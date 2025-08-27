Atskleidė, kada bus atidarytas naujas Kauno oro uosto terminalas ir naują skrydžių kryptį

Be to, nuo kitų metų pavasario iš Kauno oro uosto penkis kartus per savaitę vyks tiesioginiai skrydžiai į Latvijos sostinę Rygą.
„Kauno oro uostas plečiasi beveik pusantro karto, terminalas ir spalio mėnesį jau atsidarys, o tai reiškia, kad bus galimybės aptarnauti daugiau nei 2 mln. keleivių“, – trečiadienį žurnalistams teigė viceministras.
„Antra žinutė, kas ypatingai yra aktualu visiems keliaujantiems, tai, kad nuo kitų metų pavasario iš Kauno oro uosto penkis kartus per savaitę bus tiesioginiai skrydžiai į Latvijos sostinę į Rygą ir tai parodo, kad Kauno oro uostas yra ypatingai svarbus ir centrinės Lietuvos gyventojams nebereikės vykti į Vilnių, kad nuskristi į Rygą“, – pridūrė jis.
Keleivių terminalą už 17,7 mln. eurų (be PVM) statė statybų bendrovė „Infes“.
Ilgalaikis Lietuvos oro uostų tinklo plėtros planas taip pat numato, kad iki 2052 metų Kauno oro uoste bus įveiklintos teritorijos, esančios kitoje kilimo-tūpimo tako pusėje nei terminalai, jose plėtojant krovinių pervežimo ir orlaivių remonto ir priežiūros paslaugas.
Naujausi komentarai