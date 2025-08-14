Atgimė Severinavos tvenkinys

Atlikti darbai kardinaliai pakeitė šią vietą – iš tvenkinio išsiurbta net 1,6 tūkst. kub. m. dumblo, sutvarkytos ir išlygintos pakrantės, pasodinti medeliai, suformuotas smėlio paplūdimys. Poilsiautojų patogumui įrengti keturi gultai, pastatyta persirengimo kabina ir pavėsinė.
Projektas įgyvendintas bendromis Kauno rajono savivaldybės, Čekiškės seniūnijos, vietos bendruomenės ir ūkininkų pastangomis.
„Sodų gatvė turbūt pati ilgiausia Liūčiūnuose. Apačioje vaikai žaidžia paplūdimio tinklinį, ant kalniuko įrengti treniruokliai, stovi stiklinis kupolas. Ypatinga padėka Marytei Rastauskienei – ji sugalvojo, kaip pratęsti Sodų gatvę: radusi gabalėlį žemės ir apleistą tvenkinį, sumanė, kaip prikelti šią vietą naujam gyvenimui. Šiandien matome, kad projektas virto gražia „gulbe“, kuria galime visi džiaugtis“, – sakė Kauno rajono vicemeras Antanas Nesteckis.
Vicemeras taip pat pasidžiaugė, kad be tvenkinio sutvarkymo, šiais metais savivaldybė įgyvendino ir dar vieną svarbų projektą – nutiesė naują šaligatvį per visą Sodų gatvę.
Kartu su administracijos direktoriumi Mantu Rikteriu jis perdavė mero Valerijaus Makūno padėkas projekto autorei Marytei Rastauskienei, UAB „Hidrum“ direktoriui Mindaugui Surantai už tvenkinio valymo darbus, UAB „Evecon“ direktoriui Giedriui Kvedaravičiui už paramą, Ilonai ir Sauliui Tomkams bei Zofijai ir Vytautui Tomkams už tvenkinio apsodinimo darbus, o Astai ir Stasiui Urlikiams, Jovitai ir Andriui Žotkevičiams bei Ritai, Romualdui ir Gyčiui Majerams – už pagalbą su technika.
„Šiais laikais trūksta to nuoširdumo, paprastumo, atjautos ir noro kažką padaryti ne dėl savęs, o dėl kitų. Jūs esate tas pavyzdys, kuris mus įkvepia dirbti ir stengtis dėl gražesnio Kauno rajono. Atvažiuodamas čia visada džiaugiuosi, kad Liūčiūnai nuolat keičiasi, gražėja ir juda į priekį“, – kalbėjo M. Rikteris.
Atidarymo šventėje netrūko pramogų – vyko žūklės varžytuvės, edukacija su irklentėmis, gelbėtojų narų pamokėlės bei užsiėmimai vaikams. Gerą nuotaiką kūrė estradinės muzikos grupės „Laiko ratas“ atliekamos dainos.
