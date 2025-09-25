Atidaryta tris dienas truksianti paroda „Gyvulininkystė 2025“: kviečia itin gausi gyvūnų ekspozicija

Laimingi ūkininkai
Paroda „Gyvulininkystė 2025“ – tai susitikimų erdvė ūkininkams, verslininkams, technologijų kūrėjams ir visiems, kurie domisi gyvulininkystės tradicijomis bei naujovėmis. Atidarymo šventėje linkėta, kad ūkiuose būtų auginami laimingi gyvuliai, o juos prižiūrėtų ne ką mažiau laimingi ūkininkai.
„Norisi padėkoti, kad esate Lietuvoje ir aprūpinate aukštos kokybės maistu. Procesai, kurie vyksta ir gyvulininkystės sektoriuje, neapsieina be pažangos ir inovacijų. Tą mokslą ir inovacijas galima sukurti tik bendradarbiaujant kartu. Tikslas mūsų vienas – turėti kuo stipresnį gyvulininkystės sektorių, kuris neatsiejamas nuo žemės ūkio. Norisi palinkėti, kad ūkininkai būtų laimingi, o ne tik laimingos jų auginamos vištos ar kiaulės“, – sveikinimo žodį tarė VDU rektorius Juozas Augutis.
„Esame iššūkių kelyje. Norime, kad mūsų gyvuliai augtų kuo palankesnėse sąlygose, laimingesni. Kita dedamoji – aplinkosauginiai tikslai, taršos mažinimas. Be to, tam tikros ligos naikina rūšis, tad tai yra dar viena būtinybė peržiūrėti ūkiuose diegiamas inovacijas. Stengiamės, kad tikslinė parama pasiektų tikslinius sektorius ir būtų galima sparčiau judėti į priekį. Mūsų siekis, kad Lietuvoje gaminama produkcija būtų pavyzdys visoje Europoje“, – kalbėjo žemės ūkio viceministras Arūnas Rutkauskas.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius įsitikinęs, kad ūkininkai – svarbi Lietuvos ekonomikos grandis, kurioje kyla iššūkių, bet šalies ūkininkai, kartu su mokslininkais, randa naujų būdų, kaip įveikti ligas, gausinti derlių. Tad parodos atidarymo metu jis linkėjo nesustoti ir judėti į priekį, išlaikant kokybės standartus.
Sektoriaus iššūkiai
Akademijoje veikiančioje parodoje ūkininkai pristatė savo produkciją, vaišino rankų darbo sūriais, vytintais mėsos gaminiais, prieskoniais ir kitomis lietuviškų ūkių gėrybėmis. Tiesa, kai kurie išsakė kritikos per dideliai biurokratijai, kuri naikina ūkius.
Štai Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacijos pirmininkė Andžela Dalia Ėmužytė portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad prieš keletą metų asociacijoje buvo apie 80 narių, kurie augina veislines ožkas. Dabar jų liko vos dešimt. Pasak ožkų augintojos, sumažėjo ir ožkų sūrių gamintojų, nes valdžia mažina išmokas, tačiau didina biurokratines kliūtis, todėl kai kuriems ūkininkams tiesiog nusviro rankos ir jie buvo priversti užsidaryti.
„Veislininkystės kreivė eina sparčiai žemyn. Mes, kaip asociacija, vienijome žmones, kurie augina veislines ožkas, kalbėjome, kad nors ir augina po kelias ožkytes, kad jos būtų veislinės, nes tokių ožkų pienas yra liesas, be kvapų. Be to, tokios ožkos duoda gausiai pieno, šeima tiesiog gali pragyventi, gaminti sūrius. Mūsų nariai ir augino, ir veisė tokias ožkas, bet pasikeitė taisyklės, sumažėjo pinigai asociacijoms, tačiau padidejo biurokratija.
Dabar prašymus reikia rašyti kasmet, neužtenka vieno karto. Reikia daug visko užpildyti, nuskenuoti ir pan. Ta bobulytė, kuri ten kelias ožkas augina, neturi jokio supratimo, kaip ten viską daryti. Buvo ir ūkių, kurie bankrutavo, nors buvo daug investavę į įrangą. Veislininkystė yra Lietuvos pasididžiavimas, kai saugomas genofondas, bet, deja, valdžiai atrodo kitaip, todėl ožkininkystės sektorius sparčiai traukiasi“, – apmaudo neslėpė ožkų augintoja ir sūrių gamintoja A. D. Ėmužytė.
Lankytojų įspūdžiai
Į parodą atvykę ūkininkai domėjosi naujovėmis, kurias galės pritaikyti auginant gyvulius. Dėmesį traukė išrikiuota technika, o įvairių verslų konsultantai noriai pasakojo apie papildus, ūkio buitį lengvinančius prietaisus. Lankytojams labiausiai patiko veisliniai gyvuliai.
Štai su vaikais į parodą atėjusi Rimgailė tikino, kad mažiesiems labiausiai patiko žemaitukai ir triušiai, nes šie gyvūnai turi švelnų kailį. „Matėme ir labai įspūdingus paukščius, daugumos jų nesu mačiusi. Turėtų būti smagu auginti skirtingas vištas, kurios turi kuodus ar visos juodos“, – kalbėjo parodoje sutikta moteris.
Kita kalbinta pora neslėpė, kad jie atėjo paragauti ūkininkų produkcijos, todėl jau buvo paskanavę sūrių, pesto padažų ir kitų ūkininkų produktų. „Nusipirkome kelis sūrius į namus, esame gurmanai, tad vakare galėsime labiau padegustuoti“, – tarstelėjo Deimantė.
Parodos „Gyvulininkystė 2025“ organizatoriai skelbia, kad renginio metu lankytojai bus kviečiami į degustacijas, kur profesionalūs virtuvės meistrai gamins, pristatys ir kvies paragauti įvairių gyvulininkystės produktų. Taip pat vyks edukacijos apie triušių, avių ir alpakų vilnos panaudojimo galimybes, o norintys turės galimybę pajodinėti žirgais ir pasimėgauti įspūdingais jų pasirodymais, tad tikrai verta atvykti į Akademijos miestelį ir gerai praleisti laiką.
