Paskelbė, kur bus galima atsisveikinti su Audriu Karaliumi

„Viešas atsisveikinimas su Lietuvos kultūros ir meno pasauliui svarbiu visuomenės veikėju ir nepailstančiu tikrosios Kauno dvasios kurstytoju AA Audriu Karaliumi įvyks 2025 09 29–30 d.“, –pranešė artimieji.
29 d. 11–21 val. paskutinis pabuvimas kartu vyks laidojimo namuose „Rekviem“, adresu Jonavos g. 41A, Kaunas.
30 d. 9–12 val. atsisveikinimas laidojimo namuose „Rekviem“, Kaune.
12 val. išlydėjimas.
14 val. Šv. Mišios Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Pajevonio kaime, Vilkaviškio raj. sav.
Apie 15 val. laidotuvės vyks Pajevonio kaimo kapinėse, Vilkaviškio raj. sav.
„Karalius priims jūsų meilę ir pagarbą geltonos gėlės žiedo pavidalu“, – skelbė artimieji.
A. Karalių pažinojusieji nuo šeštadienio vakaro ne tik reiškė šeimai užuojautą, tačiau ir dalijosi prisiminimais.
Kaip jau skelbta, A. Karalius (1960–2025) buvo kur kas daugiau nei architektas. Neįmanomai kategoriškas, tačiau teisus. Kandžiai ironiškas, tačiau taiklus. Nepatogus, tačiau sąžiningas.
A. Karalius gimė 1960 m. gruodžio 20 d. Vilniuje. Jis buvo Lietuvos architektas, Lietuvos architektų rūmų tarybos narys, laikraščio „Statybų pilotas“ redaktorius, straipsnių architektūros ir urbanistikos klausimais autorius, taip pat Kauno architektų bendruomenės renginių iniciatorius.
1978 m. baigė Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnaziją.
Nuo 1983 m. – Tarptautinio architektūros studentų idėjų konkurso SIKON įkūrėjas ir kuratorius, 1984 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, Architektūros fakultetą.
1984–1989 m. A. Karalius dirbo Kauno miestų statybos projektavimo institute architektu.
1988 m. – Sąjūdžio Kaune dalyvis, Miestų statybos projektavimo instituto Sąjūdžio kuopelės pirmininkas, 1989–1990 m. Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus atsakingasis sekretorius.
1990–1991 m. Kauno miesto vyriausiasis architektas.
Nuo 1992 m. užsiėmė privačia architekto praktika, vadovavo projektavimo įmonei Architekto A. Karaliaus dirbtuvės.
1996 m. įkūrė ir vadovavo leidyklai PVZ.
1996–1998 m. architektūros apžvalgos žurnalo „Arkitektas“ leidėjas, 1998–2009 m. dvisavaitinio laikraščio „Statybų pilotas“ vyriausias redaktorius.
Nuo 2000 m. Europos Sąjungos premijos „Už šiuolaikinę architektūrą“, Mies van der Rohe fondo nepriklausomas ekspertas, atstovaujantis Lietuvai.
Nuo 2010 m. internetinio architektūros ir kultūros portalo Pilotas.lt redaktorius.
