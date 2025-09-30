Audrys Karalius atgulė amžinojo poilsio

Atsisveikinimas su miesto kultūros vizionieriumi Audriu Karalium vyko laidojimo namuose „Rekviem“ Kaune, iš kur antradienį perpiet urna išvežta į architekto gimtinę Pajevonį Vilkaviškio rajone.
Didelį dėmesį kreipė į jaunąją kartą, kad ją pažadintų, kad būtų, kas jį pakeičia.
Išlydėti atvyko artimieji, draugai, buvę bendražygiai ir kiti jo veiklai bei talentui neabejingi žmonės.
Netektis pribloškė ir sukrėtė visuomenę. Po žinios apie A. Karaliaus mirtį, apie jo indėlį į Lietuvos architektūrą ir kultūrą, apie gautą asmeninį postūmį, kibirkštį pasisakė tūkstančiai žmonių: kolegos ir užsakovai, politikai ir gyventojai, kūrėjai ir vartotojai.
Atėjusieji A. Karalių išlydėjo susikaupę ir laikydami geltonų gėlių puokštes ar pavienius žiedus.
Antradienio popietę A. Karalius palaidotas Pajevonio kaimo kapinėse. Prieš tai vyko šv. Mišios Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Šis nepailstantis kūrėjas ir drąsos kalbėti apie kultūrinio ir visuomeninio lauko skaudulius nestigęs intelektualas netikėtai mirė eidamas 65-uosius metus.
Architektas Linas Tuleikis A. Karalių įvardijo lietuviškos dirvos purentoju. „Jam rūpėjo visi dalykai, ne tik architektūra. Jis nematė ribų, atskirties tarp architektūros ir kitų dalykų, socialinių dalykų. Jis buvo toks žmogus, kuris jungė kitus žmones. Visada ieškojo tų jungčių. Didelį dėmesį kreipė į jaunąją kartą, kad ją pažadintų, kad būtų, kas jį pakeičia. Tikiuosi, kad atsiras žmonių, kurie galės kompensuoti šią netektį“, – teigė L. Tuleikis.
Buvau įsitikinęs, kad šis stiprus Žmogus, šis Kovotojas tikrai pergyvens mus visus, kad jo ugnis bus nešama kone amžinai.
Lietuvos architektų sąjungos vadovas Gintaras Balčytis „Kauno dienai“ yra pasakojęs, kad A. Karalius nebijojo būti nepatogiu, kad kažkam nepatiks. Tai itin pasitarnavo Kauno architektūros problemoms spręsti, nes jos buvo paviešintos būtent A. Karaliaus pastangomis.
„Be jo sunku įsivaizduoti tolesnį ne tik architektūrinį, bet ir kultūrinį Kauno gyvenimą. Dauguma, nesvarbu, ar jis draugavo, ar pykosi su jais, atsimins jį su pagarba. Bet kokio rimto reikalo pagrindinis dalykas yra idėja ir gebėjimas tos idėjos laikytis. Tai gerbia visi – ir draugai, ir priešai. Esu tikras, kad jį atsimins kaip tikros idėjos žmogų“, – teigė G. Balčytis.
„Kai išgirdau žinią apie Audrio mirtį, mane ištiko šokas, – feisbuke pasidalijo Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius dailininkas, filosofas Arūnas Gelūnas. – Buvau įsitikinęs, kad šis stiprus Žmogus, šis Kovotojas tikrai pergyvens mus visus, kad jo ugnis bus nešama kone amžinai“.
