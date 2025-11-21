Atidarytas Kauno oro uosto keleivių terminalas

Lengvumo pojūtis
Kauno oro uostas penktadienį iškilmingai atvėrė duris į atnaujintą keleivių terminalą, kurio pristatymą lydėjo šūkis „Dideli užaugome“. Atidarymo juostą kartu su premjere Inga Ruginiene, Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu ir Lietuvos oro uostų (LTOU) generaliniu direktoriumi Simonu Bartkumi perkirpęs susisiekimo ministras Juras Taminskas pabrėžė, kad oro uosto modernizacija – pokytis, atveriantis platesnes galimybes ir suteikiantis daugiau laisvės.
„Ką žmonės patiria prieš skrydį? Stresą, nerimą. Kauno oro uostas daro viską, kad taip nebūtų“, – J. Taminskas keleiviams linkėjo lengvų skrydžių, o Lietuvos oro uostų kolektyvui – ir toliau išlaikyti kryptingą augimo tempą, siekiant, kad Kauno oro uostas taptų dar svarbesniais regiono vartais į Europą. Jam antrino ir I. Ruginienė.
„Ši Kauno oro uosto plėtra – tai ne tik investicija į infrastruktūrą, bet ir į žmones. Ji atveria daugiau galimybių mūsų ekonomikai, sustiprina turizmo augimą ir suteikia kiekvienam keleiviui daugiau patogumo bei lengvumo keliaujant“, – susirinkusiuosius sveikino I. Ruginienė.
Daugiau paslaugų
Užbaigus plėtrą, Kauno oro uosto terminalo plotas išaugo daugiau nei pusantro karto – iki 4,4 tūkst. kv. metrų. Tai, anot vadovų, leis aptarnauti dukart daugiau – 2 mln. keleivių ir iki šešių keleivinių skrydžių per valandą.
Kauno keleivių terminalas buvo išplėstas į dvi kryptis – pastatant rytinę ir vakarinę dalį. Pokyčiai apima visus terminalo aukštus.
„Kas atlikta?“ – LTOU Infrastruktūros departamento vadovas Arnas Dūmanas stabtelėjo pirmame aukšte. Linijos ant grindų žymi erdvių plėtrą, o naujos vitrinos – didesnį paslaugų spektrą. Atvykusiųjų ir skrydžiui besirengiančių keleivių patogumui įrengta daugiau maitinimo zonų, kurios dirbs ilgiau nei iki šiol. Čia įsikūrė ir automobilių nuomos paslaugų teikėjai.
Jei anksčiau registruojant bagažą antrame aukšte teko stovėti ilgose eilėse, o paskui spraustis prie skrydžio registratorių, dabar to neteks daryti. Registracijos stalų padvigubėjo, o įdiegus tam tikrus technologinius pokyčius skrydžius bus galima registruoti prie bet kurio iš jų, o ne prie vieno paskirtojo.
„Pagreitėjo ir keleivių patikra, nes buvo atnaujinta patikros įranga. Žmonėms iš lagaminų, kuprinių nereikės išsiimti elektroninių prietaisų ir skysčių“, – nors keleiviai šioje vietoje sutaupys laiko, A. Dūmanas ragino atvykimo į oro uostą nepalikti paskutinei minutei.
Rekomendacijos lieka tos pačios – į registratūrą arba bagažo priėmimo punktą rekomenduojama atvykti ne vėliau kaip likus 2 val. iki skrydžio.
Pabrėžia tautiškumą
Antrame aukšte nuo šiol didesnė „Duty Free“ parduotuvė, alsuojanti tautiniais motyvais ir itin patraukliu asortimentu. Be gerai žinomų užsienietiškų prekės ženklų, lentynose išrikiuoti dizainerių Juozo Stankevičiaus, Ramunės Piekautaitės kūriniai, juvelyrų darbai, kaunietiški suvenyrai.
„Turime lietuviškų sūrių, šakočių!“ – paklausta apie Kauno oro uosto keleivių pirkimo įpročius, bendrovės „Travel Retail Vilnius“ generalinė direktorė Orinta Amelija Ambrazevičienė neslėpė, kad pastarieji išlaidauja labiau nei Vilniaus oro uosto keleiviai. Dažniausiai į jų krepšelius keliauja gėrimai, maisto produktai.
Gerokai padidintos Šengeno ir ne Šengeno zonos. Jose sukurtos papildomos erdvės laukti skrydžių. Keleivių patogumui įrengti mokami masažiniai krėslai, vaikams – žaidimų aikštelė. Džiugi žinia ir krepšinio sirgaliams – skrydžių nuo šiol jie galės laukti mušinėdami krepšinio kamuolį.
Įrengus antrąją bagažo juostą, greičiau suksis ir grįžtančiųjų lagaminai, todėl čia turėtų būti mažiau spūsčių.
Naujos kryptys
Šūkis „Dideli užaugome“ – ne tik apie išsiplėtusias erdves. LTOU generalinis direktorius S. Bartkus atkreipė dėmesį ir į stiprinamas partnerystes. Jau kitų metų pavasarį Kauno oro uosto reguliarių skrydžių tvarkaraštis pasipildys nauju maršrutu – oro bendrovė „airBaltic“ pradės vykdyti tiesioginius skrydžius į Rygą. Tai iš Kauno užtikrins itin patogų susisiekimą su Latvijos sostine beveik kasdien.
„Džiaugiamės ne tik tuo, kad užtikrintai judame Kauno oro uosto keleivių terminalo plėtros pabaigos link, bet ir tuo, kad bendromis mūsų, „Kaunas IN“ atstovų ir Kauno miesto savivaldybės pastangomis pavyko pasiekti, kad Kauno oro uostas turės itin patogų susisiekimą su Ryga beveik kasdien. Prie esamų 28 tiesioginių krypčių iš Kauno prisidedantys jungiamieji skrydžiai per Rygą iš esmės leidžia Kauną pasiekti iš visos Europos per trumpą laiką. Tai vienareikšmiškai prisidės prie Kauno regiono ekonominės plėtros bei turizmo potencialo augimo“, – neabejojo S. Bartkus.
