrovė šiluma aprūpina 1 tūkst. 211 vartotojų Kauno rajone.
Mažina išlaidas
„Bendrovės veikla nepasibaigia tik šilumos tiekimu. Administruojamuose daugiabučiuose prižiūrime įrengtus šilumos punktus, teikiame konsultacijas gyventojams dėl jų šildymo sistemų, organizuojame susirinkimus dėl jų renovacijos. Dalyvaujame Aplinkos projektų valdymo agentūros mažosios renovacijos programoje“, – informavo G. Šidlauskas.
Jis pabrėžė, kad šiais metais įgyvendinami devyni projektai, kurių metu bus atnaujinti šilumos punktai, pakeisti radiatoriai, įdiegta išmanioji šilumos valdymo sistema.
„Tokie sprendiniai mažina gyventojų išlaidas už šilumą. Skaičiuojama, kad šilumos suvartojimas, atnaujinus šilumokaičius, vamzdynus, radiatorius, mažėja 25 proc.“, – atkreipė dėmesį Komunalinių paslaugų centro direktorius.
Reikia lankstumo
Komunalinių paslaugų centras atlieka ir namų renovavimo darbus. Atnaujinti pastatai tampa gerokai šiltesni, todėl mažėja tiekiamos šilumos poreikis.
Šilumos poreikių pokyčiai skatinta imtis atitinkamų sprendimų pritaikant šilumos ūkį prie besikeičiančių sąlygų.
„Įsigijome du mažesnės galios katilus, kurių šilumos tiekimas – labai efektyvus, lankstus, prisitaikantis prie pasikeitusio šilumos poreikio renovuotuose pastatuose. Taip pasiekiama dviguba nauda – gyventojai sunaudoja mažiau šilumos energijos, o mes mažiname jos gamybos apimtis ir kaštus“, – sakė G. Šidlauskas.
Jis atkreipė dėmesį, kad šilumos poreikio mažėjimas gali būti ilgalaikis, nes jį lems renovacijos procesai ir modernėjančių pastatų kokybė.
Nauji standartai
Šilumos ūkyje įsitvirtinantys nauji kokybės standartai kelia vis naujų iššūkių.
„Ieškome mokslu grįstų sprendinių, kad atitiktume šiuolaikinius ir perspektyvinius ES reikalavimus. Siekiame modernizuoti šilumos ūkį. Dalyvaujame Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos veikloje, kur sprendžiami aktualūs šilumos ūkio klausimai. Šiai asociacijai priklauso dauguma šilumos tiekėjų, gamintojų ir universitetinė bendruomenė. Susitikimuose dalijamės patirtimi ir sekame geraisiais pavyzdžiais. Šioje veikloje padeda geras teisinio reglamentavimo išmanymas ir formavimas. Labai svarbu yra neatsilikti nuo besikeičiančių įstatymų, ES direktyvų“, – pabrėžė Komunalinių paslaugų centro vadovas.
Bus atsisakoma durpių
Kauno rajone mažėja durpėmis kūrenamų katilinių. Pabrėžiama, kad dėl ES direktyvų ir valstybės numatomų taikyti akcizų durpių kuras gerokai brangs.
„Kūrenti durpėmis ateityje bus neracionalu. Kol kas durpių kuras yra pigesnis už granules, todėl dar yra naudojamas, tačiau bendroje sunaudojamo kuro struktūroje durpių kiekis mažėja“, – pabrėžė G. Šidlauskas.
Pokyčių metai
2025-ieji – Komunalinių paslaugų centrui pasikeitimų ir atsinaujinimo metai.
Bendrovė įsikūrė naujose administracinėse patalpose, suteikdama gyventojams prieinamesnį ir kokybiškesnį aptarnavimą.
Babtų miestelio katilinėje atliekama dviejų biokuro katilų (po 0,95 MW galios) statyba. Ilgus metus šilumai gaminti čia buvo naudojamos gabalinės durpės, tačiau, kylant akcizui, kyla galutinės žaliavos kaina ir šilumos gamintojams, kartu ir vartotojams. Siekiant, kad kuo daugiau šiluminės energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančiųjų išteklių, 2025–2026 m. šilumos gamybai Babtų miestelio katilinėje bus naudojama smulkinta mediena, kurios kaina, palyginti su gabalinėmis durpėmis, mažesnė.
Įgyvendinti mazuto ūkio ir jo infrastruktūros likvidavimo darbai Babtų miestelio katilinėje. Mazutu jau nebuvo kūrenama penkiolika metų. Rezervuarai ir apgriuvę pastatai gadino vaizdą, didino galimos taršos tikimybę.
Pradėta Karmėlavos II kaimo katilinės pastato rekonstrukcija. Bus atnaujinama stogo konstrukcija, pakeista asbestinė danga, sutvirtintos, apšiltintos sienos, įrengtos ir atnaujintos pastato vidaus patalpos.
Karmėlavoje rekonstruota šilumos tiekimo tinklų kamera. Įrengtos naujos sklendės ir pakeistos susidėvėjusios detalės. Buvo keičiamos hidraulinės katilo sistemos dalys.
Vilkijos miesto daugiabučių katilinėje reikia pakeisti ir suprogramuoti naują katilo valdiklį. Modernizuotas valdiklis automatiškai valdys oro, kuro padavimo srautus. Užtikrins, kad nebūtų perkaitinamas katilas ir taip sumažėtų rizika kilti pavojams.
Dėmesys efektyvumui
Mantas Rikteris, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Šildymo sezonui ruošiamės nuosekliai ir atsakingai – nuo sistemų patikros iki šilumos punktų modernizacijos. Svarbu, kad šiluma pasiektų ne tik daugiabučių gyventojus, bet ir mokyklas, darželius, kultūros centrus, kur buriasi mūsų bendruomenės. Daug dėmesio skiriama efektyvumui – investuojame į naujus katilus, išmaniąsias valdymo sistemas, renovaciją, nes tai tiesiogiai mažina gyventojų išlaidas ir didina gyvenimo kokybę. Kauno rajonas taip pat kryptingai atsisako senųjų, taršesnių, kuro rūšių ir vis drąsiau renkasi atsinaujinančiuosius išteklius. Tai ilgalaikė investicija į žmonių saugumą, švarą ir tvarią ateitį.
Naujausi komentarai